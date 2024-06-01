7 мелочей, которые произведут на первом свидании большое впечатление

Первое впечатление важно — оно даже может определить, перерастёт ли случайная встреча в роман. Чтобы повысить шансы превратить вашу первую встречу с парнем в большую любовь, следует помнить о 7 моментах, которые помогут вам произвести хорошее впечатление.

7 моментов, производящих хорошее впечатление при первой встрече

При первой встрече обязательно улыбнитесь. Впечатление, которое вы производите в момент знакомства, определит, насколько доступной вы кажетесь. Чтобы произвести благоприятное впечатление, обязательно дружелюбно улыбнитесь при первом взгляде в его глаза. Если вы забудете его имя, спросите ещё раз. В идеале вы бы запомнили, как его зовут, но иногда имя может не удержаться в памяти, когда вас знакомят сразу с большим количеством людей или если у него необычное и труднопроизносимое имя. Если вы забыли, как зовут парня, наберитесь смелости и спросите его. Он явно обратит внимание на это и сделает вывод, что вы к нему неравнодушны. Не нужно рассказывать анекдоты или забавные истории. Если это ваша первая встреча, и вы не знаете чувства юмора вашего предполагаемого партнёра, то рискуете, что любая шутка не увенчается успехом. Возможно, ваш юмористический настрой не будет им оценён, поэтому вы будете выглядеть комично, чем сильно разочаруете парня, да и себе настроения не прибавите. Не рассказывайте об историях успеха, а рассказывайте о неудачах – хотя бы смешных. Слишком много разговоров о собственных успехах может показаться хвастливым и испортить хорошее впечатление, которое вы пытаетесь произвести. Вместо того чтобы создавать себе крутой имидж, добавьте несколько беззаботных историй, раскрывающих ваши слабости, и предложите партнёру посмеяться вместе с вами над ними. Возможно, его даже привлечёт ваша честность. Но будьте осторожны — избегайте чего-то действительно плохого, например серьёзной рабочей ошибки, потому что ситуация может стать неловкой, и вы не сможете восстановить разговор. Если ваш партнёр с гордостью рассказывает о своей работе, проявите интерес. Попросив мужчину подробно рассказать о его отношении к работе или политике, вы можете продлить разговор. Ваше заинтересованное слушание обязательно оставит у него хорошее впечатление. Не ведите себя с ним холодно, даже если он выглядит немного несуразно или же отстал от моды. Будьте добры к нему, даже если у него отсутствует чувство стиля. Относитесь к людям одинаково, независимо от их внешности, и вы увидите, какие они на самом деле внутри. Если вы явно уделяете особое внимание только красивым и стильным парням, вы можете показаться поверхностной. Если он спросит: «Каков твой тип мужчины?», отвечайте расплывчато. Если вы будете слишком конкретны, ваш партнёр может подумать: «Думаю, тогда у меня нет надежды». Возможно, было бы неплохо ответить нечётко, чтобы дать понять партнёру, что у вас может всё получиться.

Эти 7 мелочей точно произведут на парня большое впечатление, которое поможет развить прекрасные романтические отношения. И кто знает, чем закончится данное знакомство, возможно, и большой любовью.