8 способов забыть бывшего, даже если ты всё ещё любишь его

Иногда после расставания с парнем у девушки ещё остаются к нему чувства, которые мучают и гложут её и тем самым не дают двигаться дальше. Именно поэтому многие представительницы прекрасного пола и остаются одинокими длительный срок. Чтобы справиться с гнетущим чувством, психологи предложили несколько способов.

8 вариантов, как забыть любимого

Пой, считай, но не думай! Как только появляются мысли о бывшем, нужно тут же их гнать. Но, как показывает практика, сделать это довольно сложно, потому что чем сильнее хочешь от этого избавиться, тем больше это беспокоит. В таком случае может сработать такая тактика: нужно перестать о нём думать, заменяя мысли песнями или счётом в уме. Это реально отвлекает от навязчивых дум. Найди занятие. Когда человек занят, ему просто-напросто некогда думать о чём-либо. Поэтому нужно начать больше работать или найти хобби, которое занимало бы всё свободное время. Безусловно, время от времени мысли будут приходить о прошлых отношениях, но чем меньше думать, тем быстрее получится забыть их. Выскажи претензии подругам. Нужно собраться с подружками и очиститься от «токсинов». Сделать это можно в кафе, сауне или же во время посиделок на природе. Разговор о своих чувствах, связанных с бывшим, как положительных, так и отрицательных, может очистить голову. Выплакаться от души — ещё один вариант, но простой разговор о своих чувствах может помочь освежиться. А ещё лучше попросить подружек рассказать о негативных качествах бывшего. Они точно постараются! Погуляй с другом-мужчиной. Если женщину лишить мужского тепла, она начнёт по нему тосковать. В этом случае нужно всегда иметь в запасе хорошего друга мужского пола. Конечно, он не заполнит дыры, которые оставил бывший в сердце, но всё же поддержит и заставит встать с «дивана-одиночества», на котором только и лезут тоскливые мысли о прошлых отношениях. А ведь звезда лучше! Если начать сравнивать бывшего с любимым актёром или певцом, то тут же приходит мысль, насколько неидеален первый в сравнении со вторым. А ещё лучше вступить в фан-клуб своего кумира или пойти на его концерт или в другое место, где можно обсудить или встретить свою любимую звезду и тем самым отвлечься от грусти. Увеличь расстояние! Чтобы отогнать мысли о бывшем, нужно что-то поменять в своей жизни – уехать за границу на учёбу или работу, и тем самым увеличить расстояние до парня из прошлого. Нужно изменить своё окружение – людей, месторасположение или же времяпрепровождение. Увеличение расстояния между бывшим и вами может быть одним из способов уменьшить боль. Порви с прошлым! Выбрось подарки, которые дарил бывший, или избавься от вещей, которые ассоциируются с ним. Этот метод направлен на то, чтобы всё очистить и полностью изменить свои вкусы. Избавившись от вещей, можно будет добиться чистого эмоционального разрыва, а новые покупки помогут почувствовать новое самоощущение. Его счастье – превыше всего. Нужно поставить внутреннюю установку «Я рассталась с ним, потому что действительно любила его». Убедите себя, что расставание было единственным способом поставить его счастье превыше всего остального. Если вы поверите, что ваши сожаления — это всего лишь слова вашего эго, то сможете убедить себя в чём угодно.

Не зацикливаться на прошлом и изменить нынешнюю ситуацию — это ключ к устранению сожалений и чистому эмоциональному разрыву. Несмотря ни на что, постарайтесь убедить себя, что думать о прошлом вредно для вас, и начните поиск новой любви, когда почувствуете, что готовы к этому.