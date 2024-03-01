Почему он плачет при тебе? 24 причины для мужских слёз

Есть множество причин, почему сильный пол плачет – переживает трудные времена, скорбит, счастлив или же обижен. И хотя сегодня общество спокойнее относится к мужским слезам, всё же многие представители сильного пола стараются их скрывать, подавляя свои чувства. Поэтому женщин и интересует вопрос, почему он вдруг ей показывает свои слёзы.

24 причины мужских слёз перед вами

Он доверяет вам. Когда мужчина плачет перед вами, то это знак, что он полностью вам доверяет, поэтому и показывает свои настоящие эмоции. Возможно, он чувствует себя обиженным или уязвимым и хочет поделиться с вами своими эмоциями, а также множество других причин. Главное – другое: вы должны его поддержать, но ни в коем случае не в ущерб собственных эмоций. Ему комфортно быть ранимым рядом с вами. Когда мужчина плачет перед вами, то он не боится показать свои эмоции. Ведь многие парни боятся быть уязвимыми в глазах других, так как это стыдно, смешно и не по-мужски. Если же он готов показывать вам свою ранимость, вам надо его выслушать и дать понять, что он может вам доверять. Он подавлен. Когда сильный пол плачет перед второй половинкой, это может быть по причине его подавленности на фоне стресса на работе, финансового, в отношениях в семье, с друзьями или же из-за проблем со здоровьем. Как только он придёт в себя, поинтересуйтесь у него, как вы можете ему помочь. Пусть он поймёт, что вы постоянно будете рядом с ним и поддержите его. Помощь означает выслушивание, поощрение и совместное нахождение решений. У него трудное время и ему нужно ваше утешение. Если у вашего любимого непростой период, то ему нужен тот, кто его выслушает, поймёт и поддержит. Хорошо, что именно вы таким являетесь, значит, у вас супер близкие отношения. Поэтому поддержите его обязательно. Он горюет. Скорбь – очень сложное чувство. Если он горюет о потере близкого, вы, скорее всего, увидите его слёзы. Плач – это часть исцеления и важного эмоционального освобождения. Лучший способ поддержать его — выслушать, подставить плечо, дать поплакать, и быть рядом с ним. Он не уверен в отношениях. Если он не уверен в отношениях, то реакцией на такое состояние могут быть слёзы. Вам необходимо посмотреть под разными углами на сложившиеся обстоятельства и попытаться выяснить причины её возникновения. Если можете, дайте ему уверенность, в которой он нуждается. Потеряна надежда. Безнадёжность — это то чувство, которое может стать причиной депрессии или даже суицида. Возникнуть оно может на фоне потери денег, работы или любви, крупного долга, а также потери или заболевания близких. Если ваш любимый чувствует себя безнадёжно, поддержите его морально и психологически. Он испытывает вину. Возможно, ваш любимый ощущает себя виноватым из-за грубого или безразличного отношения к вам. Вам нужно понять причину его вины и поговорить. Это и его душу очистит, и вы сблизитесь с ним. Он ждёт ответной от вас любви. Он безумно вас любит, поэтому и позволяет себе плакать при вас в порыве эмоций. Поддержите его – покажите, что тоже любите его. Кстати, он может плакать и потому, что вы согласились на его предложение руки и сердца, подарили ему ребёнка или же признались в чувствах. Это показывает его глубокую любовь и заботу о вас. Подавленные эмоции вышли наружу. Из-за того, что есть мнение: мужчина не плачет, многие парни подавляют свои эмоции. Это крайне плохо для здоровья и может стать причиной депрессии или даже болезней. Часто такое подавление приводит к слезам и рыданиям. Единственный способ остановить их – это быть рядом. У него что-то болит. Все плачут из-за сильной физической боли. Когда человек плачет, то у него происходит выброс окситоцина и эндорфинов, которые облегчают боль. Поэтому сама природа делает так, чтобы люди плакали и тем самым притупляли боль. Если ваша вторая половинка чувствует боль, обратитесь за медицинской помощью и подарите ему внимание. Развод или расставание. Это большой стресс, который наносит семьям огромный урон в финансовом и логистическом плане. Если вы разводитесь или расстаётесь, то это нормально – время от времени плакать. Материальная нестабильность. Многие сегодня испытывают финансовые проблемы. Но если женщинам вроде бы простительно жить за счёт родителей, мужа или родственников, то мужчины должны быть добытчиками, соответственно, потеря работы, безработица могут привести вашего парня к слезам. Поддержите его эмоционально, а по возможности и финансово. Разочарование. Оно может быть вызвано целым рядом проблем: неудачи в карьере, в семье, в любви, обиды, проблемы со здоровьем и многое другое. Если ваш супруг переживает серьёзное разочарование, то будьте рядом, показав ему, что такое состояние не будет длиться всегда. Впереди после чёрной всегда идёт белая полоса. Счастливое событие. Мужчины тоже плачут от радости… рождение ребёнка, помолвка, женитьба на любимом человеке или достижение масштабных целей могут вызвать слёзы. В такой ситуации подержите мужчину за руку, обнимите его или напомните ему, как сильно вы его любите. Обида на вас. В отношениях могут быть случаи, когда партнёры причиняют друг другу боль – ложь, измена, предательство. В таком состоянии мужчина способен не сдержаться и расплакаться. К сожалению, обида такой степени может иметь разрушительные последствия для отношений. В такой ситуации нужно приложить все усилия, чтобы он вас простил. Застрявший в чём-то. Чувство застревания в чём-то может сильно расстроить. Ваш парень может ощущать себя таковым в карьере, в деньгах, в семье. Через душевные разговоры вы, возможно, сможете помочь ему понять, почему он чувствует себя застрявшим и что он может сделать, чтобы это изменить. Он манипулятор. К сожалению, есть мужчины, которые плачут ради манипуляций партнёром. Если вы начинаете замечать, что парень чаще всего использует слёзы, чтобы добиться своего или заставить вас чувствовать себя определённым образом (например, виноватым), это знак. Партнёры-манипуляторы могут быстро превратить здоровые отношения в токсичные. Если так будет продолжаться, правильное решение – расстаться. Он беспокоится о своих детях. Для родителей важно, чтобы у их деток всё было хорошо, тогда и они будут счастливы. Если ваш мужчина искренне тревожится о благополучии своих потомков, то неудивительно, что он будет время от времени плакать. Это ожидаемо. Быть рядом и поддерживать друг друга в эти трудные времена очень важно для вашего благополучия и благополучия вашего ребёнка. Он просит дать ещё один шанс. Если ваш любимый совершил поступок, приведший к разрыву, то в какой-то момент он может попросить второй шанс, плача и страдая. Что вы будете делать в такой ситуации, полностью зависит от вас. Но не забывайте, что ваше психическое, эмоциональное и физическое здоровье является приоритетным. Он разлучается с вами. Какими бы ни были разлуки, они всегда болезненны и с ними трудно справиться. Если мужчина ставит точку на ваших отношениях, то может и заплакать. Разбить своё или чужое сердце всегда больно. Его слёзы – страх будущего без вас. Хотя прощания очень болезненны, помните, что всегда есть свет в конце туннеля и что со временем всё станет лучше и легче. Найдите время для себя, отдохните и перезагрузитесь. Он дошёл до финальной точки. Иногда давление повседневной жизни становится слишком большим, чтобы справиться с ним. Будь то скорбь, денежные потери, партнёрские или что-то другое, мужчина может чувствовать, что достиг точки кипения. Это может привести к чувству безнадёжности, депрессии, истощению и печали. Проблемы психического здоровья. Депрессия и тревога – это большая беда, которая приводит к отчаянию и слезам. Запишите любимого, находящегося в таком состоянии, на приём к врачу или терапевту, и пусть они помогут в этой непростой ситуации. Разрушенные отношения. Если ваши отношения подошли к концу, весьма вероятно, что вы обнаружите, что ваш мужчина плачет. Вспоминать о прошлом, хороших временах и обо всём, что могло бы быть, невероятно сложно и может вызвать много грусти и слёз.

Есть множество разных причин, из-за чего сильный пол плачет в отношениях. Узнать, что стало причиной расстройства, — это главное в решении проблемы. Как только будет известно, почему мужчина не скрывает перед вами слёз, вы будете лучше подготовлены, чтобы помочь ему пережить эмоциональную бурю.