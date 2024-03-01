10 признаков того, что он думает, что недостаточно хорош для тебя

Иногда у мужчин возникает внутреннее ощущение, что они недостаточно хороши для своей партнёрши, но они могут не говорить этого вслух, а показывать своим поведением. Важно распознавать эти признаки, потому что они могут сильно повлиять на то, как он ведёт себя и относится к вам.

10 сигналов, что мужчина считает себя недостаточно хорошим для вас

Он часто преуменьшает свои достижения. Вы заметите, что он отмахивается от комплиментов или меняет тему, когда в разговоре всплывают его успехи. Как будто он не видит ценности того, чего достиг, или считает, что об этом не стоит упоминать. Такое поведение может быть вызвано убеждением, что его достижения недостаточно впечатляющи, чтобы ими можно было поделиться, особенно с кем-то, о ком он высокого мнения. Вы также можете обратить внимание на то, что он слишком скромен в отношении своих талантов и навыков. Даже если он явно хорош в чём-то, он будет вести себя так, как будто это не имеет большого значения. Эта постоянная недооценка своих способностей является признаком того, что он борется с чувством неполноценности в сравнении с вами. Он избегает разговоров о будущем. Парень, который считает, что он недостаточно хорош для вас, может избегать разговоров о будущем. Это не обязательно значит, что он не видит с вами будущего; он может просто бояться, что не справится с этой задачей. Когда возникает эта тема, он может перевести разговор на другую или дать расплывчатые, уклончивые ответы. Как будто он боится строить планы, потому что не верит, что сможет их реализовать. Его нерешительность может также проявляться в его нежелании брать на себя долгосрочные обязательства. Будь то планирование отпуска на несколько месяцев вперёд или разговоры о совместном переезде. Он часто сравнивает себя с другими. Вы можете обнаружить, что он часто сравнивает себя с другими, особенно с теми, кого он считает более успешными или привлекательными. Обычно сосредотачивается на том, что считает своими недостатками, вместо того чтобы признать свою ценность. Как будто он постоянно сравнивает себя с невозможным стандартом. Это постоянное сравнение может быть признаком того, что он борется со своей самооценкой. Обратите внимание на то, как он реагирует, когда находится рядом с друзьями или коллегами, которых считает более успешными. Кажется ли он замкнутым или менее уверенным в себе? Эти реакции могут быть индикаторами того, что он чувствует, что не соответствует требованиям. Чрезмерно извиняющееся поведение. Он может извиниться за вещи, в которых нет его вины, или за мелкие проблемы, которые не требуют извинений. Постоянно беспокоится о том, чтобы не допустить ошибку или расстроить вас. Следите за моментами, когда он извиняется за своё мнение или чувства. Он как будто считает, что его мысли и эмоции могут быть для вас бременем. Это способ отвлечь внимание от его дискомфорта, основанный на убеждении, что он не имеет права высказывать свои опасения или постоять за себя в отношениях. Постоянный поиск уверенности. В отношениях вполне естественно время от времени хотеть утешения от партнёра. Но если ваш парень постоянно ищет подтверждения, это может быть признаком того, что он чувствует, что недостаточно хорош для вас. Он может часто спрашивать, счастливы ли вы с ним или любите ли вы его. Эти вопросы касаются не только подтверждения ваших чувств; они часто проистекают из его собственной неуверенности. Он ищет постоянных доказательств того, что с ним всё в порядке и что он достоин быть с вами. Вы также можете заметить, что ему нужна уверенность в других областях. Например, он может неоднократно спрашивать, хорошо ли выглядит его одежда или достаточно ли хороша его работа. Самоотверженность. Хорошо иметь партнёра, который заботится о ваших потребностях, но чрезмерная самоотверженность может быть тревожным сигналом. Если он всегда ставит ваши потребности на первое место, вплоть до пренебрежения своими собственными, это может указывать на то, что он чувствует себя недостаточно хорошим. Он мог изо всех сил стараться сделать вас счастливыми, часто за свой счёт. Такое поведение исходит из желания быть для вас незаменимым, как будто он пытается компенсировать предполагаемые недостатки. Вы могли заметить, что он никогда не выбирает ресторан, фильм и не диктует вам совместные планы. Он всегда прислушивается к вашим предпочтениям. Его нежелание отстаивать свои потребности или мнение может быть вызвано страхом, что самоутверждение может сделать его менее привлекательным в ваших глазах. Минимизация отношений на публике. Когда парень думает, что он недостаточно хорош для своей партнёрши, он может преуменьшить значение этих отношений в разговоре с другими. Послушайте, как он знакомит вас с другими. Называет ли он вас другом или вообще избегает ярлыков? Такое поведение может быть его способом оградить себя от потенциальных суждений или неверия в то, что он находится в отношениях с кем-то вроде вас. В обществе он может вести себя не так нежно и близко к вам, как наедине. Не решается приступить к планам или решениям. Он может беспокоиться о том, что сделает неправильный выбор, который может вас разочаровать. Это колебание часто приводит к тому, что он ждёт, пока вы сделаете первый шаг, будь то планирование свидания или принятие решения о вашем совместном будущем. Его нежелание может также проявляться в его реакции на предложения или идеи о том, чем можно заняться вместе. Он может быть слишком приятным или уклончивым не потому, что у него нет предпочтений, а потому, что боится, что его идеи вам не подойдут. Чрезмерная компенсация в подарках и жестах. Иногда партнёр, который чувствует себя недостойным, может попытаться компенсировать это широкими жестами или дорогими подарками. Он не просто щедр; он пытается доказать вам свою ценность. Эти жесты часто несоразмерны случаю или текущему этапу ваших отношений. Как будто он использует их, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, чтобы почувствовать себя более достойным вас. Обратите внимание на то, как он реагирует, когда вы выражаете радость по поводу этих жестов. Кажется ли он облегчённым, как будто только что сдал тест? Эта реакция предполагает, что эти жесты больше направлены на подтверждение, чем на искреннее выражение привязанности. Редко проявляет ревность. Ярким признаком того, что мужчина может чувствовать, что он недостаточно хорош для своей партнёрши, является отсутствие ревности, даже в ситуациях, когда они обычно возникают. Парень может думать, что такой замечательный человек, как его партнёр, мог бы найти кого-то получше, заставляя его чувствовать, что он не имеет права выражать ревность. Посмотрите, как он реагирует, когда рядом с вами другие мужчины. Если он кажется равнодушным или чрезмерно сговорчивым, возможно, это нечто большее, чем просто доверие или уверенность.

Даже если несколько признаков из описанных 10 есть в поведении вашего партнёра, то нужно задуматься, как исправить положение, потому что неуверенный в себе мужчина будет строить неискренние и наигранные отношения, которые не смогут быть счастливыми.