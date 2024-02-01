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9 способов преодолеть и справиться с безответной любовью
Идеальная история любви – мужчина и женщина встречаются, влюбляются и после идут рука об руку по жизни, преодолевая все трудности вместе и радуясь счастью тоже вместе. Но не все любовные истории имеют счастливый конец. Нередко мы сталкиваемся с безответной любовью, которая ранит и разрушает всё изнутри, оставляя огромную дыру в сердце. Так как же её преодолеть, как справиться с этим ужаснейшим чувством, убивающим желание жить и радоваться?
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9 способов преодолеть боль безответной любви
- Определение признаков безответной любви. В здоровых отношениях партнёры постоянно идут друг другу на уступки. В союзе, где один даёт, но ничего не получает взамен, можно говорить о безответной любви. Когда девушка нервничает рядом с парнем, а он не обращает на её состояние никакого внимания, можно с точностью сказать, что у него чувств нет. Важно признать это и принять, чтобы двигаться дальше.
- Перестать идеализировать. Обычно, когда человека знаешь плохо, то начинаешь добавлять ему идеальные черты характера, в которые потом и влюбляешься. Но как только лучше узнаёшь объект симпатии, то очарование его образом рассеивается, а вместе с ним уходит и безответная любовь.
- Встречи с друзьями, хобби. Когда влюблён, то все мысли об объекте влюблённости, поэтому, чтобы не убивать себя морально, нужно найти способ от них отвлечься. И в этом помогут встречи с друзьями, раскручивание любимого хобби или нахождение нового, а также развитие карьеры. Они могут помочь не только справиться с односторонними чувствами, но и найти новых знакомых, среди которых может быть и приятный парень, который заменит того, кто тревожит душу и сердце.
- Изолирование. Безответная любовь может быть как к коллеге, так и к бывшему парню или другу. В такой ситуации нужно постараться изолировать себя от него – избегать мест, где можно с ним столкнуться, освободиться от событий, на которых он может быть, особенно с другой девушкой. Ведь не зря же говорят: «с глаз долой – из сердца вон». Отсутствие контакта с объектом влюблённости избавит от безответной любви.
- Установить срок. Говорят, что терпение и стремление способно даже расстояния и любые препятствия преодолеть, но и они должны иметь границу. Поэтому нужно для себя поставить срок, до какого времени можно преследовать объект любви, а потом, если он не проявляет заинтересованности, отступить. Взять себя в руки и двигаться дальше. Вскоре безответная любовь испарится раз и навсегда.
- Уверенность в себе. Справиться с безответной любовью очень сложно, когда человек перестаёт любить себя. Точно так же, как любовь окрыляет и придаёт сияние, так нелюбовь ломает человека. Не нужно быть строгой к себе. Надо принять произошедшее и начать любить себя – сделать макияж, купить новые вещи, подстричься. Сделать то, что даст возможность чувствовать себя лучше.
- Дать шанс другим. Как пережить безответную любовь? Идти дальше! Посмотреть по сторонам. Вокруг множество красивых, умных, стильных, образованных, интересных парней. Нужно лишь на них обратить внимание. Можно обратиться к сервисам знакомств, познакомиться через общих друзей… Однако делать это нужно поверхностно и весело. Новые романтические отношения с лёгкостью заменят старые.
- Не нужно бояться новой любви. Самое страшное – отказаться от любви. Время – великий целитель, и всегда найдётся способ справиться с неразделённой любовью. Однако нужно постараться извлечь урок из происшедшего. В следующий раз необходимо быть осторожнее, прежде чем окунуться с головой в любовь, чтобы не пришлось снова сталкиваться с безответной любовью.
- Ставить перед собой большие цели. Прекрасный способ справиться с неразделённой любовью или уйти от безответной любви — это поставить перед собой цели, физические и эмоциональные. Например, похудеть или научиться танцевать вальс, кататься на коньках или роликах, а также найти друга по переписке. То есть иметь стимул в жизни, который поможет забыть того, кто не отвечает взаимностью.
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Нужно принять тот факт, что безответная любовь – это то, через что проходят многие. Но она не означает конец света. Скорее наоборот – она является стимулом что-то поменять в своей жизни, чтобы стать счастливей и любимей!
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