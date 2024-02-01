9 способов преодолеть и справиться с безответной любовью

Идеальная история любви – мужчина и женщина встречаются, влюбляются и после идут рука об руку по жизни, преодолевая все трудности вместе и радуясь счастью тоже вместе. Но не все любовные истории имеют счастливый конец. Нередко мы сталкиваемся с безответной любовью, которая ранит и разрушает всё изнутри, оставляя огромную дыру в сердце. Так как же её преодолеть, как справиться с этим ужаснейшим чувством, убивающим желание жить и радоваться?

9 способов преодолеть боль безответной любви

Определение признаков безответной любви. В здоровых отношениях партнёры постоянно идут друг другу на уступки. В союзе, где один даёт, но ничего не получает взамен, можно говорить о безответной любви. Когда девушка нервничает рядом с парнем, а он не обращает на её состояние никакого внимания, можно с точностью сказать, что у него чувств нет. Важно признать это и принять, чтобы двигаться дальше. Перестать идеализировать. Обычно, когда человека знаешь плохо, то начинаешь добавлять ему идеальные черты характера, в которые потом и влюбляешься. Но как только лучше узнаёшь объект симпатии, то очарование его образом рассеивается, а вместе с ним уходит и безответная любовь. Встречи с друзьями, хобби. Когда влюблён, то все мысли об объекте влюблённости, поэтому, чтобы не убивать себя морально, нужно найти способ от них отвлечься. И в этом помогут встречи с друзьями, раскручивание любимого хобби или нахождение нового, а также развитие карьеры. Они могут помочь не только справиться с односторонними чувствами, но и найти новых знакомых, среди которых может быть и приятный парень, который заменит того, кто тревожит душу и сердце. Изолирование. Безответная любовь может быть как к коллеге, так и к бывшему парню или другу. В такой ситуации нужно постараться изолировать себя от него – избегать мест, где можно с ним столкнуться, освободиться от событий, на которых он может быть, особенно с другой девушкой. Ведь не зря же говорят: «с глаз долой – из сердца вон». Отсутствие контакта с объектом влюблённости избавит от безответной любви. Установить срок. Говорят, что терпение и стремление способно даже расстояния и любые препятствия преодолеть, но и они должны иметь границу. Поэтому нужно для себя поставить срок, до какого времени можно преследовать объект любви, а потом, если он не проявляет заинтересованности, отступить. Взять себя в руки и двигаться дальше. Вскоре безответная любовь испарится раз и навсегда. Уверенность в себе. Справиться с безответной любовью очень сложно, когда человек перестаёт любить себя. Точно так же, как любовь окрыляет и придаёт сияние, так нелюбовь ломает человека. Не нужно быть строгой к себе. Надо принять произошедшее и начать любить себя – сделать макияж, купить новые вещи, подстричься. Сделать то, что даст возможность чувствовать себя лучше. Дать шанс другим. Как пережить безответную любовь? Идти дальше! Посмотреть по сторонам. Вокруг множество красивых, умных, стильных, образованных, интересных парней. Нужно лишь на них обратить внимание. Можно обратиться к сервисам знакомств, познакомиться через общих друзей… Однако делать это нужно поверхностно и весело. Новые романтические отношения с лёгкостью заменят старые. Не нужно бояться новой любви. Самое страшное – отказаться от любви. Время – великий целитель, и всегда найдётся способ справиться с неразделённой любовью. Однако нужно постараться извлечь урок из происшедшего. В следующий раз необходимо быть осторожнее, прежде чем окунуться с головой в любовь, чтобы не пришлось снова сталкиваться с безответной любовью. Ставить перед собой большие цели. Прекрасный способ справиться с неразделённой любовью или уйти от безответной любви — это поставить перед собой цели, физические и эмоциональные. Например, похудеть или научиться танцевать вальс, кататься на коньках или роликах, а также найти друга по переписке. То есть иметь стимул в жизни, который поможет забыть того, кто не отвечает взаимностью.

Нужно принять тот факт, что безответная любовь – это то, через что проходят многие. Но она не означает конец света. Скорее наоборот – она является стимулом что-то поменять в своей жизни, чтобы стать счастливей и любимей!