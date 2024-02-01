15 явных признаков, что парень мечтает о тебе

Мечты – это личное, поэтому мужчины и стараются скрывать их от женщин, которые их привлекают. Но язык тела и отношение к любимой невозможно спрятать от её внимательных глаз. Поэтому для того, чтобы уловить признаки, что парень мечтает о тебе, нужно присмотреться к его поведению и эмоциям.

15 очевидных признаков, которые выдадут девушке парня, о которой он грезит

Его зрачки расширяются. Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Они могут легко показать эмоции, которые мы пытаемся скрыть. Фактически нас выдают зрачки. Они расширяются, когда мы возбуждаемся. Поскольку эта естественная реакция полностью находится вне нашего контроля, она считается одним из самых честных способов определить, испытывает ли парень к тебе влечение. Он находит повод прикоснуться к тебе. Парень может, например, удалить ворс с твоего свитера или же волосы с лица, приобнять «по-дружески», а также отряхнуть от снега пальто. Любая мелочь. Главное, что он ищет возможность касаться тебя. Он флиртует с тобой. Флирт всегда является одним из главных признаков того, что мы заинтересованы в ком-то в романтическом плане. Парень может попытаться вовлечь тебя в длительный разговор, задавая множество вопросов и подавая визуальные сигналы, например, кивать и улыбаться. Либо найдёт способ сделать комплимент, касающийся внешности, умственных способностей или же характера. Он смотрит на тебя. Если он тайно мечтает о тебе, но не готов сделать шаг, то может попытаться скрыть свои восхищенные взгляды, делая вид, что рассматривает комнату, окружение или же антураж. Однако, если приглядеться, то его взгляд всё равно направлен на тебя. Особенно, когда он думает, что ты на него не смотришь. Его блуждающие глаза сообщают тебе, что происходит в его мозгу. Он отпускает многообещающие «шутки». Если парень делает небольшие комментарии и шутки интимного характера, это, вероятно, отражает его мысли о тебе. Он может дразнить тебя по поводу определённых вещей или намекать на то, что ты его привлекаешь. Если он шутит о своих мужских способностях, он пытается тайно похвастаться и доказать своё мужество. По сути, любой небольшой намёк интимного характера или игривое предложение, которое он делает, направлено на то, чтобы оценить твою реакцию и увидеть, взаимны ли эти фантазии. Он уходит в свой маленький мир. Когда вы с ним разговариваете, у тебя создаётся впечатление, что он немного отстранён? Или он начинает так мечтательно смотреть на тебя, что кажется, будто он на другой планете? Иногда действительно можно решить, что парень перестал слушать, потому что погрузился в мечты. Дело не в том, что ты ему не интересна, скорее, наоборот. Ты настолько его привлекаешь, что он при виде тебя начинает грезить. Он говорит тебе, что ты ему приснилась. Наши сны могут быть странными. Однако чаще всего в них мы видим то, о чём думали в течение дня. Если парень сообщает тебе, что он тебя видел в своих сновидениях — велика вероятность, что ты была в его дневных грёзах. Он старается вести себя с тобой более «мужественно». Есть много мужчин, которые не относятся к типу мачо. Но когда дело доходит до влечения, ты можешь обнаружить, что уровень тестостерона повышается и проявляется неожиданным образом – подвигами, поступками, романтикой. В попытке завоевать твоё расположение парень захочет показать то, что, по его мнению, является лучшей версией себя. Его голос становится глубже. Нужно будет обратить внимание на то, как он разговаривает с другими людьми, и сравнить это с тем, как он разговаривает с тобой. Исследования показывают, что женщины предпочитают более глубокие голоса, они более влиятельные и авторитетные. Таким образом, понижение голоса в твоём присутствии – это попытка показаться более притягательным. Между вами химия. Когда чувство влечения взаимно, заряд, который оно излучает, может ощущаться почти как электрический ток. Если ты тоже фантазировала о нём, как и он о тебе, то вы точно почувствуете этот заряд. Вы как будто сближаетесь, поскольку эти мечты усиливают сексуальную интенсивность. Он хвастается. Он может попытаться сообщить тебе, насколько он успешен или насколько хорошо у него дела. В приложениях для знакомств полно мужчин, которые хвастаются, что у них хорошая работа, собственный дом или хорошая машина — потому что они хотят показать себя как лучший вариант для любой женщины. Он постарается проявить все свои лучшие качества, рассмешив тебя или доказав, насколько он умён. Он делится своими интимными фантазиями. Когда нас кто-то привлекает, мы можем перейти к пикантным темам, но говорим в очень общих терминах. Это всего лишь кокетливый способ начать интимный разговор, чтобы посмотреть, к чему он может привести. Он всё время хочет быть рядом с тобой. Парень будет действовать таким образом, чтобы сидеть рядом, говорить именно тебе, смотреть только на тебя. Это один из ярких сигналов языка тела, который подают мужчины, когда ты действительно нравишься. Рядом с тобой он ведёт себя более возбуждённо. Влечение может заставить нас вести себя весьма странным образом — в этом виноваты гормоны. Ты можешь обнаружить, что он становится более возбуждённым рядом с тобой или его естественная личность становится более преувеличенной. По сути, ты для него кофеиновый хит. Так что, если он застенчивый парень, то станет больше смущаться или тревожиться. Если он от природы экстраверт, то рядом с тобой он будет активен. Это потому, что его эмоции обострены. Он небрежно рассказывает о тебе другим людям. Когда мы не можем перестать думать о ком-то и мечтать о нём, нам бывает трудно и молчать о нём. Вся эта возбуждённая энергия выливается наружу, и мы часто находим способы обсуждать любимого человека с друзьями или коллегами примерно 1000 раз в день. Вот почему ты узнаешь намного раньше мужского признания в любви, что у него к тебе чувства. Все вокруг говорят об этом.

Понять, фантазирует ли он о тебе, можно по тонким намёкам и мужскому поведению. От расширенных зрачков и случайных прикосновений до игривого флирта и откровенных мечтаний — эти знаки позволяют заглянуть в глубину их влечения. Распознавание этих сигналов не только даёт понимание чувств, но и открывает двери для изучения потенциала вашей связи.