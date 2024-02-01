8 признаков, что мужчина пикапер (и лучше держаться от него подальше)

Все женщины мечтают о романтических ухаживаниях и горячей любви. Но не всегда за такой страстью и романтикой скрывается мужчина мечты. Это может быть пикапер, для которого девушки словно шахматные фигурки – он ими играет, как настоящий гроссмейстер – его цель только получить ещё одну победу, несмотря ни на что. Как же распознать профессионального соблазнителя и не стать его жертвой?

8 сигналов, что перед вами ловелас

Он предпочитает любовь с первого взгляда. Увидев свою мишень, пикапер приложит все усилия, чтобы тут же влюбить в себя девушку. Никаких банальностей во время знакомства – только оригинальность и наскок. Он может «перепутать» её со знаменитостью и попросить автограф, тем самым тут же повысив самооценку своей жертвы. С этой же целью засыпает её комплиментами. Старается в короткий срок наладить тактильный контакт – поправляет волосы или же «случайно» обнимает её. Устоять перед таким соблазнителем очень сложно. Имидж. Он очень стильный и ярко одет. Кстати, одежда не обязательно дорогая, но зато подобрана так, чтобы невозможно было не обратить на неё внимание. Это может быть чёрная водолазка и обычные джинсы, но такой образ так напоминает Стива Джобса. Кстати, пикапер ещё может и поиронизировать, что сегодня не в костюме и галстуке, иначе сразу же можно было идти с такой девушкой и под алтарь. Повторяет тот же шаблон в режиме завоевания, а затем в режиме отношений. Профессиональные ловеласы воспроизводят одну и ту же схему подхода, исчезновения на 5-7 дней, чтобы вызвать ощущение недосказанности, потом соблазнения и, наконец, удаления, часто путём испарения, когда игра, по их мнению, окончена. Лишить жертву личных качеств. Он словно поедает женщину, лишая её собственного «я» и личных качеств, чтобы проще ею управлять. Дама, оказавшаяся во власти пикапера, перестаёт думать, она действует так, как ей говорит соблазнитель. Как только он добьётся своего, то выплюнет её словно безвкусную жвачку. Его не интересует, кто девушка и чем занимается. Его никогда по-настоящему не интересуют её мечты, проекты или просто хобби: всё это бесполезные излишества, которые портят его удовольствие. Его интерес к партнёру в данный момент всегда нарочитый, манерный, отстранённый, никогда не участвующий. Сеть — избранный бассейн для поиска «жертв». Огромный выбор партнёров, которых ему постоянно предлагают веб-сайты, облегчает взаимозаменяемость, необходимую ему, чтобы не слишком привязываться к девушке. Фактически, Интернет — это выборная территория хищничества серийного любовника. Здесь присутствует определённая фантазия о совершенстве, потому что Всемирная сеть скрывает дефекты реальности. К тому же, тут всегда можно найти кого-то лучше. Чат способствует виртуальным отношениям, которые, даже когда они приводят к реальным встречам, всегда сохраняют некоторую нереальность и недосказанность. Интеллектуал. Пикапер знает цитаты великих людей, массу стихов, фокусы, ведёт разговоры на разных языках, а также о высоких материях. Показывая свой широкий кругозор, он начинает сильно отличаться от остальных мужчин. При этом все его знания поверхностные. Если начать копаться, то он тут же уведёт беседу в другое русло. Ни слова о себе. Чаще всего он слушает, чтобы получить больше информации о своей жертве. Только так он сможет стать её идеальным мужчиной. О себе он говорит совсем мало и в основном шаблонно. Таким образом создаёт красивую картинку и сохраняет налёт таинственности.

Некоторые парни знакомятся с женщинами только ради того, чтобы поставить ещё одну галочку в списке побед на любовном фронте. Поэтому так важно знать 8 признаков пикапера, чтобы не попасться на его удочку.