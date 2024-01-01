Мой парень слишком хороший: 9 причин, по которым он так себя ведёт, и почему это так раздражает

Вам все вокруг завидуют, потому что ваш партнёр настолько хорош, что даже ни к чему не придраться в нём – милый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, но всё же рядом с ним вы чувствуете себя неуютно. Возникает вопрос, почему. Ответ лежит на поверхности – вы постоянно должны соответствовать ему, а это сильно напрягает и нервирует.

9 причин, почему ваш парень слишком милый и вас это раздражает

Давление. Он постоянно творит добро, всем помогает, никому ни в чём не отказывает. И вы, находясь рядом с ним, должны ему соответствовать. Возможно, вам сейчас хочется не возиться с больным пожилым членом семьи, а полежать на диване с книжкой в руках, но вы вынуждены отказаться от выходного и просидеть целый день в больнице, исполняя роль медсестры, потому что так решил ваш парень. То есть он вами управляет и давит на вас, но вы терпите ради мира и согласия в паре. Поймите, это очень вредно для вашего здоровья. Потеря доверия. Парень старается скрыть от вас свои проблемы, чтобы не расстраивать. Вы вроде бы тоже должны придерживаться этого же правила. Но через время вы понимаете, что ваши отношения – сплошная ложь, где партнёры стараются избегать проблем, как своих, так и второй половинки. Так зачем такой союз, где никто никогда не говорит правду, парень обманывает и ждёт того же от вас, иначе его это обижает, но он опять это скрывает. Надоедливость. Парень постоянно находится рядом с вами, чтобы защитить вас от всех бед и невзгод, поэтому вы теряете своё личное пространство. Хорошие парни становятся надоедливыми, но ведь никому не нравится мужчина, который постоянно звонит, всем интересуется 24 на 7, рассказывает о своём дне и ждёт такого же отчёта от женщины. Возникает вопрос, разве у него нет своей жизни, своих друзей и своего личного хобби? Всегда со всем соглашается. Это похоже на общение с ребёнком, который не имеет своего мнения и делает так, как скажет ему мама. Конечно, отношения с человеком, который имеет только свою точку зрения, очень тяжёлые, но зато он не будет поддакивать и отвечать предложениями, сказанными вами же. Вы никогда не сможете посмотреть на ситуацию со стороны и не найдёте правильного решения с таким хорошим парнем. Решение всех проблем. Парень всегда рядом, чтобы вытащить вас из проблем, не давая возможности самой разобраться с ними. Но ведь жизнь не состоит из одних лишь роз, в ней много и шипов, поэтому партнёры должны быть независимы друг от друга. Вы никогда не разовьёте навыки, позволяющие позаботиться о себе в этих отношениях, пока у вас есть хороший парень, который всегда поможет вам. Как быть, если придётся уходить от него? Кто поможет в этой ситуации? Он нравится людям. Он привык угождать всем подряд, поэтому так и нравится окружающим. Но жизнь так устроена, что это невозможно, поэтому пока он будет угождать боссу или друзьям, он нанесёт ущерб вашим отношениям. Когда вы скажете ему об этом, он начнёт искать выход, и вынужден будет отказать другу, что приведёт к ссоре и т.п. В итоге он будет разрываться между всеми, выкручиваясь и лицемеря. Очень позитивный. Невозможно постоянно быть весёлым, потому что такие люди либо живут в отрицании, либо в противоречии с собой. То есть они живут фальшивую жизнь, которая им и самим может в какой-то момент надоесть. Но по-другому они не могут, и вам тоже придётся жить ненастоящими эмоциями и с ненастоящим человеком. Страх перед конфликтами. Хорошие парни не конфликтуют, поэтому создаётся ощущение, что они никогда не выражают свои мысли и не дают это сделать и своему партнёру. Потому что невозможно ссориться с человеком, который никогда не идёт на конфликт. Нет энергии. Рядом с таким парнем тратится очень много энергии, потому что рядом с ним невозможно расслабиться. Ведь идеальный мужчина, сам того не желая, делает и свою партнёршу идеальной.

Быть хорошим в отношениях неплохо, но во всём должен быть предел. Люди все имеют недостатки, и любящие партнёры любят друг друга и за них в том числе.