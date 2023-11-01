7 знаков подскажут, изменит ли он тебе в будущем

Ты безумно влюблена, и он тоже. Вместе вы кажетесь очень счастливыми. Но ты боишься его неверности. Не стоит волноваться, потому что сегодня мировыми психологами разработана методика, помогающая понять, изменит ли мужчина в будущем, исходя из его психотипа, манеры поведения, темперамента и других личностных и психологических качеств.

7 признаков, что он может изменить

Он нарцисс. Люди с нарциссическими наклонностями склонны думать, что их потребности важнее потребностей других. Поэтому, если мужчина решит, что вторая половинка не смогла удовлетворить его желания, то с лёгкостью пойдёт налево за тем, чтобы достичь желаемого. И его даже совесть не будет мучить. Ведь, по его мнению, виновата в этом женщина. Он не входит в положение другого. Тенденция не принимать во внимание точку зрения другого человека является главной чертой, присущей неверным людям. Человек, которому не хватает сочувствия, возможно, даже не сможет представить, что бы он почувствовал, если бы партнёры поменялись местами. Если вы заметите, что ему трудно смотреть на вещи с вашей точки зрения, это может стать большой проблемой. Мания величия. Такой мужчина может возомнить, что он настолько хорош, что ему всё сойдёт с рук, в том числе и обман. Обычно это связано с необходимостью подтверждения своих мужских способностей в постели. Для этого ему нужно переспать с большим количеством партнёрш. Ведь с одной он не сможет себе это доказать. Импульсивность. Когда мужчина импульсивен, то он не думает о последствиях своих слов и действий. Возможно, потом он начнёт винить себя в содеянном, но это будет позже. Сейчас же он поддался волнующим эмоциям и уже ничего не вернуть назад. Любитель острых ощущений. Если мужчина привык жить, словно на острие ножа, то моногамия явно для него будет скучна. Соответственно, он начнёт искать возможность поиграть с судьбой. Измена же - это своеобразная рулетка: узнает ли любимая об измене, как отреагирует вторая половинка любовницы, сколько продлится роман в тайне и т.п. Эмоции зашкаливают! Боится взять на себя обязательства. Преданность несёт с собой ответственность, а неверность – это ни к чему не обязывающая свобода. Поэтому мужчины, которые боятся брать на себя обязательства, обычно изменяют своим вторым половинкам. Саморазрушающая личность. Люди со склонностью к саморазрушению не только рушат свою карьеру или принимают катастрофические финансовые решения. Они также часто разрушают свои отношения изменами и предательством.

Хотите знать, изменит ли мужчина в будущем? Тогда просто посмотрите на его поведение и жизненные цели. Благодаря анализу его личности, ответ придёт сам собой.