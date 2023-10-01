6 безошибочных признаков, что мужчина изменяет вам

Каждая девушка хотя бы раз в жизни подозревала, что стала жертвой предательства. Это ужасное чувство, способное породить гнев, страх и обиду. Однако, прежде чем обвинять любимого человека, важно проанализировать его поведение, ведь довольно часто прекрасный пол действует на эмоциях, не разобравшись, и без явных признаков измены.

6 знаков, что вам изменяют

Он многословен. Обычно парни немногословны, хотя, конечно, и среди них есть любители поговорить. Однако даже их излишняя болтливость должна насторожить. За этой неожиданной разговорчивостью может скрываться желание скрыть всё происходящее в течение дня. Очевидно, что в случае предательства большая часть сказанных слов будет соответствовать лжи. Изменения в машине. Машина для сильного пола – второй дом, и если в нём произошли перемены – новые чехлы или коврики, аксессуары, переднее сидение машины непривычно отодвинуто, в пепельнице окурки от сигарет, хотя мужчина не курит или же курит сигареты другой марки, то стоит задуматься, что подвигло его к этому. Возможно, другая женщина. К тому же, его машина стала часто ломаться, поэтому приходится тратить на её ремонт много денег и много времени. Возникает вопрос, а в авто ли дело? Новые штучки в постели. Неожиданно для вашей пары мужчина стал использовать непривычные интимные позы. Притом делает это так уверенно, как будто не в первый раз. На вопрос, где он такому научился, скорее всего, последует ответ, что в кино. Безусловно, кинематограф может многому научить, но он ли в вашей ситуации выступил учителем? Возможно, это другая женщина. Злость и обида на шутки про измену. Если мужчина стал неадекватно (злится, пытается перескочить на другую тему или же вовсе игнорирует, словно не слышит) воспринимать анекдоты о супружеской неверности, хотя до этого и сам любил посмеяться над ними, то стоит подумать, всё ли нормально в ваших отношениях? Дарит красивое нижнее бельё. Мужчины обожают видеть своих вторых половинок в красивом нижнем белье, поэтому часто его и преподносят в качестве подарка. Но если вы сами нашли такой «подарок» у него, например, в машине или в комоде с его вещами, и при этом он начинает злиться, что вы вечно суёте нос не в свои дела, а ведь он хотел сделать вам сюрприз, то задайте себе вопрос, а для вас ли предназначался этот подарок? Особенно, если он явно не вашего размера. Появились признаки любовницы. От мужчины стало пахнуть женскими духами, на одежде чужие волосы, на рукаве следы от губной помады. Безусловно, все эти «находки» он мог приобрести в общественном транспорте. Но если они появились единоразово, то не стоит беспокоиться. Постоянные – указывают на измену.

Измены практически всегда говорят о том, что чувств нет, а пара вместе, потому что... держат социальные стереотипы, «счастье детей», квартирный вопрос и т.п. Но если люди не хотят причинять друг другу боль, то они точно отпустят, ведь любовь или есть или её нет. Третьего не дано.