Психология » Измена » 6 безошибочных признаков, что мужчина изменяет вам
6 безошибочных признаков, что мужчина изменяет вам
Каждая девушка хотя бы раз в жизни подозревала, что стала жертвой предательства. Это ужасное чувство, способное породить гнев, страх и обиду. Однако, прежде чем обвинять любимого человека, важно проанализировать его поведение, ведь довольно часто прекрасный пол действует на эмоциях, не разобравшись, и без явных признаков измены.
Смотрите также: Он тебе изменяет? 13 признаков, что это так.
6 знаков, что вам изменяют
- Он многословен. Обычно парни немногословны, хотя, конечно, и среди них есть любители поговорить. Однако даже их излишняя болтливость должна насторожить. За этой неожиданной разговорчивостью может скрываться желание скрыть всё происходящее в течение дня. Очевидно, что в случае предательства большая часть сказанных слов будет соответствовать лжи.
- Изменения в машине. Машина для сильного пола – второй дом, и если в нём произошли перемены – новые чехлы или коврики, аксессуары, переднее сидение машины непривычно отодвинуто, в пепельнице окурки от сигарет, хотя мужчина не курит или же курит сигареты другой марки, то стоит задуматься, что подвигло его к этому. Возможно, другая женщина. К тому же, его машина стала часто ломаться, поэтому приходится тратить на её ремонт много денег и много времени. Возникает вопрос, а в авто ли дело?
- Новые штучки в постели. Неожиданно для вашей пары мужчина стал использовать непривычные интимные позы. Притом делает это так уверенно, как будто не в первый раз. На вопрос, где он такому научился, скорее всего, последует ответ, что в кино. Безусловно, кинематограф может многому научить, но он ли в вашей ситуации выступил учителем? Возможно, это другая женщина.
- Злость и обида на шутки про измену. Если мужчина стал неадекватно (злится, пытается перескочить на другую тему или же вовсе игнорирует, словно не слышит) воспринимать анекдоты о супружеской неверности, хотя до этого и сам любил посмеяться над ними, то стоит подумать, всё ли нормально в ваших отношениях?
- Дарит красивое нижнее бельё. Мужчины обожают видеть своих вторых половинок в красивом нижнем белье, поэтому часто его и преподносят в качестве подарка. Но если вы сами нашли такой «подарок» у него, например, в машине или в комоде с его вещами, и при этом он начинает злиться, что вы вечно суёте нос не в свои дела, а ведь он хотел сделать вам сюрприз, то задайте себе вопрос, а для вас ли предназначался этот подарок? Особенно, если он явно не вашего размера.
- Появились признаки любовницы. От мужчины стало пахнуть женскими духами, на одежде чужие волосы, на рукаве следы от губной помады. Безусловно, все эти «находки» он мог приобрести в общественном транспорте. Но если они появились единоразово, то не стоит беспокоиться. Постоянные – указывают на измену.
Смотрите также: Тест на измену: бесплатно.
Измены практически всегда говорят о том, что чувств нет, а пара вместе, потому что... держат социальные стереотипы, «счастье детей», квартирный вопрос и т.п. Но если люди не хотят причинять друг другу боль, то они точно отпустят, ведь любовь или есть или её нет. Третьего не дано.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Ангельская нумерология
|Прогнозы на день
|Нумерология, прогноз на сегодня
|Прогнозы на месяц
|Таро прогноз на месяц
|Нумерология, прогноз на месяц
|Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
|Лунный календарь покупок на месяц
|Прогнозы на год
|Гороскопы 2024
|Гороскопы 2023
|Нумерология, прогноз на 2024 год
|Актуально
|Хэллоуин
» Измена
» Обо всем