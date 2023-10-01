5 знаков Зодиака, которые смогут повысить свою самооценку

Здоровая самооценка – это залог успеха и удачи для человека, но не у всех получается её повысить, так как им мешают комплексы, отсутствие поддержки или что-то иное. Однако есть знаки Зодиака, которые самостоятельно повышают самооценку и уверенно двигаются к цели.

Топ-5 зодиакальных созвездий, умеющих повышать свою самооценку

Рак. Все помнят фильмы, в которых кто-то переживает тяжёлый разрыв, а затем, чтобы отомстить своему ужасному бывшему, проводит остаток фильма, совершенствуясь? К концу фильма этот человек становится привлекательнее, умнее - у него появляется отличная высокооплачиваемая работа, где его ценят и уважают. А потом он встречает такую вторую половинку, которая готова с него пылинки сдувать и носить на руках. Именно так происходит и с Раком, которого обидел любимый человек. Да, первоначально он вязнет в прошлом, но вскоре находит силы, чтобы выбрать преданность себе. Часто для этого Раку нужна злоба, но зато в таком настроении он готов горы свернуть и достичь огромных высот.

Дева. Эти люди настолько сосредоточены на миллионах дел, которые нужно срочно сделать, что часто забывают о себе. Дева может быть измотана, идя по списку нескончаемых заданий, но в какой-то момент у неё наступает смещение фокуса. Словно по щелчку она начинает заглядывать внутрь себя, думать о том, что ей нужно, чтобы чувствовать себя счастливым и удовлетворённым человеком. Самооценка начинает расти, как только к ней приходит осознание, что, только находясь в любви к себе, она излучает мир и добро, от которого всем становится лучше. И в первую очередь самой Деве. В таком настроении она готова на любые свершения и достижения. У неё всё получается, даже сложнейшие задачи, которые ранее доводили её до истерик и самоистязаний.

Весы. Хотя это здорово, что Весы так много времени уделяют помощи окружающим, но как редко они задумываются о том, что помощь себе тоже может быть полезной? Они могут долго не обращать на это внимание, боясь тревог и собственных страхов, но в какой-то момент они их отпускают, и наступает перезагрузка. Весы отправляются в магазин и покупают яркое новое платье или же даже яркие носки с оригинальным рисунком, который привлекает к ним внимание окружающих. Самооценка тут же начинает расти и приходит понимание, что со всеми проблемами можно справиться. Да, не всегда легко, но возможно. Ведь в таком наряде по-другому мыслить нельзя. И у Весов всё получается!

Козерог. Если посмотреть на Козерога, то создаётся впечатление, что он родился с высокой самооценкой, которая помогает ему в решении всех проблем. Однако это не так. У этого знака Зодиака не всё так просто. Он поднимает свою самооценку только под влиянием похвал окружающих. Комплименты являются его вдохновителями двигаться дальше и чувствовать себя очень даже уверенно. Но, чтобы это происходило, Козерогу нужно быть чаще на людях, общаться с ними и тем самым получать мотивацию от похвал. Вот это и является самым сложным для этого закрытого и неэмоционального знака Зодиака. Но он ради достижения цели готов справляться со своими страхами говорить по душам, пусть только и с доверенными лицами, и тем самым поднимать свою самооценку.

Рыбы. Этот знак великолепен в расхваливании друзей и знакомых. Рядом с ним они чувствуют себя членами королевской семьи. К сожалению, себя Рыбы не умеют хвалить. Но как только рядом с Рыбкой появляется человек, который начинает осыпать её комплиментами и гордиться её достижениями, самооценка начинает расти выше небес. Потом уже можно не переживать за неё. Рыбы смогут поддерживать её на высоте до тех пор, пока не разочаруются в том, кто дал старт для её роста. После снова её спад. Но этот знак умеет притягивать тех, кто снова начнёт их нахваливать на все лады. Одним словом, самооценка представителей этого зодиакального созвездия словно сердечная кардиограмма, скачущая вверх и вниз в зависимости от их окружения.

Это были 5 знаков Зодиака, которые смогут повысить свою самооценку при определённых обстоятельствах самостоятельно. Другим же придётся обращаться за помощью к профессионалам-психологам, иначе справиться со своей неуверенностью они не смогут.