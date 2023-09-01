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7 вещей, которые нужно знать о соблазнении, чтобы стать неотразимой для мужчины

Большинство женщин интересует вопрос, как стать неотразимой для мужчины своей мечты. Как считают психологи, это не так уж и сложно. Они выделили характеристики, которые привлекательны для многих представителей сильного пола, поэтому наверняка подойдут и для соблазнения понравившегося парня.

 

7 вещей, которые нужно знать о соблазнении, чтобы стать неотразимой для мужчины

 

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7 советов, чтобы быть неотразимой для мужчины

  1. Соблазнять - значит оставаться самой собой. Быть верной себе, не думая о суждении окружающих, - это оказывает огромную силу притяжения. Поэтому не стоит обманывать и притворяться тем, кем не являешься. Не надо делать вид, что любишь красную икру и вино, если предпочитаешь устрицы и шампанское.
  2. Соблазнять – значит ценить себя. Подчеркнуть свои сильные стороны, не переусердствуя, может показаться очевидным, но на самом деле - это искусство. Например, подчеркните зону декольте глубоким вырезом, выберите туфли или украшения, которые заставят вас почувствовать себя на высоте и отразят ваш стиль, сделают цвет лица свежее и ярче. Цель не в том, чтобы преобразиться, а в том, чтобы быть и чувствовать себя красивой. Сам факт того, что вы уделяете время себе, принимая, например, горячую ванну, делая пилинг, праздничный макияж, помогает вам чувствовать себя более привлекательной. Слушайте себя. Хотите надеть топ с блёстками в обычный вечер? Пусть будет так, потому что вы этого желаете. Соблазнение – это состояние ума.
  3. Соблазнять — значит быть непредвзятой. Встреча с мужчиной своей мечты может произойти в любом месте и в любое время. Самая большая ошибка — пытаться держать всё под контролем. Контроль убивает влечение. Вместо этого мы должны стараться интенсивно проживать настоящее, не думая о таких вещах, например, как скрыть придуманные вами же недостатки: большое родимое пятно на щеке или же ожог из детства. Вы должны смириться с тем, что вы особенная. Не надо доверяться предрассудкам – никто не идеален, но многие привыкли критиковать других, чтобы тем самым скрыть свои недостатки.
  4. Соблазнять – значит ничего не ожидать взамен. Ничего не просить – одно из фундаментальных правил соблазнения. Любить себя – значит не нуждаться в подтверждении своей привлекательности другими. Не случайно уверенные в себе люди наиболее привлекательны. Лёгкость и беззаботность, а также наслаждение моментом всегда привлекают противоположный пол. Соблазнение – это риск без страха потери мужчины своей мечты.
  5. Соблазнять – значит уделять ему внимание. Смотрите, слушайте и понимайте. Умейте заботиться и проявлять сочувствие. Если вы будете говорить слишком много, собеседник не сможет вступить в разговор. Если вы притворитесь, что слушаете его, то никогда не узнаете, кто он на самом деле, а значит, рядом с вами он всегда будет чувствовать себя одиноким. Глядя друг другу в глаза, мы можем понять, кто мы есть настоящие. Это лучший способ избежать разочарований и неприятных сюрпризов. Только копнув под поверхность, мы найдём сокровище.
  6. Соблазнять – значит использовать юмор. Смех позволяет вам проявить свой дух и показать, что вы не боитесь критики, а значит, не носите никаких масок, что делает вас привлекательной в глазах мужчины. Никогда не паникуйте в нелепых ситуациях. Например, если вы пролили красное вино на белую блузку, то просто пошутите: «Мне никогда не нравилась эта рубашка, теперь у меня есть повод избавиться от неё».
  7. Соблазнять — значит оставить немного тайны. Мы не раскрываем о себе всё сразу, оставляем желание у мужчины узнавать понемногу. Нужно говорить друг другу правду, но скупо. Тогда захочется узнать больше.

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Следуя данным советам, можно покорить сердце любого мужчины, в том числе начальника, перед тем как попросить у него повышение по службе; коллеги, если есть цель его нагрузить своей работой; ну и, конечно, того, ради которого и затевалась вся эта игра с соблазнением. У вас всё получится!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:26

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