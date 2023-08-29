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Ретроградные планеты в 2024 году. Что предсказывают астрологи?

Все планеты постоянно передвигаются по орбите вокруг Солнца. Но иногда может показаться, что они начинают своё движение в противоположном обычному направлении. Данное явление называют ретроградным движением. Астрологи считают ретроградные планеты необычными, так как они могут оказывать влияние на состояние здоровья, отношения с окружающими и на эмоциональный фон. Так, в 2024 году будет несколько периодов, когда разные планеты будут ретроградными, и длиться это может от недели до нескольких месяцев.

 

Ретроградные планеты в 2024 году. Что предсказывают астрологи?

 

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Ретроградный Меркурий

Эта планета отвечает за мыслительный процесс, коммуникацию и работу техники, поэтому в периоды её ретроградности могут возникнуть проблемы в общении, технические, а также ссоры и недопонимания. Рекомендуется быть особенно внимательными к деталям и не спешить в принятии решений.

 

Нужно по-другому посмотреть на ранее принятые решения – обратиться к прошлым идеям, задумкам и проектам. Есть вероятность, что они потребуют перемен или же дополнительной работы, что поможет достичь больших результатов.

 

Периоды ретроградности Меркурия в 2024 году:

  • 13.12.2023 – 02.01.2024
  • 01.04.2024 – 25.04.2024
  • 05.08.2024 – 28.08.2024
  • 26.11.2024 – 15.12.2024

Ретроградная Венера

Она отвечает за чувства, эстетизм и любовные отношения, поэтому в период ретроградной Венеры часто возникают ссоры в парах, а также с родственниками, невозможность начать новый роман, а также вернуть прежние романтические связи. Астрологи рекомендуют в такие дни пересмотреть свои взгляды на любовь и отношения.

 

К тому же, Венера часто оказывает влияние на отношение к красоте и внешности. Появляется желание сменить причёску, стиль одежды или же вовсе сделать пластическую операцию. Однако в период ретроградности этой планеты всё же не стоит этого делать, потому что результат однозначно будет негативным.

 

Периоды ретроградности Венеры в 2024 году:

  • Весь год.

Ретроградный Марс

Он ответственен за страсть и энергичность, которые в период его ретроградности сильно падают, что чревато трудностями в достижении поставленных целей, конфликтами и общим упадком сил. Очень важно в это время посмотреть на свои действия со стороны, чтобы поменять их, расставив другие приоритеты. Окажется, что некоторые подходы к получению желаемого были неэффективны.

 

Скорее всего, перемены коснутся и физической активности – появится желание позаботиться о своём здоровье, заняться спортом, пересмотреть рацион питания, а также найти идеальное место для отдыха, где можно отключиться от всех проблем и быта. Придёт понимание, что накопилось очень много незавершённых дел, скрытых страхов и проблем эмоционального характера.

 

Периоды ретроградности Марса в 2024 году:

  • 06.12.2024 – 24.02.2025

Ретроградный Юпитер

Отвечает за переосмысление жизненных ценностей и философий. Поэтому в данный период рекомендуется заглянуть в глубины души и отыскать там смысл существования на этой земле. Именно во время ретроградности Юпитера появляется возможность добиться карьерного роста, расширить восприятие мира и преодолеть свои убеждения, мешающие идти вперёд.

 

Сейчас каждый задумается о своих целях и смысле жизни – захочется отыскать новые источники для вдохновения и роста. Появятся идеи, новые знания, вдохновляющие к большим переменам.

 

Периоды ретроградности Юпитера в 2024 году:

  • 09.10.2024 – 04.02.2025

Ретроградный Сатурн

Эта планета в ретроградном состоянии поможет посмотреть под другим углом на свои обязанности и ожидания, что подтолкнёт к размышлениям о настоящих потребностях, а не навязанных окружающими. Именно сейчас идеальное время для избавления от неэффективных моделей поведения и построения стабильного и устойчивого фундамента для прекрасного будущего.

 

Придёт понимание, что время имеет ограничения, поэтому стремление к материальным достижениям может отойти на второй план, уступив моральному удовлетворению от простых действий – полёт бабочки, запах цветка и т.п. Появится желание переоценить собственные приоритеты и поискать более глубокий внутренний смысл.

 

Периоды ретроградности Сатурна в 2024 году:

  • 29.06.2024 – 15.11.2024

Ретроградный Уран

Он поспособствует желанию переопределить свои личные границы, поискать новые идеи, а также применить возможности, чтобы творить и самовыражаться. Нужно быть готовым для принятия жизненных изменений, чтобы собственная уникальность могла проявиться в полную силу.

 

Ретроградность Урана может привести к непредсказуемому разворачиванию событий мирового уровня – разрушится стереотипное мышление, что повлечёт социальные и политические потрясения, а также крах устаревшей системы.

 

Периоды ретроградности Урана в 2024 году:

  • 29.08.2023 – 27.01.2024

Ретроградный Нептун

Он поспособствует желанию мечтать и творить, вдохновлять и развивать интуитивные способности. Это время идеально для понимания собственных эмоций и поиска истины и вдохновения в своём внутреннем мире.

 

В такой период в политическом мире могут быть разоблачены коррупционные схемы благодаря интуиции окружающих. Придёт более глубокое понимание истины. Могут даже возникнуть глобальные кризисы на фоне нежелания говорить правду и необходимости прозрачности действий.

 

Периоды ретроградности Нептуна в 2024 году:

  • 02.07.2024 – 07.12.2024

Ретроградный Плутон

Эта планета в период своей ретроградности может открыть большие возможности для возрождений – откроются скрытые эмоции, прояснятся давние страхи и придёт переоценка понимания контроля. Нужно будет отпустить старое и принять новую силу для роста и развития.

 

Разрушится былая власть и придёт новая со своими ценностями и целями. Могут возникнуть перемены в экономической, политической и социальной сфере.

 

Периоды ретроградности Плутона в 2024 году:

  • 02.05.2024 – 12.10.2024

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Ретроградность планет – это своеобразное испытание, а также возможность для перемен. Главное – это открытость для новизны и доверие своему внутреннему голосу. Тогда эти периоды принесут только хорошее.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
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