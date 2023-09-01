Какие знаки зодиака забеременеют в 2024 году?

2024 год обещает стать отличным годом для желающих расширить свою семью. Астрологи считают, что повезёт в этом вопросе шести зодиакальным созвездиям. Именно они имеют самый большой шанс испытать радость стать родителями.

Топ 6 зодиакальных знаков, которых ждёт родительство в 2024 году

1. Телец. Для этого знака на первом месте всегда стоит семья, поэтому для него так важно, чтобы она была полная и счастливая. Счастье же для них – это быть родителем. Звёзды в 2024 году услышат желание Тельца и подарят возможность забеременеть, что он будет скрывать от окружающих до самого конца.

Лучшие месяцы для зачатия: февраль, май, август, ноябрь.

Лучшие дни недели: вторник и пятница.

2. Рак. Этим знаком Зодиака управляет Луна, тесно связанная с плодовитостью, и в 2024 году это особенно будет заметно. Раки неожиданно для себя узнают о своей беременности, но при этом эмоционально будут готовы к этому – воспримут данное известие, как подарок Вселенной. Тем более, что в 2024 году у них будет обострено желание воспитывать близких и сильно заботиться о них.

Лучшие месяцы для зачатия: январь, март, июнь, октябрь.

Лучшие дни недели: понедельник и среда.

3. Дева. Для этого знака беременность станет неожиданным событием, потому что они очень долго к этому стремились и у них ничего не получалось. Но в середине года произойдёт то, о чём они так мечтали. Возможно, случится это и не естественным путём, а с помощью медицины, но их старания не пройдут даром. Девы будут безумно счастливы и, конечно же, будут внимательны к деталям и рекомендациям врачей.

Лучшие месяцы для зачатия: март, май, июль, декабрь.

Лучшие дни недели: среда и пятница.

4. Скорпион. Представители этого знака известны своей энергией и страстью, которая распространится и на желание родить малыша. Уже в начале года они резко откажутся от вредных привычек, займутся своим здоровьем и питанием. Когда поймут, что организм очищен от всего плохого, начнут активно действовать для достижения своей мечты. К осени у Скорпионов есть большой шанс зачать ребёнка и вскоре познать радость родительства.

Лучшие месяцы для зачатия: август, сентябрь.

Лучшие дни недели: понедельник и суббота.

5. Козерог. Дисциплинированный и ответственный характер Козерогов делает их хорошо подготовленными к решению родительских задач. В 2024 году Козероги могут оказаться более склонными к семейной жизни. Есть вероятность, что беременность не случится с первого раза и даже не с десятого, из-за чего Козерог сильно разочаруется. Его приверженность и решимость сослужат хорошую службу в этом путешествии на пути к свершению своего главного желания.

Лучшие месяцы для зачатия: март, май, сентябрь, ноябрь.

Лучшие дни недели: вторник и суббота.

6. Рыбы. Они известны своими чуткими и сострадательными качествами, что делает их отличными родителями. В этом году Рыбы могут почувствовать сильное желание зачать ребёнка. Их интуитивная природа проведёт их через путь беременности, которая может протекать проблематично, но с помощью высших сил и врачей они смогут познать роль родителей уже к концу 2024 – началу 2025 года.

Лучшие месяцы для зачатия: январь, март, апрель.

Лучшие дни недели: вторник и суббота.

Познать счастье стать родителями в 2024 году будет дано не всем, и не нужно в этом винить здоровье. Астрологи считают, что в этом вопросе нужно ориентироваться на звёзды, которые помогут Тельцу, Раку, Деве, Скорпиону, Козерогу и Рыбе.