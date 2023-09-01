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Как стать неотразимой? 10 советов, чтобы соблазнять и покорять мужчин
Мы не раз давали рекомендации, как стать неотразимой, чтобы покорять любого понравившегося мужчину, но, как говорится, нет предела совершенству, поэтому и стоит воспользоваться нижеприведёнными советами. Благодаря им вы станете неотразимой для любого парня, даже если вам и кажется, что вы не его поля ягодка. Хотя именно это и есть ваша самая большая ошибка – не верить в себя и своё очарование.
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Топ-10 советов покорения любого мужчины
- Расслабьтесь. Спокойствие и хорошее самочувствие – основополагающие составляющие соблазнения. Важно быть не только самой расслабленной, но и снизить стресс у своего мужчины. А для этого надо выбрать непринуждённый и гостеприимный настрой. Отпустите момент и живите здесь и сейчас. Если вам это сложно сделать, то займитесь медитацией, прослушиванием музыки, прогулками и больше отдыхайте. Это поможет снять внутренний стресс.
- Никаких манипуляций. Манипуляции – это бесполезное занятие, потому что оно приносит страдания, которые точно не способствуют романтике. Конечно, когда манипулируешь человеком, то чувствуешь над ним власть, но это же ловушка. Неужели вам приятно строить отношения с жертвой? Надо уважать друг друга, избегая давления на партнёра. Ведь чем больше давишь, тем сильнее хочется свежего воздуха и свободы. Независимость превыше всего! Постоянная потребность в других или неспособность побыть в одиночестве уже предполагает форму зависимости, которая приводит только к токсичным отношениям или соблазнению людей, которые хотят нами манипулировать. Чтобы соблазнить, важно чувствовать себя хорошо. Это не означает, что у вас исчезнут проблемы, или вы перестанете грустить, просить о помощи, если она вам нужна. Вы должны смотреть в лицо жизни, не завися от мужчины - не дожидаясь с телефоном в руке его звонка. Можно найти хобби и интересы, которыми можно увлечься и которые сделают вашу жизнь приятной, а вас обаятельной и весёлой.
- Будьте собой. Очень важно оставаться рядом с мужчиной самой собой, чтобы не начать с самого начала ложные отношения. Более того, если вы играете роль, вы никогда не сможете узнать, интересуется ли человек вами или той, которую вы играете. Чтобы достичь близости и глубоко узнать друг друга, нужна открытость и эмоциональная доступность. Верно, что при первых встречах мы склонны показывать только лучшие стороны себя именно потому, что пытаемся завоевать другого человека, это часть игры. Но нельзя переигрывать. Более того, ощущение комфорта при самовыражении также является хорошим показателем того, насколько человек, стоящий перед нами, совместим с вами. Потому что это не всегда легко, и иногда нужна гармония, чтобы чувствовать себя совершенно непринуждённо.
- Отключите телефон. Он очень часто приводит к распаду пар именно потому, что создаёт ощущение изоляции, разочарования и отсутствия общения. Важно, чтобы телефон откладывался на второй план с первых свиданий, и всё внимание было переключено на мужчину – надо его слушать и смотреть на него. Люди ненавидят, когда собеседник отвлечён; это оскорбительно. Важная часть первых свиданий — это узнать человека получше и показать себя с хорошей стороны, а значит, нужно быть предельно внимательной.
- Спонтанность. Соблазнение в большинстве случаев основано на спонтанности, на том, чтобы жить в настоящем моменте, получать удовольствие и делать что-то необычное, непривычное для вас. Соблазнение требует раскрытия своей подлинной сущности, чтобы быть естественной и яркой, показывая те стороны, которые делают вас уникальной, особенной и, возможно, немного сумасшедшей. Именно тот факт, что вы выставляете себя напоказ и показываете себя с непривычной стороны, может дать вам возможность улучшить себя и выявить даже то слегка кокетливое и провокационное поведение, которое без агрессии является основой влечения.
- Юмор и самоирония. Хорошее чувство юмора – показатель сильной личности. И нет ничего более привлекательного, чем рассмешить мужчину. Кроме того, юмор и самоирония помогают избежать слишком серьёзного или личного отношения к вещам и позволяют вести более лёгкое и безмятежное общение. Высмеивание своих недостатков указывает на то, что вы осознаёте свои ограничения, но принимаете их и обладаете хорошей самооценкой. Очевидно, всему есть предел: есть люди, которые шутят обо всём, используя смех и юмор, как защитный механизм, чтобы не показать свою истинную сущность. Так что зелёный светофор смеху и самоиронии, но нужно всегда оставлять место для настоящих чувств.
- Уникальность момента. Каждому из нас нравится чувствовать себя особенным для кого-то. В этом смысле важно найти жесты и виды общения, значимые для обоих партнёров. Вы могли бы подумать о том, чтобы начать с обмена письмами, открытками или специальными сообщениями, разжигая тем самым предвкушение, веселье, тайну и желание увидеть друг друга. Точно так же покупка круассанов на завтрак или сюрприз могут способствовать созданию ситуации радости и хорошего отношения к другим.
- Умение слушать. На первых свиданиях одно из первых действий, которое можно расценить как признак интереса, — это задавать вопросы, интересоваться жизнью другого человека. Напротив, те, кто на первых свиданиях говорит только о себе, - интересуются только собой. По этой причине, чтобы соблазнить и завоевать мужчину или женщину, важно проявить интерес и прислушаться к тому, что он говорит.
- Язык тела. Он необходим для проявления интереса, уверенности, сочувствия и т.д. Поэтому важно всегда стараться сохранять позитивное и открытое отношение к другим. Например, положение рук или ног при расслабленном и улыбающемся внешнем виде может указывать на открытость и интерес к другому человеку. При этом лучше не переусердствовать: если вы будете флиртовать со всеми подряд, ваш мужчина не будет чувствовать себя особенным, ценным или уникальным, а будет считать вас лишь опытной соблазнительницей.
- Никакой навязчивости. Важно научиться ждать и проявлять терпение, не будучи навязчивой. У каждого свои потребности во времени и пространстве. Научитесь сохранять спокойствие и максимально быть уверенной в себе, наслаждаясь переживаемым моментом с позитивным настроем. Это очень соблазнительно.
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