Зодиакальный гороскоп на 2024 год для Козерога

Как сулит гороскоп на 2024 год для женщины-Козерога, впереди её ждёт довольно спокойный период. Однако для того, чтобы добиться больших высот, нужно всё же приложить энергию. Притом во всех жизненных сферах, но особенно в личных отношениях, профессиональной деятельности и образовании.

Любовь и личная жизнь для женщины-Козерога в 2024 году

В этом году Козерог наконец-то сможет поставить точку на токсичных или утративших романтизм отношениях, после чего вздохнуть полной грудью и посвятить время себе. Тем более побыть в одиночестве получится недолго – буквально через месяц после расставания девушек ждёт бурный роман. Он будет мимолётный, но запоминающийся, потому что мужчина окажется страстный, внимательный и очень интересный человек с огромным багажом знаний. Долгожданная вторая половинка появится к концу лета в окружении совершенно незнакомых людей и при весьма неожиданных обстоятельствах. Главное, его не просмотреть – сердце подскажет, где он.

Что касается семейных дам, то их ждёт в начале года кризис в браке, который будет проявляться постоянными спорами, недовольствами и возмущениями, но без громких скандалов. Есть вероятность, что он может привести к расставанию, к которому оба партнёра отнесутся довольно спокойно. Они и после смогут сохранить тёплые и дружественные отношения, особенно, если есть дети. Те же, кто переживут этот период, летом поедут в путешествие, которое добавит романтики в их союз. Возможно, после него Козерог узнает о своей беременности.

Здоровье для женщины-Козерога в 2024 году

Если женщина решила заняться фигурой, то именно сейчас идеальный момент. Килограммы словно по мановению волшебной палочки будут исчезать без огромных усилий – достаточно утренней зарядки, плаванья в бассейне два раза в неделю или прогулки по вечерам. Разительные перемены во внешности тут же привлекут внимание противоположного пола.

Также стоит обратить внимание на работу ЖКТ, особенно во время стресса. Поэтому необходимо следить за своим питанием и посетить гастроэнтеролога, который назначит лечение для профилактики заболеваний.

Звёзды рекомендуют не переедать сладкого и печёного. Это может негативно сказаться не только на весе, но и на общем состоянии - повышение давления, аллергия, а также боли в желудке или кишечнике.

Финансы и карьера для женщины-Козерога в 2024 году

Если Козерог начнёт развивать своё хобби, появится дополнительный источник дохода, благодаря которому впоследствии некоторые представительницы этого знака смогут открыть бизнес. Хорошо, если возьмутся они за это дело с кем-то, кто разбирается в бухгалтерии. Главное, чтобы партнёр был надёжный. Иначе могут обмануть.

Летом девушкам этого знака поступит предложение о смене места работы на более престижное и перспективное, но прежде чем соглашаться на него, надо подумать, как на это отреагируют близкие. Если они будут против, то приложат все усилия, чтобы Козероги пожалели об этом.

В 2024 году надо отказаться от дорогостоящего путешествия, приобретения предметов роскоши и бессмысленных покупок, потому что финансовое положение будет нестабильным, особенно в весенне-летний период. К осени всё нормализуется. Но деньги не начнут сыпаться из ниоткуда. Придётся тяжело и много работать.

Совет для женщины-Козерога в 2024 году

Чтобы быть удовлетворённой морально, не стоит торопить события. Нужно прислушаться к своему внутреннему голосу. Он не обманет. Больше времени уделять себе, но при этом не забывать о родных и близких. Им сейчас как никогда нужна эмоциональная и физическая поддержка Козерога.