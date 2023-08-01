Как исправить отношения за 7 минут, если вы на грани расставания со своим мужчиной

Это только в кино любовные отношения всегда крепкие и гармоничные на протяжении всей семейной жизни, в реальности же всё обстоит совсем по-другому. Очень часто партнёры начинают ссориться, выяснять отношения и обвинять друг друга в чём-либо, что часто приводит к разрыву. Однако и это можно исправить, по крайней мере, так считают психологи, которые обещают, что 7 минут хватит, чтобы понять, как исправить отношения с мужчиной на грани расставания. Но прежде стоит разобраться, почему так происходит.

Причины расставания

Попытки изменить мужчину. Большинство женщин решают для себя, что как только парень станет их супругом, они тут же смогут его изменить к лучшему. Но это совсем не так, потому что избавиться от долгих вредных привычек, семейных устоев или же темперамента и характера невозможно.

Влияние окружающих. Женщины эмоционально неустойчивы, поэтому они чаще, чем парни, поддаются влиянию других. Особенно близким им людям. Так, если подруге не очень нравится мужчина девушки, то она обязательно об этом скажет и внесёт сомнения в её голову, заставляя задуматься о смысле дальнейших любовных отношений с этим партнёром.

Скандалы на пустом месте. Разногласий в паре не избежать, но не стоит каждое недоразумение превращать в грандиозный скандал с битьём посуды и выкидыванием вещей с окна. Публичность только во вред, так как она унижает мужчину.

Держать всё в себе. Довольно часто партнёры не понимают друг друга, потому что замалчивают проблемы. Думая, что вторая половинка сама обо всём догадается. Женщины и вовсе считают, что мужчины умеют читать мысли. Нет, нет и ещё раз нет. Надо говорить друг с другом.

Финансовые проблемы. Надо иметь общий семейный бюджет и грамотно его распределять, заранее обговорив все расходы. Если же в паре принято вести отдельные расчёты, то не нужно считать, кто и сколько потратил денег. Именно это и приводит к конфликтам.

Недоверие. Если нет доверия, то отношения очень быстро закончатся, так как никому не понравится, когда устраиваются скандалы относительно места пребывания партнёра, его проверки телефона и т.п.

Сравнение с другими. Каждый человек – индивидуальность, поэтому постоянное сравнение с другими, особенно с бывшими партнёрами, может сильно навредить любовным отношениям.

Как исправить отношения за 7 минут: упражнение

Для этого достаточно написать на листе бумаги самый последний конфликт, который был с партнёром, приняв точку зрения гипотетического третьего лица, которое желает добра обоим. Чтобы сократить количество столкновений, а значит, оставаться довольным с течением времени, достаточно совершать такие упражнения всего три раза в год.

В ходе исследования учёных, партнёры из 120 супружеских пар периодически сообщали о своих ссорах и разногласиях в течение двух лет, оценивая союз по таким переменным, как удовлетворённость, любовь, близость, доверие, страсть и приверженность.

В течение второго года половина пар выполняла упражнение каждые четыре месяца. После первого года обе группы добровольцев сообщили о более низком уровне удовлетворённости браком, чем в начале исследования. Спад, однако, был отмечен на втором курсе семиминутным заданием: пары, выполнившие его, вернулись счастливыми, хотя и ссорились не меньше остальных.

Одним словом, видеть различные причины разногласий с внешней точки зрения помогает улучшить отношения и избежать разрыва, поэтому желательно попробовать использовать это упражнение каждой паре, желающей сохранить мир и гармонию в своём союзе.