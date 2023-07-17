6 реальных способов стать единственной для мужчины

Быть единственной для мужчины, той, ради кого он горы свернёт и в лепёшку разобьётся, - мечта каждой девушки. Сделать это нелегко. Для этого необходимо обладать некоторыми секретами, применение которых может дать ошеломляющий и устойчивый результат. Психологи выделили 6 работающих способов достичь этой цели. Остаётся только к ним прислушаться.

6 способов стать для мужчины единственной женщиной на свете

Незаменимая. Для этого надо проанализировать, с чем парень плохо справляется и сделать так, чтобы именно вы смогли решить эту проблему. Притом настолько хорошо, чтобы у партнёра даже мысли не было искать вам замену. Или же устройте так, чтобы без вас он не смог справиться даже с мелочами. Например, ваша вторая половинка любит кофе, всегда покупайте для него один и тот же сорт. При этом не говорите, где именно вы его приобрели, он не должен об этом знать. Парень должен понять, что вы та самая женщина, которая знает, какой кофе будет для него самым вкусным. Или же найдите мужчине парикмахера, желательно профессионального, к которому он ходил бы с удовольствием, ведь до этого никому не удавалось так хорошо подстричь его. Запишитесь на приём сами и не давайте номер телефона. Все контакты известны только вам и записаться к парикмахеру он может только через вас. Суть такой психологической методики в том, чтобы снять с мужчины определённую ответственность, он на подсознательном уровне должен чувствовать, что вы его самая верная и надёжная помощница. Вы лучше знаете, какая стрижка ему подойдёт и какой парикмахер сможет её сделать. Вы знаете, в каком магазине продаётся самый вкусный кофе. Он просто не может без вас. Недоступная. Нужно сделать так, чтобы вы не появлялись перед мужчиной по первому щелчку его пальца. Не показывайте, что готовы бросить всё, лишь бы увидеть его здесь и сейчас. В выходные разрешите себе отдохнуть без него, например, с друзьями или знакомыми. Объясните ему, что волноваться за вас не стоит, поэтому лишние телефонные звонки будут неуместны. Конечно, важно не перейти тонкую грань, когда приходится отдыхать друг от друга. А вот напустить туман в глаза партнёру и лишний раз дать ему повод для беспокойства — отличное решение. Независимая. Вы можете зависеть от мужчины материально, но это не мешает вам быть независимой в своих интересах. Это качество очень привлекает парней. Ведь помимо общих интересов, у вас есть свои увлечения, в которых вы настоящий профи. У вас даже есть круг друзей или близких знакомых, с которыми вы можете разделить своё хобби. Кроме того, увлечение принесёт вам внутренний комфорт и удовлетворение. Желательно, чтобы они были недоступны вашей второй половинке. Заставьте его восхищаться, удивляться и гордиться вами. Станьте для него стимулом для саморазвития. Тогда вы точно заинтересуете его так, что у него даже и мысли не будет о расставании. Безупречная. Вам не нужно каждый день тратить огромные суммы на походы в спа или салоны красоты, чтобы быть красивой. Достаточно просто позаботиться о себе. Подтянуть кожу можно с помощью специального массажа, а придать телу эффект лёгкого загара, посетив солярий. Мужчины всегда обращают внимание на ухоженных женщин: маникюр, причёска, наряд, белоснежная улыбка – это то, что должна иметь настоящая женщина. Особенного внимания заслуживает и осанка. Надо двигаться легко, с расправленными плечами и приподнятой головой, спина прямая. Идите так, словно на голове у вас корона, а за спиной – шлейф королевского платья. Будьте всегда вежливой и приветливой, но при этом в меру холодной и сдержанной. Одним словом, будьте для своего любимого королевой! Эмоциональная. Мужчины ценят в женщине её умение принимать и одобрять мужчину таким, какой он есть – не осуждайте его привычки, суждения и манеры. Как и девушки, мужчины очень любят похвалу и восхищение. Когда он просто рассказывает вам историю, которая произошла с ним по дороге на работу, выслушайте его как самого интересного собеседника на свете. Не бойтесь выражать свои эмоции и интересуйтесь настроением своего избранника. Мужчины очень тонко чувствуют заботу о себе со стороны женщины. Мудрая. Умная женщина всегда знает, когда можно промолчать, а когда высказать своё мнение. Как ни парадоксально, в этом мудрость женщин. В нужный момент промолчать, где-то поддержать, и всегда посочувствовать проблемам мужчины. Мудрая женщина будет радоваться его победам и поддерживать во всех начинаниях. Даже если она не разделяет его взглядов, мужчина никогда об этом не узнает. Игра будет очень реалистичной.

Зная все техники и обладая природной мудростью и женственностью, девушке не сложно будет стать единственной для своего мужчины. Женщина создана, чтобы вдохновлять и направлять сильный пол. Влюблённый парень ради неё готов будет горы свернуть и идти с ней по жизни до конца своих дней, преодолевая вместе препятствия и радуясь общим удачам.