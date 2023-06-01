21 причина, почему женатые мужчины смотрят на других женщин

Вы можете быть самой красивой женщиной на планете, с идеальной фигурой и прекрасным характером, но ваш мужчина всё равно будет смотреть на другую женщину. Возникает вопрос, почему? Одна из причин того, что представители сильного пола запрограммированы обращать внимание на девушек, состоит в том, что красивые дамы активизируют центр мужского мозга, высвобождая нейрохимические вещества, заставляющие мужчин чувствовать себя потрясающе, поэтому они и не могут ничего с собой поделать. Поэтому и не стоит из-за этого устраивать скандалы. Психологи же нашли ещё несколько причин, почему женатые парни смотрят на других женщин.

21 причина внимания женатых парней к другим женщинам

Это естественно. Любование женской красотой заложено в мужчинах природой. И поделать с этим ничего нельзя, ведь с природой не поспоришь. Женщины — это люди. Сначала ответьте себе на вопрос, когда вы ходите по улице, то закрываете глаза? Ваш мужчина смотрит на женщин, потому что это нормально – визуализировать всё, что находится вокруг тебя. Ваш супруг смотрит на других женщин, потому что они люди. Девушке даже не нужно быть Дженнифер Лопес или Бейонс. Он обратил внимание на неё так же, как и на впереди идущего парня, цветок или собаку. Женщины прекрасны. Одна из главных причин, почему мужчины любуются другими женщинами, — это их красивая природа. Давайте будем правдивы, любому человеку, вне зависимости от пола, трудно не смотреть на красивые вещи. Потому что они великолепны. А значит, его взгляды в сторону других ни в коем случае не обесценивают вашу значимость для него. Мечта. Разве не приятно помечтать о красивой машине, картине или доме? То же самое и с женщинами. Многие мужчины осознают, что у них не будет всех женщин мира, но кто запрещает об этом фантазировать. Иногда бывает слишком поздно. Для мужчин естественно смотреть на других женщин. И они это будут делать. Только зная, что вам это не нравится, они стараются контролировать свой взгляд. Но бывает, что засмотрятся и не успевают сделать это быстро и незаметно, тем самым привлекая ваше внимание. Мужчину что-то привлекло. На самом деле, часто ваша вторая половинка смотрит не на другую женщину, а на то, что находится рядом с ней. Например, на проезжающую мимо неё дорогую машину. Поэтому прежде чем ругаться с ним по этому поводу, узнайте, на что он так залюбовался. Что-то не так в ваших отношениях. Некоторые мужчины могут проверять свою женщину, поэтому смотрят на другую намеренно, потому что их семейные отношения на грани разрыва. Поэтому стоит подумать, нет ли проблем в вашем браке, чтобы потом делать соответствующие выводы. Он недоволен вами. Мужчина смотрит на другую, потому что он недоволен вами. То же самое говорят и его постоянные поиски фото красивых женщин в интернете или же видео с красотками. Возможно, он вам подаёт сигналы, которые вы игнорируете. Он хочет, чтобы вы выглядели так же. Например, мужчина увидел женщину, у которой шикарное платье. Именно в нём он хотел бы увидеть вас и собирается вам купить такое. Или же у неё причёска, которую он не раз примерял к вашему образу. Любопытство. Ваш мужчина, вероятно, наблюдает за женщинами, потому что он проявляет любопытство, как и многие из нас. Дайте мужчине отдохнуть! Поверьте, скоро он выйдет из этого состояния и вернётся к вам. Женщина необычно выглядит. Если девушка, например, одета необычно, или же у неё татуировка по всему телу, то вашему мужчине просто интересно на неё смотреть. Она ведёт себя громко. Например, если женщина дерётся, плачет или же активно спорит, то на неё невозможно не обратить внимание. И зачем ему перед вами притворяться, что он не видит её. Она носит откровенную одежду. Конечно, ношение вызывающей одежды — не повод бессовестно пялиться на женщину. Тем не менее, девушка в откровенном платье наверняка заставит любого мужчину задержать на себе взгляд. Вы смотрите на неё. Тот факт, что вы женщина, не означает, что вы не смотрите на других девушек. Единственная разница в том, что вы не видите в этом ничего плохого, так как вы с ней - одного пола. Возможно, ваш мужчина просто проследил за вашим взглядом и увлёкся. Ему больше нечего делать. Ваш мужчина может смотреть на других женщин, потому что не знает, чем себя занять в этот момент. Например, он сидит в машине и ждёт уже два часа, когда вы придёте из магазина. Он хочет обратить на себя внимание. Если вы не обращаете на него внимания, то он, смотря на других женщин, хочет привлечь к себе ваш взгляд, например, заставив ревновать. Скучный разговор. Если мужчине не нравится то, о чём говорят, он начинает отвлекаться на окружение. И, возможно, ему именно в этот момент попалась на глаза другая женщина. Он просто на неё смотрит от скуки. Вы ему это позволяете. Ваш мужчина может пялиться на других женщин, потому что вы ему это позволяете. Вы ни разу не сказали ему о своём недовольстве по этому поводу, так почему он должен останавливаться? Другая женщина соблазняет вашего мужчину. Например, девушка может подмигнуть вашему супругу или передать ему записку. Такое действие однозначно заставит его посмотреть на неё. Ему нравится другая женщина. Правда в том, что вашей второй половинке симпатична другая женщина. И как будут складываться их отношения, зависит только от вашей реакции на его поведение. Он сравнивает. Вы же тоже смотрите на других мужчин, чтобы сравнить их со своей второй половинкой. Ваш супруг может также сравнивать ту женщину с вами, чтобы убедиться, что вы у него самая лучшая жена на свете – красивая, умная, стильная, спокойная, притягательная и внимательная.

Как видите, из 21 причины, почему женатые мужчины смотрят на других женщин, лишь некоторые указывают на желание вашего супруга флиртовать или изменять. Чаще всего они фокусируют свой взгляд на девушках просто из праздного любопытства или скукоты. Так что не нужно себя накручивать и устраивать любимому скандалы на пустом месте.