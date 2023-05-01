Самый рассеянный знак зодиака по мнению астрологов

Вас не раздражают люди, которые, когда вы едете за рулём, идут перед машиной, потому что читают что-то в своём телефоне или слушают музыку? Не бесит, когда ваш друг в очередной раз опаздывает на важную встречу, потому что смотрел интересную передачу и не смог от неё оторваться? Из-за такого невежественного поведения такие люди могут показаться безрассудными и жестокими. Но на самом деле это банальная рассеянность, которая особенно проявляется у шести зодиакальных созвездий.

Самые забывчивые знаки Зодиака

Овен. Этот знак рассеян только по причине своего эгоизма. Он просто не желает держать в голове заботы окружающих. Его волнует только достижение собственной выгоды. Если же вы решите напомнить ему о его забывчивости, например, о пропущенной важной встрече, от которой зависела ваша карьера или личная жизнь, он во всём обвинит вас, что не напомнили ему заранее, говорили невнятно, сумбурно, не в подходящий момент и т.п. Поэтому извинений за своё поведение можете от него не ждать. Овен всегда прав, даже когда не прав. А значит, во всём виноваты все вокруг, но только не он. С этим нужно смириться, потому что переделать его невозможно. Близнецы. Обычно этот знак Зодиака делает несколько дел одновременно. И они могут быть настолько увлечены разговором, что забудут о том, что на плите готовится еда. Мысли Близнецов постоянно бегают, поэтому кажется, что они не обращают внимания на происходящее перед ними. К тому же, представители этого воздушного знака чувствуют себя комфортно, только находясь в хаосе. Они не любят планировать, так как понимают, что могут за секунду поменять своё решение, например, выходя на встречу, о которой так давно договаривались. Им проще забыть, опоздать, передумать, чем держать себя в рамках. Жизнь слишком непредсказуема, чтобы её планировать. Стрелец. Этот знак – вечный оптимист и авантюрист, поэтому он сосредоточен на том, куда его заведёт следующее приключение. Любители свободы не будут строить планов, потому что жить согласно какому-то расписанию Стрельцам неуютно. Кстати, они даже в окружающих обожают рассеянность, ведь это говорит о том, что человек свободен в своих решениях и действиях, что очень близко им по духу. К тому же, представители данного созвездия по своей натуре не могут принять такой поток информации, поэтому управиться с ним и не растеряться в нём – задание для них невыполнимое. Весы. Проблема Весов в том, что они не следуют собственной интуиции, а вместо этого озабочены только тем, что думают другие, и тем, как сделать всех остальных счастливыми. Представители этого зодиакального созвездия слишком много внимания уделяют взвешиванию вещей, не всегда видя результат или общую картину. Например, они могут быть настолько поглощены тем, чтобы убедиться, что все напитки на их вечеринке наполнены, что не тратят время на болтовню со своими гостями и выглядят поэтому совершенно невнимательными. Весы могут сдать с задержкой групповой проект или же опоздать на работу, потому что в голове станут просчитывать все плюсы и минусы предстоящего события, дня, рабочей встречи и т.п. Рыбы. Они живут в своём мире, строя воздушные замки и не желая возвращаться в реальность. Рыбы легко могут сесть не в тот автобус и оказаться на другом конце города, подумать, что сегодня выходной, и не пойти на работу, перепутать человека с сайта знакомств с кем-то другим и сесть рядом не с тем или купить билеты в Австрию вместо Австралии. Они часто теряют вещи, забывают закрывать двери, не отключают воду, из-за чего сами попадают в неприятные ситуации. Многих их знакомых раздражает такое легкомыслие, но самих Рыб всё устраивает – ведь они творческие личности, а рассеянность как раз то, что нужно творцу для создания шедевров. Водолей. Они — эксцентричные зодиакальные бунтари, и у них нет проблем с тем, чтобы поделиться своими уникальными взглядами со всеми, кто готов их слушать. Любят шокировать людей и совершенно не подозревают, насколько «шокирующими» могут быть порой, потому что не обращают внимания на мнение других о них. Жизненный принцип Водолеев - «всё идёт, как идёт», так как они не готовы тратить время на планирование. Тем более что благодаря своей креативности они легко выпутываются из любой, даже сложной, ситуации, в которую их часто заводит собственная рассеянность. Им нужен творческий беспорядок, чтобы нормально функционировать.

С ними мучаются окружающие из-за их частого витания в облаках, но они ничего не могут поделать с этим, так как принадлежат к рассеянным знакам Зодиака, по мнению астрологов. А значит, их нужно понять и научиться жить с ними, так как изменить этих людей невозможно, потому что иначе это уже будут не они.