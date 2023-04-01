Как выйти замуж за парня, с которым встречаешься? 7 секретов, которые вы не знали

Вы находитесь в длительных отношениях с мужчиной – знаете его семью и друзей, вместе проводите отдых, и ваши родители к нему относятся, как к сыну. Но он почему-то не спешит идти в ЗАГС. Вы с подругами уже даже разработали план, как выйти замуж за парня, с которым встречаешься, секрет которого заключён в том, чтобы подтолкнуть его к этой мысли: походы на свадьбы приятелей, прогулки у ювелирных магазинов или у ателье со свадебными платьями и многое другое. Но всё безрезультатно. Он как будто не понимает намёков. Однако есть способ, который поможет наверняка.

7 секретов, чтобы парень позвал замуж

Говорить чётко. Мужчины не читают между строк. Если вы подведёте его к витрине, полной драгоценных колец, он подумает, что вы просто хотите на них посмотреть или желаете купить одно из них. Он уж точно не вообразит, что это способ дать ему понять, что пришло время просить вашей руки. Точно так же вы ничего не получите, проходя перед витриной магазина свадебного платья. К тому же, вы уверены, что он готов к решительному шагу? Может быть, он ещё в раздумьях. Никаких ультиматумов. Если для женщин идеальное время выйти замуж — это когда появляется нужный человек, то мужчины думают иначе. Для большинства из них подходящий момент для женитьбы наступает только тогда, когда им хочется создать семью. Для многих из них брак подобен вирусу: им заражаются раз в несколько лет. Следовательно, вы не можете заставить его жениться. Так что, если вы устали ждать, знайте, что нет смысла угрожать ему уйти в случае его отказа жениться. Не ставьте ультиматумов: «либо женись на мне, либо я ухожу», умный мужчина всегда выберет второй вариант. И это возвращает вас к исходной точке - одиночеству. Не соглашайтесь выходить замуж за первого встречного. Только вы отвечаете за свою жизнь. Если вы действительно полны решимости выйти замуж, сделайте это так, как вы хотите, выбрав лучшего мужчину среди миллионов доступных. Да, миллионов. Нигде не сказано, что тот, с кем вы сейчас встречаетесь, и есть ваш единственный на свете. Так что, если вы понимаете, что он вас не заслуживает, что у него скверный характер, что он не делает вас счастливой, двигайтесь дальше. Вы увидите, что ваш идеальный мужчина обязательно придёт. Не тратьте своё время (или его). Если вы хотите детей, то не можете позволить себе выйти замуж за симпатичного безработного парня, который много пьёт. Тогда какой смысл продолжать ваши отношения? Идите дальше, ищите свой вариант. Будьте уверены в одном: человек, который предназначен для вас, появится. Может быть, он уже за углом и скоро постучится в вашу дверь. Чётко определитесь, чего хотите. Чёткое представление о том, какого именно мужчину вы ищете, — это быстрый путь к быстрому предложению руки и сердца. Составьте список качеств, которые вы ищете в мужчине, ясно его пропишите. Затем подумайте, является ли человек, с которым вы только что познакомились или с которым уже давно встречаетесь, именно тем, кого вы хотите видеть в своей жизни. Не пытайтесь изменить его. Если вы пытаетесь изменить его, то он будет идиотом, если предложит вам выйти за него замуж. Поэтому либо вы принимаете его таким, какой он есть (а значит, вам нужно прочитать 3, 4 и 5 пункты), либо ломаете его, но всё равно полностью сделать его идеальным у вас не получится. Бессмысленно встречаться или продолжать быть с человеком, который вам не нравится таким, каков он есть. Двигайтесь дальше. Потому что в паре важно быть равными и смотреть в одном направлении. Дайте себе ограничение по времени. Эмпирическое правило: шесть месяцев для свиданий, год для помолвки и совместного проживания, 18 месяцев для брака. Это должно быть программой. Вы можете составить собственную, но обязательно придерживайтесь её. Если он не готов идти в вашем темпе, то это точно не ваш человек. Если вы думаете, что слишком торопите события и ваши отношения похожи на тяжёлый поход, где главное - достичь цели, без большой любви и романтики, то стоит подумать, стоит ли двигаться дальше. Романтика — это часть брака на всю жизнь, и вам нужен муж, который будет не только идеальным планировщиком и добытчиком, но и прекрасным любовником. Если вы в нём его не видите, то поставьте точку на отношениях уже сейчас. И помните, ваше время более чем драгоценно, чтобы его тратить на бесполезные отношения.

Не знаете, как выйти замуж за парня, с которым встречаетесь? Начните с себя, ведь секреты счастливого брака заключаются в том, чтобы в нём было комфортно обоим. Если вы себя чувствуете рядом с мужчиной уютно и гармонично, то он точно ваш.