Вы говорите на разных языках! Почему мужчины и женщины не понимают друг друга?

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — гласит старая народная поговорка, ставшая даже названием бестселлера Джона Грея. Часто возникает вопрос, почему мужчины и женщины не понимают друг друга, ведь из-за этого происходят ссоры, недопонимания или же даже разрыв отношений. На самом деле случается это потому, что женский и мужской мозг работают совершенно по-разному: первый характеризуется связью между полушариями, второй же обычно имеет связи на уровне отдельных полушарий. Но это не значит, что между полами должно быть постоянное недопонимание. Можно и нужно научиться общаться.

5 причин недопонимания мужчин и женщин

1. Общение. Мужчины и женщины склонны использовать разный язык. Первые – простой и практичный. Они говорят то, что думают, предпочитая чёткую и прямую коммуникацию: если он чего-то хочет, то должен сказать об этом без предисловий. Девушки, наоборот, хотят, чтобы другие на интуитивном уровне догадывались, чего от них хотят, поэтому и склонны говорить иносказательно. Но при этом они легче выражают свои эмоции.

Совет. Мужчины, не воспринимайте буквально то, что говорит женщина. Привыкайте придавать значение её поведению и жестам, чтобы понять её душевное состояние. Женщины, имейте в виду, что ваши собеседники более прямолинейны и откровенны, чем вы: не ждите, что они сразу поймут и будут готовы объяснить ситуацию ясно и просто.

2. Управление проблемами: мужчины склонны реагировать на трудности, немедленно придумывая практическое решение. Кроме того, они, как правило, меньше страдают от беспокойства, чем их коллеги-женщины. Девушки сосредотачиваются на эмоциях и больше чувствуют потребность выговориться и поговорить с кем-то.

Совет. Мужчины, когда ваша женщина доверяет вам, не спешите давать ей конкретную стратегию, чтобы помочь. Вероятно, таким образом вы заставите её почувствовать себя ещё более непонятой и разочарованной: скорее всего, она хочет сначала, чтобы вы её выслушали и утешили. Женщины, учитывайте прагматичную натуру мужчины и не расстраивайтесь, если кажется, что парень придаёт мало значения вашим эмоциям: по-своему он всё же пытается вам помочь.

3. Привязанность: мужчины привыкли сдерживать и управлять своими эмоциями с раннего возраста, чтобы они не просочились наружу. Мальчики играют в активные и соревновательные игры, где нет необходимости говорить. Девочки выбирают занятия, в которых они разговаривают и показывают свои эмоции. Часто, став взрослыми, они ожидают, что их партнёры будут больше говорить с ними и искать подтверждения своей любви, в то время как мужчины рассказывают меньше подробностей и проводят больше времени в тишине.

Совет. Мужчины, никогда не забывайте показывать свою привязанность к женщине, даже если вы считаете это само собой разумеющимся. Женщины, не интерпретируйте его молчание как отсутствие желания общаться, и старайтесь сами стимулировать разговор.

4. Сексуальность. Это та область, в которой различия между двумя полами, пожалуй, наиболее заметны. У мужчин возбуждение обычно возникает спонтанно при наличии раздражителей, особенно зрительных. Женщины, напротив, придают большее значение романтике, атмосфере; после начальных стадий влюблённости их вовлечённость зависит, прежде всего, от привязанности и силы связи с партнёром.

Совет. Мужчины, чтобы привлечь женщину, не сосредотачивайтесь исключительно на физической стороне, уделяйте больше внимания эмоциональному аспекту: подарок или ласковое слово помогут сделать отношения гармоничными и стабильными! Женщины, если вы чувствуете или знаете наверняка, что можете добавить изюминку вашей близости, говорите прямо с партнёром и старайтесь решить проблему, не предполагая, что он сам понимает, насколько это важно для вас.

5. Логика. Она настолько разная, что мужчины никогда не поймут женщин, и наоборот. У парней она сконцентрирована на чём-то конкретном, а у девушек связана с учётом миллиона необходимых и бесполезных подробностей. В своей голове прекрасный пол прокручивает кучу вариантов, как могут развиться события, чтобы потом выдать самый логичный на женский взгляд ответ, который для мужчин будет совершенно абсурдным, потому что ему нужно чёткое объяснение, почему выданное женщиной решение верное.

Совет. Женщины, если вы хотите, чтобы мужчины не считали вас сумасшедшими, постарайтесь обосновывать свои умозаключения, только так они смогут вас понять по-настоящему. Мужчины, хотя бы иногда пойдите на поводу у своей «сумасшедшей» и нелогичной девушки. Поверьте, она может оказаться правой в своих спонтанных рассуждениях.

Очевидно, что эти данные не характеризуют объективно каждого из нас, потому что мы все являемся личностями, обладающими уникальным и своеобразным набором характеристик, делающих нас особенными независимо от половой принадлежности. Однако в целом, почему мужчины и женщины не понимают друг друга, зависит от природной различности, которая, кстати, является источником обогащения и дополнения друг друга.