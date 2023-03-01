ТОП-10: Рейтинг знаков зодиака, наиболее склонных к измене

Разные знаки Зодиака по-разному подходят к отношениям. Земные (Телец, Дева и Козерог) обычно ищут партнёра на всю жизнь, с которым они будут чувствовать себя как за каменной стеной, и приложат все силы, чтобы и он рядом с ними ощущал себя спокойно и уверенно в завтрашнем дне. Овен, Лев и Стрелец нуждаются во второй половинке, позволяющей им чувствовать себя свободными, а Рак, Рыбы и Скорпион – романтики, которые обожают посвящать себя своему любимому человеку, чего нельзя сказать о воздушных знаках (Близнецы, Весы и Водолей), время от времени нуждающихся в свободе. Однако среди всех них есть любители сходить налево. Астрологи даже составили рейтинг тех, кто склонен к измене.

10 изменников по знаку Зодиака

Скорпион. Всем известно, насколько страстен этот знак Зодиака. Он даже обычные разговоры приправляет провокационной ноткой. Скорпионам не хватает одного партнёра для освобождения своей любвеобильной натуры, поэтому измена – норма для представителей этого зодиакального созвездия. Они не представляют свою жизнь без романтики, которая должна перетекать в страсть, притом с каждым днём она должна разгораться с новой силой. Если же вторая половинка не может дать накала страстей, то они будут искать его на стороне. Когда Скорпион видит цель своего соблазнения, то точно от неё не отстанет, пока не добьётся своего. Стрелец. Свободолюбивый знак Зодиака, который в эту минуту может быть счастлив в браке, а в следующую уже встретить того, кто его манит своей притягательностью и страстью. У Стрельцов всегда должен быть выбор, потому что они по своей натуре не могут привязываться к одному месту и человеку. Это не означает, что они не согласны узаконить отношения, но устоять перед соблазном завести связь на стороне точно не смогут. Правда, никто – ни вторая половинка, с которой он состоит в законном браке, ни любовник - так и не узнают друг о друге, умению Стрельца выходить из сложных ситуаций можно только позавидовать. Овен. Он изменяет сугубо из-за своего импульсивного темперамента – быстро загорается и отдаётся спонтанной связи, но когда остывает, то сильно переживает и жалеет о совершённом. Поэтому Овен редко когда имеет постоянного партнёра на стороне. Обычно у него близость происходит вдруг и на одну ночь. Потом он снова возвращается в семью до следующего всплеска эмоций. Весы. Это очень общительный знак Зодиака, который быстро сходится с людьми, видя в них только хорошее, поэтому он легко влюбляется в симпатичного нового знакомого. Потом ему нелегко выбрать между настоящим партнёром и любовником – он предпочитает сделать так, чтобы обоим было с ним комфортно и уютно. Хотя болтливость Весов всё-таки в какой-то момент выдаст его похождения налево, что может стать причиной разрыва даже долгих и стабильных законных отношений. Лев. Этот знак привык жить так, чтобы все вокруг только восхищались им. И если в законных отношениях наступил застой, то он обязательно займётся поиском чего-то новенького и интересного. И такое положение дел может продолжаться всю жизнь. С ним нужно постоянно держать себя в тонусе, чтобы Лев мог гордиться своей второй половинкой, умеющей снова и снова его удивлять и влюблять в себя. Ну и, конечно, не забывать хвалить и ценить его даже за мелочи. Иначе он начнёт искать такого партнёра, который сможет ему всё это дать. Близнецы. Этот знак очень изменчив, поэтому с большой вероятностью он начнёт новые отношения сразу после заключения брака. Тем более, если Близнец в нём будет чувствовать себя скованным или же недолюбленным, например, из-за вечной занятости второй половинки или же призыва быть ответственным. Хотя, если быть честными, то поводом для измены у этого знака Зодиака может быть любая мелочь – плохое настроение, встреча с неприятелем из прошлого или навеянные воспоминания о неразделённой любви. Рыбы. Представители этого зодиакального созвездия очень влюбчивые, поэтому постоянно ищут свою идеальную и сказочную любовь. Поэтому их измена обычно объясняется тем, что в законных отношениях ушла романтика и взаимопонимание, и они их нашли с другим человеком. Ещё одна причина, по которой Рыбы ходят налево, это идея тайной связи, о которой никто не знает. Интрига так привлекательна для них. Водолей. Свободолюбивые и очень активные люди, поэтому, если этому знаку стало скучно и ему хочется попробовать что-то новенькое, то он может позволить себе сходить налево. Но опасность измены Водолея в том, что нередко интрижка может стать началом серьёзных отношений. Поэтому так часто браки с представителями этого созвездия заканчиваются расставанием, которое, кстати, они очень спокойно воспринимают. Ведь у них теперь есть новое увлечение, весёлое и занимательное. Рак. Казалось бы, самый семейный знак просто не может попасть в этот рейтинг. Однако, если вторая половинка Раков становится слишком прагматичной или же углубляется в себя и в свои интересы, то они начинают искать другого человека, который сможет внести в отношения романтику. Притом происходит это тогда, когда в настоящей семье внешне всё в порядке. Рак не сможет позволить себе уходить в неизвестность – любовник может быть шикарным в постели, но плохим хозяином, а вторая половинка проверена временем. Козерог. Этот знак не всегда верен, потому что в какой-то момент может начать себя корить за то, что его выбор партнёра был неправильным. А значит, пришло время всё начать с чистого листа на стороне. Но прагматичность Козерога не позволяет ему рвать официальные отношения. Он предпочитает найти способ, чтобы никто из партнёров не знал друг о друге, так как в жизни этого знака должна всегда быть стабильность.

Согласно рейтингу, какой знак Зодиака чаще всего изменяет своей второй половинке, можно спрогнозировать, чего ждать от партнёра – постоянства или же вечных походов налево.