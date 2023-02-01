Представьте себе такую ситуацию. Вы сидите с друзьями в ресторане, расположенном на крыше дома, пьёте коктейли, наслаждаетесь панорамным видом, и вдруг один из них говорит: «Спорим, я смогу перепрыгнуть на другое здание». Его пытаются отговорить, но он игнорирует предупреждения и настаивает, что на самом деле это недалеко. И, возможно, он даже рискует и выполняет задуманное.

Теперь подумайте, кто этот прыгун: мужчина или женщина? Наверняка, первая мысль, что на такое способен, скорее всего, парень. И на 99% так и есть.

Наукой доказано, что сильный пол намного рискованнее, чем прекрасный, потому что у них не настолько развито чувство самосохранения. Женщины всегда думают о своём потомстве, которое нужно поставить на ноги и отправить во взрослую жизнь. Существуют и другие объяснения, почему мужчины рискуют больше, чем женщины. О них подробнее.

7 причин мужской рискованности

Скучно. Скука без каких-либо обнадёживающих отвлекающих факторов, которые сопровождают жизнь в эпоху социальных сетей, — это самое худшее, что происходит с мужчинами. Потому что им приходится постоянно находиться наедине со своими мыслями, а сильному полу это делать очень сложно. Им нужно постоянное движение – ездить на велосипедах, играть в футбол, спускаться с крутых гор на лыжах и т.п. Когда у них этого всего нет, то они начинают искать развлечения – пробовать, сможет ли ударить током поломанная розетка, укусить медведь в зоопарке, если ему протянуть руку в клетку, или же раздавить грузовик, если выехать в последний момент ему навстречу. Поэтому парням нельзя сидеть без дела, иначе они обязательно его найдут себе и, возможно, оно станет последним, что они сделают в этой жизни. Слишком умные. Если парень вдруг предложит сделать из верёвки и изоленты тарзанку, то, скорее всего, он довольно умный человек. Потому что чем тупее социальный порыв, тем интеллектуальнее парень, который его придумал. Тому пример поведение некоторых известных учёных и великих мужчин: Томас Эдисон, убивший слона электрическим током ради пиара, Бенджамин Франклин, запускающий воздушного змея во время грозы, или Чарльз Дарвин, поедающий сов и броненосцев, после чего мучающийся язвой желудка, циклическими рвотами и паразитарной болезнью Шагаса. Возбуждение. Психологи Университета штата Флорида задались вопросом, действительно ли мужчины более склонны к сомнительному риску, находясь «в настроении». Они проверили исследование на 134 студентах и пришли к выводу, что возбуждение – это идеальное состояние для идиотизма. Поэтому не стоит удивляться при виде парня, сваливающегося с балкона, убегающего таким образом от мужа любовницы или родителей девушки, которым он пришёлся не по нраву. Это всё его тестостерон! Ещё не пробовал. Давайте вернёмся к тому гипотетическому сценарию прыжка с крыши, о котором говорилось в начале. Когда парень находится на крыше или собирается пойти на такой риск, всё, о чём он думает, это о сцене из «Матрицы», когда Морфеус легко прыгает между зданиями, как будто гравитации не существует. И парень пока не знает, так ли это или нет, потому что ещё ни разу не пробовал так делать. Недостаток знаний и опыта — вот что движет его уверенностью. Он не потерпел пока неудачу с треском, так что, возможно, её и не будет! Может быть, этот прыжок будет потрясающим! Может быть, это талант, о котором он никогда не подозревал до этого момента. Испытание на прочность. Безусловно, парни рискуют не только ради ярких ощущений, хотя есть и такие, которые обожают находиться на волоске от смерти. Например, когда мужчина женится, он же тоже рискует, потому что теперь он ответственен за своё семейство, и не факт, что у него всё получится. Необходимо приложить усилия для того, чтобы все члены семьи были счастливы и довольны. То есть, рискуя, мужчина испытывает свои границы на прочность, стараясь каждый раз их сделать шире. После неудач он снова и снова будет пробовать добиться своего. Его вины нет. Женщины в своих поражениях обвиняют чаще всего себя, мужчины же – стечение обстоятельств. Поэтому они рискуют без страха и сомнения, после злясь на всех и вся, но никогда не делая выводов, что всё произошедшее – только их вина. Способность влиять на мир. Они не могут жить без адреналина, ведь именно он делает их мужественными и выносливыми. Им с детства прививают, что удача на стороне рискованных, поэтому они охотно идут на риск, не думая о своём потенциале.

В обыденной жизни мы все являемся заложниками быта. Иногда даже возникает мысль, что наступил день сурка. Но если прекрасный пол нормально реагирует на рутину, то мужчины не могут без риска. Он их делает счастливыми!