5 главных истин о мужчинах, которые нужно знать любой женщине

Среди разных абсурдных мифов о сильном поле есть несколько доказанных учёными фактов, о которых не только интересно узнать, но и полезно помнить. Ведь довольно часто женщины злятся на парней за то, что им просто не дано природой, тем самым внося негатив даже в идеальные отношения.

Правда о мужчинах, которую нужно знать девушкам

Парни не могут делать несколько дел одновременно. Женщины не очень понимают, почему мужчина не может слушать, варить суп и делать уроки с ребёнком, как делает постоянно она. Почему он никак не реагирует на её просьбы, когда смотрит передачу или же читает книгу. Дело в том, что конфигурация мужского мозга не даёт возможности делать несколько дел одновременно из-за небольшого количества нервных соединений между полушариями. Если просканировать мозг парня во время, например, приготовления еды, то можно увидеть, что он совсем глухой. Поэтому не стоит удивляться, когда бреющийся парень, с которым заговорили, может порезаться. И если он играет в Playstation, нет смысла говорить ему, что тёща приедет на следующей неделе: нет ни малейшего шанса быть услышанной. Мужчины распознают только основные цвета. Для него персик — это просто фрукт, горлица — птица, а бордо — вино (или, на худой конец, французский город). Согласно исследованиям, мужской мозг обрабатывает информацию о цвете совсем по-другому, чем женский – ему тяжелее различить малейшие оттенки зелёного, синего или жёлтого. Ничего плохого в этом нет, но истина остаётся истиной – выбор обоев или краски для стен лучше доверить прекрасному полу. Как предполагают учёные, здесь роль играет тестостерон, который приводит к определённым нейронным связям, не дающим распознать оттенки цвета. Мужчины лучше ориентируются. Эта бесспорная мужская способность происходит не столько от хромосом, сколько от постоянных тренировок. На самом деле, если дети никогда не теряются, это потому, что они больше практикуют занятия, которые тренируют ориентацию, такие как видеоигры и активные виды спорта на свежем воздухе. Это подтверждается канадским исследованием коренного населения, где женщины также охотятся: чувство направления было одинаковым для обоих полов. Мужчины — мамоны. Есть только одно исключение из этой истины: если ваш парень иностранец и может похвастаться северным происхождением, тогда материнская связь становится неуместной. Во всех остальных случаях он будет звонить маме минимум три раза в неделю, приглашать её в гости, а во время болезни и вовсе может поселить в своём доме. А есть некоторые парни, которые даже девушек подбирают, исходя из вкусов матери: если она не угодит, то придётся искать другую. И правда в том, что почти всегда избранница будет иметь сходный характер с маминым. Мужчины не очень чуткие. Австралийское исследование показало, что женщины, как правило, гораздо лучше мужчин распознают выражение лица. Это объясняет, почему мужчинам труднее улавливать и разделять эмоции окружающих. Именно поэтому многим девушкам советуют говорить напрямую со своей второй половинкой, а не намёками. Они их всё равно не поймут.

Главная же истина в том, что мужчины очень отличаются от женщин, поэтому с ними бывает иногда сложно. Но это не означает, что от этого они менее любимые или менее желанные.