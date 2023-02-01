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Почему мужья изменяют жёнам с женщинами, похожими на них

В своём фильме «Головокружение» Альфред Хичкок рассказал историю сыщика, который влюбляется в двух внешне одинаковых женщин. Но это не просто его выдумка, это доказанный факт, что мужчины обычно выбирают партнёрш, имеющих много общего в физическом плане. Взять, например, Эштона Катчера. Наверняка, многие найдут сходство между Деми Мур и Милой Кунис, из-за которой и распался их длительный союз. Так почему же мужья изменяют супругам с женщинами, похожими на них?

 

Почему мужья изменяют жёнам с женщинами, похожими на них

 

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Главная причина мужских измен с одинаковыми женщинами

  1. Любимая женщина детства. Не зря же говорят, что все наши взрослые поступки можно объяснить тем, что происходило в детстве. И измены мужей с любовницами, схожими на жён, не исключение. Идеальная женщина для каждого парня – это его мама, сестра, тётя или бабушка, которая была рядом с ним все его детские годы. Привлекающий женский образ будет состоять из их внешних данных – лицо, фигура, волосы, и внутренних качеств – поведение, характер, темперамент.
  2. Сильное впечатление. Часто мужчины жалуются, что им в браке чего-то не хватает. Именно это они и ищут на стороне. Поэтому, даже если супруга и любовница имеют одинаковые формы, например, большую грудь, длинные ноги и широкие бёдра, всё же для измен он выберет даму, у которой будет что-то общее с матерю – железный характер, такая же профессия, тембр или же манера говорить, то, что его сильно впечатлило в любимой женщине в детстве. Но мало кто об этом подумает, потому что жена и любовница для окружающих будут клонами.
  3. В поиске. Парень постоянно ищет свою любимую женщину детства в каждой девушке. Поэтому он женится, разочаровывается, осознав, что рядом с ним не та, которую он искал, и снова начинает заниматься поиском. Поэтому он и изменяет своей жене, ища в любовнице недостающее. В какой-то момент парень может понять, что выбор его падает на один и тот же женский типаж, но обычно это происходит редко, так как для среднестатистического мужчины это практически невозможно. Он будет снова и снова находить одинаковых девушек, изменяя супруге.
  4. Стоп изменам! Если жена хочет остановить постоянные походы мужа налево, ей нужно стать его идеальной женщиной. Можно проанализировать поведение его мамы, бабушки или сестры, а также подумать, что же именно привлекло её супруга в любовнице, если внешне она так похожа на неё. Безусловно, получать ради этого другое образование не стоит (хотя оно лишним не будет), но изменить манеру поведения и подкорректировать характер можно попробовать. Есть вероятность, что это самым положительным образом отразится на отношениях.

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Конечно, ради любви женщины готовы на многое, но всё же есть мужчины, которых не остановить - измены у них в крови. И не факт, что его новая любовница будет клоном жены. Возможно, она станет её противоположностью, потому что его так сильно что-то раздражало в матери, что он хочет это искоренить в каждой женщине.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 08:58

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