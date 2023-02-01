Почему мужья изменяют жёнам с женщинами, похожими на них

В своём фильме «Головокружение» Альфред Хичкок рассказал историю сыщика, который влюбляется в двух внешне одинаковых женщин. Но это не просто его выдумка, это доказанный факт, что мужчины обычно выбирают партнёрш, имеющих много общего в физическом плане. Взять, например, Эштона Катчера. Наверняка, многие найдут сходство между Деми Мур и Милой Кунис, из-за которой и распался их длительный союз. Так почему же мужья изменяют супругам с женщинами, похожими на них?

Главная причина мужских измен с одинаковыми женщинами

Любимая женщина детства. Не зря же говорят, что все наши взрослые поступки можно объяснить тем, что происходило в детстве. И измены мужей с любовницами, схожими на жён, не исключение. Идеальная женщина для каждого парня – это его мама, сестра, тётя или бабушка, которая была рядом с ним все его детские годы. Привлекающий женский образ будет состоять из их внешних данных – лицо, фигура, волосы, и внутренних качеств – поведение, характер, темперамент. Сильное впечатление. Часто мужчины жалуются, что им в браке чего-то не хватает. Именно это они и ищут на стороне. Поэтому, даже если супруга и любовница имеют одинаковые формы, например, большую грудь, длинные ноги и широкие бёдра, всё же для измен он выберет даму, у которой будет что-то общее с матерю – железный характер, такая же профессия, тембр или же манера говорить, то, что его сильно впечатлило в любимой женщине в детстве. Но мало кто об этом подумает, потому что жена и любовница для окружающих будут клонами. В поиске. Парень постоянно ищет свою любимую женщину детства в каждой девушке. Поэтому он женится, разочаровывается, осознав, что рядом с ним не та, которую он искал, и снова начинает заниматься поиском. Поэтому он и изменяет своей жене, ища в любовнице недостающее. В какой-то момент парень может понять, что выбор его падает на один и тот же женский типаж, но обычно это происходит редко, так как для среднестатистического мужчины это практически невозможно. Он будет снова и снова находить одинаковых девушек, изменяя супруге. Стоп изменам! Если жена хочет остановить постоянные походы мужа налево, ей нужно стать его идеальной женщиной. Можно проанализировать поведение его мамы, бабушки или сестры, а также подумать, что же именно привлекло её супруга в любовнице, если внешне она так похожа на неё. Безусловно, получать ради этого другое образование не стоит (хотя оно лишним не будет), но изменить манеру поведения и подкорректировать характер можно попробовать. Есть вероятность, что это самым положительным образом отразится на отношениях.

Конечно, ради любви женщины готовы на многое, но всё же есть мужчины, которых не остановить - измены у них в крови. И не факт, что его новая любовница будет клоном жены. Возможно, она станет её противоположностью, потому что его так сильно что-то раздражало в матери, что он хочет это искоренить в каждой женщине.