10 фактов его прошлого, о которых мужчина вам никогда не расскажет

Многие девушки думают, что своего любимого видят насквозь, но это совсем не так. О некоторых своих секретиках мужчина не расскажет никогда и, возможно, оно и к лучшему, но есть то, о чем всё-таки стоит узнать.

10 фактов прошлого, о которых не говорит мужчина

Сколько женщин было в его постели. Даже если спросить у парня напрямую о количестве его партнёрш, он постарается обойти эту тему любым способом – поцелуями, бытовыми или рабочими вопросами или же вовсе начнёт обсуждать предстоящую командировку. Возможно, некоторые парни даже согласятся назвать цифру, но больше узнать ничего не получится, например, кто был самой лучшей в постели. Ответ однозначно будет, что только вы. Когда-то он бросил девушку без объяснений. Точно можно сказать, о чём мужчина не расскажет даже под пытками, так это о том случае, когда он познакомился с девушкой, провёл с ней ночь любви, а утром сбежал, не попрощавшись. Он до сих пор стыдится этого и очень смущён своим трусливым поступком. Страдал после разрыва отношений. Парень никогда не признается, что когда-то после расставания с девушкой он проплакал весь день, свернувшись калачиком в постели. Да и потом ещё несколько недель провёл, избегая общества, занимаясь самокопанием и перевариванием пережитого события. Об этом ни одна женщина не узнает, потому что мужчины не должны плакать – они всё воспринимают героически. Делал странные вещи в детстве или в подростковом возрасте. У каждого ребёнка и подростка есть моменты в жизни, когда он чувствовал себя безумно тупым, отчего очень смущался и стыдился. Например, вставлял петарды в замочные скважины, звонил по телефону и громко смеялся в трубку, а также многое другое, о чём лучше умолчать, потому что невозможно объяснить другому человеку, что заставляло вести себя так странно. Нет смысла тратить время на поиски объяснений. Его бывшая девушка была в чём-то лучше вас. Зачем нынешней знать о том, что его бывшая, например, лучше готовила, была более раскрепощённой в постели или же умнее в финансовых вопросах. Во-первых, это может стать причиной ревности, а во-вторых, скорее всего, вы начнёте подражать ей, хотя на данный момент для мужчины это не важно. Поэтому он и не говорит об этом ради счастливых настоящих отношений. И не надо у него спрашивать, потому что правду он точно не скажет. Фантазии, которые он использует в своей голове 1-2 раза в неделю, находясь наедине с самим собой. Это его фантазии, поэтому о них и не стоит спрашивать. Не стоит переживать, что ваш парень в эти моменты смотрит фильмы для взрослых или же сидит на специальных сайтах, а может быть, он даже берёт для «общения» с собой фото любимой актрисы. В этом нет ничего ужасного, если в интимной жизни и в ваших семейных отношениях всё нормально. Финансовые проблемы в начале отношений. Даже спустя много лет мужчина не расскажет о том, что для того, чтобы повести вас в первый раз в ресторан, ему пришлось разбить копилку, потратить последние свои сбережения или же залезть в долги. Ведь он тогда не мог признаться в своей материальной несостоятельности и не признается и через десятилетия, иначе, по его мнению, он может потерять свой авторитет в ваших глазах. У него нет радости при виде двух полосок на тесте для беременности. Он, конечно, постарается показать, что безумно счастлив, но обычно такой сюрприз приводит его к растерянности. Ведь теперь ему нужно думать, где взять деньги, чтобы его семья ни в чём не нуждалась. Главное, не обвинять его в безразличии и чёрствости, так как сильный пол живёт разумом, а не эмоциями. У парня есть заначка. У всех без исключения парней есть отложенные деньги и не обязательно на развлечения. Это могут быть секретные запасы для покупки дорогого подарка для любимой или же долгожданного жилья, машины. А может быть, он откладывает на свадьбу. Поэтому не стоит найденный капитал тут же потрошить. В конце концов, никто не запрещает и вам периодически откладывать какую-то сумму, чтобы чувствовать себя увереннее. Не расскажет о своей измене. Мужчина может изменить, например, будучи пьяным, после чего ему будет безумно стыдно. Поэтому факт похода налево он никогда не расскажет любимой, даже если она станет ему угрожать, пытать или же шантажировать. Если вы догадываетесь, что прошлые выходные он провёл очень бурно, постарайтесь прогнать эти плохие мысли. Доказательств у вас нет, ведь парень не был пойман в объятиях другой, и больше это не повторяется, а «единоразовая акция» без последствий на то и единоразовая.

Если мужчина о чём-то не говорит, то и не надо его пытать, ведь у прекрасного пола тоже есть свои секреты. О них парням точно не следует знать, ради сохранения гармонии в отношений. Редко так бывает, что в паре нет тайн, большинство из которых охраняют покой влюблённых от потрясений и стрессов.