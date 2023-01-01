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Это новый тренд? Почему мужчинам нравятся женщины постарше?

Новая модель любовных отношений привела к отказу от такого клише, что парни должны связывать свою жизнь с молодыми девушками. Сегодня чаще можно встретить пары, где партнёр моложе своей второй половинки. Возникает вопрос, почему мужчинам нравятся женщины постарше? Ответ очевиден, современные дамы склонны к равноправным отношениям, у них больше нет отношения к парням младшего возраста, как к сыновьям, поэтому нет прежнего контроля. Да и в целом мужчины заметили, что от таких отношений множество плюсов.

 

Это новый тренд? Почему мужчинам нравятся женщины постарше?

 

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Плюсы отношений с более зрелыми женщинами

  1. Она роскошная. Годам к тридцати женщина уже знает стиль, который ей идеально подходит. Приходит понимание, что не стоит на себе экономить, поэтому она посещает дорогие салоны красоты, косметолога и одевается в бутиках. С такой холёной дамой не стыдно и выйти в общество.
  2. Она интересная собеседница. Безусловно, молодые девушки тоже прекрасные рассказчицы, но у зрелых дам априори более широкий кругозор, так как у них большой жизненный опыт. К тому же, они не боятся говорить то, что думают, в отличие от девчонок, которые иногда стесняются или же опасаются обидеть любимого своими высказываниями. С женщинами постарше очень интересно беседовать.
  3. Она эмоционально зрелая. С годами женщина лучше понимает, что она хочет от жизни, поэтому она спокойно расставляет приоритеты и границы. Она не станет играть чувствами ради своей выгоды. Поэтому с взрослыми дамами комфортнее и удобнее.
  4. Она не стремится замуж. В большинстве своём девчонки помладше видят в партнёре потенциального супруга и отца своих будущих детей. У женщины постарше уже есть дети, соответственно, она не стремится снова становиться мамой. Да и к браку у неё совсем другое отношение – она там была и уже знает все его плюсы и минусы. Поэтому и не пытается всеми силами создать семью, соответственно, она не давит на парня, что ему как раз по душе.
  5. Она может многому научить. Так как у неё большой жизненный опыт, то она лучше разбирается и в отношениях, и в финансах, и в делах. Поэтому с ней легче идти по жизни – она даст толковый совет и подтолкнёт к реализации даже самых смелых планов.
  6. Она раскрепощена в постели. Она опытная женщина, поэтому сможет многое показать и рассказать своему молодому партнёру. В случае необходимости направит его в нужное русло, раскроет его чувственность и раскроется безбоязненно, в отличие от молодых девушек, сама.
  7. Она ненавязчива. Многие девушки считают своего партнёра своей собственностью, он должен подчиняться всем их прихотям и проводить всё своё свободное время со второй половинкой. Зрелые дамы уже поняли, что насильно удержать избранника невозможно, поэтому они ведут себя хитро и продуманно, не душат своей любовью, давая свободу действий.
  8. Она хорошая хозяйка. Опять же, никто не говорит, что молодые девушки – безразличны к домашней работе и готовке. Среди них много прекрасных хозяек. Но зрелые дамы всё-таки могут дать им фору благодаря своему жизненному опыту. Они умеют создавать уют и очень вкусно готовят. Всем известен факт, что мужчины обожают покушать, поэтому парень с радостью идёт в чистый дом, где его ждёт превосходный ужин, спокойная супруга и хрустящее постельное бельё.
  9. Она финансово независима. Мужчина не хочет, чтобы его воспринимали как кошелёк, который и квартиру снимет, и машину купит, и оплатит покупки. Со взрослой женщиной таких проблем обычно не бывает. Она уже всего добилась, поэтому твёрдо стоит на ногах и не нуждается в финансовой помощи.
  10. Её внимание льстит. Поймать в свои сети наивную девушку, никогда не сравнится с тем, чтобы добиться внимания умной, статусной и уже имеющей жизненный опыт женщины. Такая победа очень льстит любому парню, поднимая его самооценку до небес.

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На самом деле, не стоит удивляться, почему мужчинам нравятся женщины постарше, ведь сама природа этому способствует, по задумке которой пара должны жить долго и счастливо и умереть в один день. Чтобы так произошло, надо женщине быть старше своего партнёра, так как всем известен факт, что продолжительность мужской жизни на 10 лет короче, чем женской.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:19

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