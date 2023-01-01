Это новый тренд? Почему мужчинам нравятся женщины постарше?

Новая модель любовных отношений привела к отказу от такого клише, что парни должны связывать свою жизнь с молодыми девушками. Сегодня чаще можно встретить пары, где партнёр моложе своей второй половинки. Возникает вопрос, почему мужчинам нравятся женщины постарше? Ответ очевиден, современные дамы склонны к равноправным отношениям, у них больше нет отношения к парням младшего возраста, как к сыновьям, поэтому нет прежнего контроля. Да и в целом мужчины заметили, что от таких отношений множество плюсов.

Плюсы отношений с более зрелыми женщинами

Она роскошная. Годам к тридцати женщина уже знает стиль, который ей идеально подходит. Приходит понимание, что не стоит на себе экономить, поэтому она посещает дорогие салоны красоты, косметолога и одевается в бутиках. С такой холёной дамой не стыдно и выйти в общество. Она интересная собеседница. Безусловно, молодые девушки тоже прекрасные рассказчицы, но у зрелых дам априори более широкий кругозор, так как у них большой жизненный опыт. К тому же, они не боятся говорить то, что думают, в отличие от девчонок, которые иногда стесняются или же опасаются обидеть любимого своими высказываниями. С женщинами постарше очень интересно беседовать. Она эмоционально зрелая. С годами женщина лучше понимает, что она хочет от жизни, поэтому она спокойно расставляет приоритеты и границы. Она не станет играть чувствами ради своей выгоды. Поэтому с взрослыми дамами комфортнее и удобнее. Она не стремится замуж. В большинстве своём девчонки помладше видят в партнёре потенциального супруга и отца своих будущих детей. У женщины постарше уже есть дети, соответственно, она не стремится снова становиться мамой. Да и к браку у неё совсем другое отношение – она там была и уже знает все его плюсы и минусы. Поэтому и не пытается всеми силами создать семью, соответственно, она не давит на парня, что ему как раз по душе. Она может многому научить. Так как у неё большой жизненный опыт, то она лучше разбирается и в отношениях, и в финансах, и в делах. Поэтому с ней легче идти по жизни – она даст толковый совет и подтолкнёт к реализации даже самых смелых планов. Она раскрепощена в постели. Она опытная женщина, поэтому сможет многое показать и рассказать своему молодому партнёру. В случае необходимости направит его в нужное русло, раскроет его чувственность и раскроется безбоязненно, в отличие от молодых девушек, сама. Она ненавязчива. Многие девушки считают своего партнёра своей собственностью, он должен подчиняться всем их прихотям и проводить всё своё свободное время со второй половинкой. Зрелые дамы уже поняли, что насильно удержать избранника невозможно, поэтому они ведут себя хитро и продуманно, не душат своей любовью, давая свободу действий. Она хорошая хозяйка. Опять же, никто не говорит, что молодые девушки – безразличны к домашней работе и готовке. Среди них много прекрасных хозяек. Но зрелые дамы всё-таки могут дать им фору благодаря своему жизненному опыту. Они умеют создавать уют и очень вкусно готовят. Всем известен факт, что мужчины обожают покушать, поэтому парень с радостью идёт в чистый дом, где его ждёт превосходный ужин, спокойная супруга и хрустящее постельное бельё. Она финансово независима. Мужчина не хочет, чтобы его воспринимали как кошелёк, который и квартиру снимет, и машину купит, и оплатит покупки. Со взрослой женщиной таких проблем обычно не бывает. Она уже всего добилась, поэтому твёрдо стоит на ногах и не нуждается в финансовой помощи. Её внимание льстит. Поймать в свои сети наивную девушку, никогда не сравнится с тем, чтобы добиться внимания умной, статусной и уже имеющей жизненный опыт женщины. Такая победа очень льстит любому парню, поднимая его самооценку до небес.

На самом деле, не стоит удивляться, почему мужчинам нравятся женщины постарше, ведь сама природа этому способствует, по задумке которой пара должны жить долго и счастливо и умереть в один день. Чтобы так произошло, надо женщине быть старше своего партнёра, так как всем известен факт, что продолжительность мужской жизни на 10 лет короче, чем женской.