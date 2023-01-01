ТОП-10 причин неверности: Почему мужчины и женщины изменяют?

Каковы причины неверности в парах? Такой вопрос возникает у многих партнёров. Причин может быть множество и все они разные – семейный или личный кризис, скука, разные интересы и многое другое. Притом считается, что сильный пол чаще склонен к изменам, чем прекрасные дамы. Но реальность такова, что изменяют женщины и мужчины одинаково часто и обычно из-за одних и тех же обстоятельств.

Причины неверности в парах

Неудовлетворённость отношениями. Это одна из главных причин, толкающих партнёров на измену, и она, кстати, практически не имеет способов решения, поэтому обычно приводит к разрыву отношений. Низкая самооценка. В некоторых случаях неверность может быть связана с низкой самооценкой и неуверенностью в своих силах, а также с навалившимися проблемами, расстройствами в отношениях, которые заставляют человека искать поддержку в чужих объятиях. Такое внимание помогает заполнить пустоту, вызванную отсутствием любви в первую очередь к себе. В этом случае надо обратиться к профессионалу для решения и изучения данной проблемы. Он обязательно поможет в ней разобраться и исправить сложившуюся ситуацию. Эмоциональная бедность. Говорят, одна из причин, почему мужчины изменяют – это их природная полигамность. Женщины идут на измену из-за своей повышенной эмоциональности. Тем не менее, как для сильного пола, так и для прекрасного неверность может представлять собой потребность удовлетворить нехватку эмоций в паре, заново открыть для себя те чувства, которые, возможно, были в начале отношений, а затем исчезли, или которых, возможно, никогда не было. Гнев. Идеализация второй половинки или отношений, ужасное общение, измена партнёра могут породить желание причинить ему боль. Гнев может быть вызван как разочарованием от того, что партнёр предал, так и тем, что любимый человек холоден и безразличен к жизни своего любимого человека. Ему хочется отомстить как можно сильнее – и измена как раз то, что нужно. Скука. Когда пара потеряла друг к другу интерес, а быт поглотил все чувства, партнёры начинают искать их на стороне. Измена в такой паре, где оба ещё любят друг друга, но не могут найти выход из сложившегося тупика в отношениях, обычно происходит на фоне скуки. Рутина, напряжённый график, усталость и отсутствие поддержки или благодарности могут способствовать поиску острых ощущений с новыми людьми, чтобы добавить в жизнь больше приключений и драйва. Отсутствие страсти. Рутина может привести к отсутствию страсти или желания физического контакта. Поддержание искры в отношениях на самом деле является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются партнёры. Во многих случаях супружеская неверность проистекает из-за потребности заново открыть для себя то влечение, которое было когда-то в нынешних отношениях. Чувство одиночества. Иногда люди, несмотря на наличие семьи или отношений, могут чувствовать себя одинокими. Это чувство одиночества, возникающее из-за недостатка общения и понимания с любимым или с другими членами семьи, может заложить основу для поиска нового партнёра, способного прислушиваться к потребностям человека, с которым уходит это навязчивое ощущение ненужности. Ненадёжный стиль привязанности. Существует теория привязанности, согласно которой отношения, которые сложились у человека с родителями в раннем детстве, будут влиять на то, как он воспринимает себя и как ведёт себя в интимных отношениях во взрослом возрасте. Последующие исследования показали, что такие стили привязанности также влияют на измены: тот, кто испытал ненадёжный или тревожный стиль, с гораздо большей вероятностью проявит характеристики, которые мешают здоровым романтическим отношениям. В этих случаях гораздо более вероятно, что неверность становится способом избавиться от неуверенности и недостатков, приобретённых в детстве. Кризис среднего возраста. Со временем люди проходят через ряд кризисов, вызванных возрастом и переходом в своей жизни от одного этапа к другому. Среди них кризис среднего возраста является одной из самых сложных фаз с психологической точки зрения. Он может привести к неверности в отношениях как к «попытке наверстать упущенное». Дофамин, норадреналин и серотонин. Когда возникает любовное возбуждение, человеческий мозг начинает вырабатывать дофамин, норадреналин и серотонин. Другими словами, человек может прибегнуть к этой бомбардировке любовью и нейротрансмиттерами. Фактически, когда женщина или мужчина любит или их привлекает человек с интимной точки зрения, уровни этих нейротрансмиттеров повышаются, вызывая приятные ощущения эйфории, заставляющие чувствовать себя более энергичными. Дофамин, например, считается ответственным за удовольствие и эмоции: стимулы, которые производят мотивационные и вознаграждающие эффекты (как это происходит при интиме), побуждают мозг высвобождать дофамин.

Итак, возможны разные причины неверности, но все они причиняют боль второй половинке, поэтому нужно разговаривать друг с другом, чтобы сразу же решить, стоит продолжать оставаться вместе или же лучше порвать, чтобы не навредить себе и своему партнёру.