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ТОП-10 причин неверности: Почему мужчины и женщины изменяют?
Каковы причины неверности в парах? Такой вопрос возникает у многих партнёров. Причин может быть множество и все они разные – семейный или личный кризис, скука, разные интересы и многое другое. Притом считается, что сильный пол чаще склонен к изменам, чем прекрасные дамы. Но реальность такова, что изменяют женщины и мужчины одинаково часто и обычно из-за одних и тех же обстоятельств.
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Причины неверности в парах
- Неудовлетворённость отношениями. Это одна из главных причин, толкающих партнёров на измену, и она, кстати, практически не имеет способов решения, поэтому обычно приводит к разрыву отношений.
- Низкая самооценка. В некоторых случаях неверность может быть связана с низкой самооценкой и неуверенностью в своих силах, а также с навалившимися проблемами, расстройствами в отношениях, которые заставляют человека искать поддержку в чужих объятиях. Такое внимание помогает заполнить пустоту, вызванную отсутствием любви в первую очередь к себе. В этом случае надо обратиться к профессионалу для решения и изучения данной проблемы. Он обязательно поможет в ней разобраться и исправить сложившуюся ситуацию.
- Эмоциональная бедность. Говорят, одна из причин, почему мужчины изменяют – это их природная полигамность. Женщины идут на измену из-за своей повышенной эмоциональности. Тем не менее, как для сильного пола, так и для прекрасного неверность может представлять собой потребность удовлетворить нехватку эмоций в паре, заново открыть для себя те чувства, которые, возможно, были в начале отношений, а затем исчезли, или которых, возможно, никогда не было.
- Гнев. Идеализация второй половинки или отношений, ужасное общение, измена партнёра могут породить желание причинить ему боль. Гнев может быть вызван как разочарованием от того, что партнёр предал, так и тем, что любимый человек холоден и безразличен к жизни своего любимого человека. Ему хочется отомстить как можно сильнее – и измена как раз то, что нужно.
- Скука. Когда пара потеряла друг к другу интерес, а быт поглотил все чувства, партнёры начинают искать их на стороне. Измена в такой паре, где оба ещё любят друг друга, но не могут найти выход из сложившегося тупика в отношениях, обычно происходит на фоне скуки. Рутина, напряжённый график, усталость и отсутствие поддержки или благодарности могут способствовать поиску острых ощущений с новыми людьми, чтобы добавить в жизнь больше приключений и драйва.
- Отсутствие страсти. Рутина может привести к отсутствию страсти или желания физического контакта. Поддержание искры в отношениях на самом деле является одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются партнёры. Во многих случаях супружеская неверность проистекает из-за потребности заново открыть для себя то влечение, которое было когда-то в нынешних отношениях.
- Чувство одиночества. Иногда люди, несмотря на наличие семьи или отношений, могут чувствовать себя одинокими. Это чувство одиночества, возникающее из-за недостатка общения и понимания с любимым или с другими членами семьи, может заложить основу для поиска нового партнёра, способного прислушиваться к потребностям человека, с которым уходит это навязчивое ощущение ненужности.
- Ненадёжный стиль привязанности. Существует теория привязанности, согласно которой отношения, которые сложились у человека с родителями в раннем детстве, будут влиять на то, как он воспринимает себя и как ведёт себя в интимных отношениях во взрослом возрасте. Последующие исследования показали, что такие стили привязанности также влияют на измены: тот, кто испытал ненадёжный или тревожный стиль, с гораздо большей вероятностью проявит характеристики, которые мешают здоровым романтическим отношениям. В этих случаях гораздо более вероятно, что неверность становится способом избавиться от неуверенности и недостатков, приобретённых в детстве.
- Кризис среднего возраста. Со временем люди проходят через ряд кризисов, вызванных возрастом и переходом в своей жизни от одного этапа к другому. Среди них кризис среднего возраста является одной из самых сложных фаз с психологической точки зрения. Он может привести к неверности в отношениях как к «попытке наверстать упущенное».
- Дофамин, норадреналин и серотонин. Когда возникает любовное возбуждение, человеческий мозг начинает вырабатывать дофамин, норадреналин и серотонин. Другими словами, человек может прибегнуть к этой бомбардировке любовью и нейротрансмиттерами. Фактически, когда женщина или мужчина любит или их привлекает человек с интимной точки зрения, уровни этих нейротрансмиттеров повышаются, вызывая приятные ощущения эйфории, заставляющие чувствовать себя более энергичными. Дофамин, например, считается ответственным за удовольствие и эмоции: стимулы, которые производят мотивационные и вознаграждающие эффекты (как это происходит при интиме), побуждают мозг высвобождать дофамин.
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Итак, возможны разные причины неверности, но все они причиняют боль второй половинке, поэтому нужно разговаривать друг с другом, чтобы сразу же решить, стоит продолжать оставаться вместе или же лучше порвать, чтобы не навредить себе и своему партнёру.
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