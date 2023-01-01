5 вещей, из-за которых мужчины отключают свой мозг

То, что мужчины, находясь рядом с красивой женщиной, перестают соображать, - неопровержимый факт. Достаточно посмотреть на их поведение, когда мимо них проходит симпатичная девушка. У них в голове как будто происходит замыкание. Притом, как считают психологи, исследовавшие поведение парней во время соблазнения, это не выдумки, так и есть – мужской мозг реально отключается, и мужчины начинают творить разные странности.

5 мужских странностей во время соблазнения

Мужчины становятся более самоотверженными в присутствии красивой женщины. Они резко меняют своё поведение, показывая себя только с хорошей стороны. Готовы на любые добрые дела, если понимают, что благодаря своим благодеяниям они смогут поскорее склонить понравившейся объект к интиму. Теоретически можно сказать, что любой поступок для мужчины эквивалентен показу хвоста павлином. Мужчины более уверены в себе, находясь в паре с очаровательной женщиной. Они понимают, что если смогли сделать своей такую красотку, то теперь им любое море по колено. Поэтому рядом с соблазнительной дамой парни могут рискнуть, как в работе, бизнесе, так и в жизни в целом. Но, кстати, именно в такие моменты они не рассчитывают свои силы и риски, поэтому могут и проиграть или прогадать. Мозг перестаёт работать на полную мощь. Мужчины едят почти в два раза больше, когда сидят за столом с соблазнительной женщиной. Таким образом они хотят привлечь к себе внимание, как бы доказывая теорию, что кто много ест, тот и много работает. А значит, девушка, глядя на такой аппетит, обязательно оценит его работоспособность, силу и энергичность. Но, что интересно, прекрасный пол, если хочет понравиться парню, старается есть как можно меньше. Всё-таки, какие мужчины и женщины разные! Мужчины всё чаще прибегают к услугам хирурга из-за самоуверенных женщин. Это кажется невероятным, но всё больше и больше мужчин обращается к хирургу за операцией по удлинению и увеличению полового члена. Этот факт подтверждается данными Итальянского общества мужской генитальной хирургии. Идут на такую операцию парни потому, что чувствуют себя неуверенно с такой красоткой. И это притом, что опрос показал, что 80% женщин считают, что размеры мужского достоинства не важны для них. Однако мужчин не переубедить – они готовы на всё ради своей цели быть рядом с привлекательной и соблазнительной дамой. Мужчины предпочитают соблазнять женщин с пышными формами. Исследование, проведённое шотландским университетом Сент-Эндрюс в 2009 году, показало, что мужчине доставляет больше удовольствия обнимать пышногрудую женщину, потому что она, на его взгляд, выглядит более здоровой, а также более привлекательной. Также был проведён опрос, который подтверждает, что мужчинам нужна женщина, которая выражает женственность своим внешним видом (65%), то есть имеющая соблазнительные формы – пышные бёдра, грудь и мягкий животик.

Женщины и сами знают, как они своим видом умеют отключать мужской мозг. Тут ещё и учёные и психологи подтвердили. Так что теперь можно с уверенностью сказать, что миром правит прекрасный пол!