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6 астрологических трендов на 2023 год, которые изменят мир
На нашу жизнь влияет множество факторов, но особенное влияние оказывают планеты, окружающие Землю. В 2023 году будет 6 астрологических трендов, которые изменят наш мир.
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Планетарное влияние 2023 на наш мир
- Ретроградный Меркурий. В 2023 году он дважды сообщит о себе: первый раз – с 29.12.2022 по 18.01.2023, и второй – с 13.12.2023 по 01.01.2024. В эти периоды лучше планировать, но ни в коем случае не действовать, любая активность – наказуема. Начало 2023 года нужно провести в раздумьях о прошлом, а также в воспоминаниях о прежних победах и важных уроках 2022 года. И не стоит удивляться, почему, вступая в 2023 год, в голове одни сомнения, ведь прошлый год был трудным экономически, политически и с точки зрения здоровья. Надо дать себе немного посомневаться, а 21 января, когда наступит первое новолуние в этом году, а будет оно в Водолее, начать действовать и нестандартно мыслить. Только так можно добиться успеха.
- Сатурн будет в Рыбах впервые за 29 лет. Произойдёт это 7 марта 2023 года, когда откроется мир фантазий и иллюзий. Особенно это будет ощутимо в моде, где будут чаще появляться модели одежды из 90-х. Тем, кто родился в период 1964-1967 и 1993-1996 годов, открываются новые профессиональные возможности. Эти люди смогут показать себя как специалисты своего дела, что самым положительным образом отразится на их финансовом положении.
- Безрезультатная борьба за свободу вплоть до мая 2023 года. Начиная с 10 мая и по 30 октября, Юпитер был в Овне – главном зодиакальном воинственном знаке, поэтому и 2022 год был похож на нескончаемую битву. Но с 20 декабря 2022 года и по 16 мая 2023 года всё изменится. Борцы за свободу слова и действия смогут наконец-то немного отпустить ситуацию, так как наступит период спокойствия и гармонии, противодействия пойдут на спад.
- Лунные затмения и узлы помогут переосмыслить ценность брака. Придёт победа любви, так как Лунный Южный узел станет передвигаться через интимно ориентированного Скорпиона и ответственные за брак Весы, что самым положительным образом отразится на брачных отношениях. Они приобретут большую ценность для всего человечества. На 17 июля придётся конец 18-месячного тура Южного узла по Скорпиону, отвечающему за размножение, поэтому растёт вероятность нежелательной беременности. Никаких случайных связей.
- Ретроградная Венера в свадебный период. С 5 июня по 8 октября Венера будет во Льве, поэтому появится желание приобрести новые наряды, порхать и принимать комплименты. Однако нужно помнить, что с 22 июля по 3 сентября Венера будет ретроградной, поэтому в этот период надо постараться решить свои любовные проблемы – отказаться от отношений на стороне, наладить настоящие или же заблокировать токсичные. А вот свадьбы назначать в эти дни не стоит, брак принесёт множество проблем. Если же это невозможно, то перед тем, как идти в отдел ЗАГС, стоит посетить психолога, чтобы выяснить сразу, кто чего ждёт друг от друга в паре.
- Юпитер даёт надежду на улучшение экономического положения. Весь 2022 год рынок труда боролся с увольнениями. В 2023 году всё изменится, будет нехватка рабочих рук, потому что до 16 мая Юпитер будет в Тельце – самом трудолюбивом и практичном знаке. Экономика начнёт приходить в норму, правда, небольшими шажками, часто незаметными. Появятся офисы, позволяющие работать автономно, но при этом удовлетворять все потребности, что повлияет на расцвет и рост рынка труда.
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Все эти планетарные влияния отразятся на всех жизненных сферах, но главное – не забывать, что только любовь, взаимопонимание и уважение могут изменить наш мир к лучшему. Давайте к этому стремиться!
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