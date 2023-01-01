6 астрологических трендов на 2023 год, которые изменят мир

На нашу жизнь влияет множество факторов, но особенное влияние оказывают планеты, окружающие Землю. В 2023 году будет 6 астрологических трендов, которые изменят наш мир.

Планетарное влияние 2023 на наш мир

Ретроградный Меркурий. В 2023 году он дважды сообщит о себе: первый раз – с 29.12.2022 по 18.01.2023, и второй – с 13.12.2023 по 01.01.2024. В эти периоды лучше планировать, но ни в коем случае не действовать, любая активность – наказуема. Начало 2023 года нужно провести в раздумьях о прошлом, а также в воспоминаниях о прежних победах и важных уроках 2022 года. И не стоит удивляться, почему, вступая в 2023 год, в голове одни сомнения, ведь прошлый год был трудным экономически, политически и с точки зрения здоровья. Надо дать себе немного посомневаться, а 21 января, когда наступит первое новолуние в этом году, а будет оно в Водолее, начать действовать и нестандартно мыслить. Только так можно добиться успеха. Сатурн будет в Рыбах впервые за 29 лет. Произойдёт это 7 марта 2023 года, когда откроется мир фантазий и иллюзий. Особенно это будет ощутимо в моде, где будут чаще появляться модели одежды из 90-х. Тем, кто родился в период 1964-1967 и 1993-1996 годов, открываются новые профессиональные возможности. Эти люди смогут показать себя как специалисты своего дела, что самым положительным образом отразится на их финансовом положении. Безрезультатная борьба за свободу вплоть до мая 2023 года. Начиная с 10 мая и по 30 октября, Юпитер был в Овне – главном зодиакальном воинственном знаке, поэтому и 2022 год был похож на нескончаемую битву. Но с 20 декабря 2022 года и по 16 мая 2023 года всё изменится. Борцы за свободу слова и действия смогут наконец-то немного отпустить ситуацию, так как наступит период спокойствия и гармонии, противодействия пойдут на спад. Лунные затмения и узлы помогут переосмыслить ценность брака. Придёт победа любви, так как Лунный Южный узел станет передвигаться через интимно ориентированного Скорпиона и ответственные за брак Весы, что самым положительным образом отразится на брачных отношениях. Они приобретут большую ценность для всего человечества. На 17 июля придётся конец 18-месячного тура Южного узла по Скорпиону, отвечающему за размножение, поэтому растёт вероятность нежелательной беременности. Никаких случайных связей. Ретроградная Венера в свадебный период. С 5 июня по 8 октября Венера будет во Льве, поэтому появится желание приобрести новые наряды, порхать и принимать комплименты. Однако нужно помнить, что с 22 июля по 3 сентября Венера будет ретроградной, поэтому в этот период надо постараться решить свои любовные проблемы – отказаться от отношений на стороне, наладить настоящие или же заблокировать токсичные. А вот свадьбы назначать в эти дни не стоит, брак принесёт множество проблем. Если же это невозможно, то перед тем, как идти в отдел ЗАГС, стоит посетить психолога, чтобы выяснить сразу, кто чего ждёт друг от друга в паре. Юпитер даёт надежду на улучшение экономического положения. Весь 2022 год рынок труда боролся с увольнениями. В 2023 году всё изменится, будет нехватка рабочих рук, потому что до 16 мая Юпитер будет в Тельце – самом трудолюбивом и практичном знаке. Экономика начнёт приходить в норму, правда, небольшими шажками, часто незаметными. Появятся офисы, позволяющие работать автономно, но при этом удовлетворять все потребности, что повлияет на расцвет и рост рынка труда.

Все эти планетарные влияния отразятся на всех жизненных сферах, но главное – не забывать, что только любовь, взаимопонимание и уважение могут изменить наш мир к лучшему. Давайте к этому стремиться!