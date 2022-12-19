Ретроградный Меркурий в 2023 году, что означает и что нельзя делать? Периоды и даты

Все слышали о ретроградном Меркурии и последствиях этого страшного явления. Поэтому, как только в жизни происходят какие-либо неприятности, первая реакция – винить во всём этом разрушительное планетарное движение. Он виноват как в поломке автомобиля, так и в опозданиях на работу. И если кто-то считает это весёлой причиной проблем, то большинство знает, что негативное влияние ретроградного Меркурия – реально! В 2023 году оно произойдёт четырежды, поэтому нужно в эти периоды быть осторожными и внимательными, как к себе, так и к родным и близким, потому что несчастья могут подстерегать на каждом шагу все знаки Зодиака.

Ретроградный Меркурий 2023: какие даты и чего ожидать?

С 1 по 17 января в Козероге. Этот период влияет на нервную систему, а значит, и на настроение – оно будет депрессивным. Стресс и нетерпение будут занимать важное место в повседневной жизни, будет трудно оценивать ситуацию в перспективе.

С 21 апреля по 14 мая в Тельце. Некоторые из планов или проектов будут замедлены. Но это может даже дать новый импульс проектам, появится их понимание с другой стороны, а значит, можно будет внести необходимые изменения, чтобы пройти спокойно через это астрологическое событие.

С 23 августа по 14 сентября в Деве. Нужно заземлиться. Когда Меркурий ретрограден в Деве, лучше избегать подписания контрактов и ведения бизнеса, так как позже могут возникнуть недомолвки и споры. Это время, которое требует разума и стабильности, чтобы преодолеть любую проблему.

С 13 по 31 декабря в Стрельце. Проблемы с коммуникацией. Появляется желание исследовать свой потенциал. Это время подвести итоги возникшей ситуации, поразмышлять о каждом своём действии.

Как ретроградный Меркурий влияет на знаки Зодиака

Овен. Все проекты придётся отложить на более благоприятный период. Но не стоит волноваться. Если позволить неудачам взять верх, то можно потерять время и почувствовать желание всё бросить. Нужно помнить, что скоро всё наладится.

Телец. В работе возможны небольшие преграды. Важные встречи, собеседования могут отмениться или же перенестись на другое время. Но Телец – упёртый и терпеливый знак Зодиака, поэтому ему не стоит даже думать о плохом. Это пауза перед удачей и успехом.

Близнецы. В этот период возможны проблемы с переездом, путешествиями. Даже если первоначально дорога будет складываться, то впереди могут возникнуть поломки транспорта, из-за чего и произойдут задержки. Именно поэтому и не стоит планировать во время ретроградного Меркурия никаких поездок.

Рак. Появляется психологическая усталость. На любые интересные предложения этот знак будет отвечать отказом из-за упадка сил. Не надо себя пересиливать. Лучше отсидеться этот период в тишине и спокойствии, а потом с новыми силами отправиться на увлекательные мероприятия и весёлые вечеринки.

Лев. Ожидается путаница в отношениях, будет царить недопонимание с партнёром, которое и вызовет напряжённость. Главное, не позволять ситуации выйти из-под контроля. Пока не нужно устраивать романтические свидания, дружеские вечеринки и подписывать договора и обязательства. Они принесут только негативные эмоции.

Дева. Повседневная жизнь перевернётся с ног на голову. Электроприборы, включая и мобильный телефон, не будут работать, а посылки, как важные, так и не очень, потеряются, что внесёт дискомфорт в жизнь. Поэтому лучше в этот период ничего не планировать, а просто дать событиям течь по течению.

Весы. Будет трудно отпустить ситуацию и расслабиться. Слишком большое внутреннее напряжение сотрясает этот знак в ретроградный период Меркурия. Есть вероятность нервных срывов, а также возможны депрессии, слёзы и крики. Не нужно сдерживаться. Эмоции нужно отпускать, тогда они не будут копиться и прорывать в будущем лавину недовольства на всех, как на виноватых, так и на безвинных.

Скорпион. Не нужно на этот период планировать ремонты, переезды и переходы на другое место работы. Всё может закончиться весьма печально – проблемы с коммуникациями, неправильное толкование сказанных слов и проявленных эмоций. Надо прожить этот период обычной жизнью.

Стрелец. Если в планах есть подписание важного документа, лучше этого не делать. Или же перечитать его несколько раз, чтобы убедиться в его правильности. И не стоит забывать читать между строк и мелким шрифтом, иначе можно оказаться потом в весьма неприятном финансовом положении.

Козерог. Неожиданные расходы могут привести денежные средства в минус, притом вернуть стабильность в финансах будет сложно. Поэтому в период ретроградного Меркурия лучше вовсе не тратить деньги без надобности, не говоря уже о крупных покупках. Также не стоит никому давать в долг. Не вернут.

Водолей. Появятся проблемы с концентрацией внимания и ощущение, что в эти дни думается медленнее, чем обычно. Нужно остерегаться своей рассеянности. Она может привести к большим финансовым потерям и профессиональным ошибкам, что тоже негативно отразится на денежном положении.

Рыбы. Всё как будто застопорилось! Ничто не идёт по плану, как будто на вас наложили злые чары. Проблема не в волшебстве, а в ретроградном Меркурии. Он не даст выполнить запланированное, будет создавать непреодолимые преграды. Но всё это прекратится, как только закончится этот период. Главное, не нервничать и переждать.

Всего четыре периода ретроградного Меркурия в 2023 году, но нужно быть готовым к каждому – всегда иметь запасной план, быть гибким, всё проверять, избегать подписания важных бумаг и много думать, прежде чем что-либо предпринимать.