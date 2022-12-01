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5 знаков зодиака, которые получат повышение на работе в 2023 году

У каждого человека свои жизненные цели: кто-то стремится обрести любовь, а кто-то стабильное финансовое положение, а для кого-то важнее всего карьера и рост по служебной лестнице. Есть ли у вас шанс достигнуть желаемого карьерного роста и увеличить заработную плату, поможет узнать гороскоп на следующий год. Астрологи подскажут, какие знаки Зодиака получат повышение в 2023 году.

 

5 знаков зодиака, которые получат повышение на работе в 2023 году

 

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Топ-5 зодиакальных созвездий, которых ждёт карьерный рост

  1. Близнецы. Представителей этого созвездия ожидает повышение по службе с января по март. Притом произойдёт для них это неожиданно, хотя в прошлом году Близнецы показали себя не только хорошими специалистами в своей профессии, но и прекрасными лидерами, сумевшими сориентироваться в непростой рабочей ситуации. Начальство не могло не отметить их заслуги, поэтому и не стоит удивляться тому, что именно этот знак был предложен как лучший кандидат на пост руководителя. Правда, повышение первоначально негативно отразится на личной жизни Близнецов, но они быстро найдут выход и смогут гармонизировать обе важные для них сферы жизни.
  2. Лев. Этот знак получит повышение в период с марта по май. Однако после этого ему придётся попотеть, чтобы оставить свой след, но Львам  не привыкать выходить из сложных жизненных ситуаций, у них это прекрасно получается, поэтому и не стоит беспокоиться. Уже в июне представители этого созвездия начнут задумываться о новых вершинах в карьере и составлять план, как реализовать свои задумки. Так что Львы к декабрю или началу следующего года смогут даже начать осваивать новую профессию, чтобы и там стать профессионалом своего дела.
  3. Скорпион. Такое ощущение, что этому знаку нужно только лишь о чём-то подумать, как всё тут же исполняется, и профессиональная деятельность не исключение. Скорпионы словно научатся останавливать в нужные им моменты часы или же, напротив, ускорять время, чтобы в их работе не возникало никаких проблем и сложностей. Пока фортуна на их стороне, представителям этого зодиакального созвездия нужно обязательно этим воспользоваться. В середине мая ожидается огромный рывок в карьере. Им будет предложен не только высокий пост, но и большая заработная плата, о которой они даже и не помышляли.
  4. Козерог. Этот знак в 2023 году поддержат такие планеты, как Сатурн, Уран и Юпитер, поэтому в мае-июне для Козерогов широко откроются двери к успеху с невероятным повышением. Хотя представители этого созвездия всегда стремятся к карьерному росту, ради него они готовы жертвовать личной жизнью, но даже для них это станет сюрпризом судьбы. Главное, схватить птицу счастья за хвост и не отпускать её. Любое послабление может стать первым шагом к провалу. Падать с той вершины, на которую взлетит Козерог, будет больно и обидно. Поэтому трудиться, трудиться и ещё раз трудиться, как и привыкли рождённые под данным созвездием люди.
  5. Рыбы. Для этого знака Зодиака повышение по службе будет непростым, но он так этого хотел, что весь прошлый год работал, не покладая рук. Поэтому в летние месяцы Рыб ждёт предложение возглавить большое перспективное предприятие. Но, зная нерешительный характер представителей данного зодиакального созвездия, есть вероятность, что они могут долго думать, колебаться и, в конце концов, отказаться. Делать этого ни в коем случае нельзя. Такого шанса больше не представится. Нужно настроиться, что всё получится, и идти чётко к своей цели.

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Если сильно захотеть, то можно достичь огромных высот в жизни. Ну а вышеперечисленным 5 знакам Зодиака в достижении карьерного роста даже звёзды придут на помощь. Им нужно приложить лишь небольшие усилия, и у них всё получится!


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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:45

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