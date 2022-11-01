2023 год будет худшим годом для этих трёх знаков зодиака

Наша жизнь состоит как из приятных моментов, так и из не очень хороших. И часто так происходит из-за влияния планет. Так в 2023 году под влияние Сатурна – планеты, приносящей неудачу, - попадут три зодиакальных созвездия: Рак, Овен и Весы. Им желательно заранее об этом знать, чтобы подготовиться и, возможно, предупредить некоторые неприятности.

3 знака Зодиака-неудачника в 2023 году

Рак. У него в этом году будет много врагов и конкурентов в бизнесе. Конечно, Рак благодаря своему опыту и умению найти выход из даже сложной ситуации справится с любой преградой, встретившейся на его пути к цели, но всё же некоторые проблемы могут его выбить из колеи. И именно в этот момент враги, почуявшие запах неудач, витающий вокруг Рака, обязательно воспользуются этим. Поэтому так важно в этом году никому не доверять, даже среди друзей может оказаться завистник, притом давний. Прежде чем откровенничать, желательно проанализировать, нет ли среди близких тех, чья доброжелательность выглядит неискренней, а поступки не всегда честные. Доверять можно тем, кто действительно этого заслуживает. Это касается и любви. Если партнёр в последнее время загадочен и странен, то стоит задуматься о причинах такого поведения. Возможно, в его планах - сделать жизнь Рака сложнее и неприятнее. Весы. У этого знака будут проблемы, связанные с любовью. Весов ждут эмоциональные американские горки, которые станут для них неким испытанием на прочность. Они поймут, насколько сильны и что способны вынести. Есть вероятность, что в любовных отношениях появится третий, который решит завоевать любимого человека Весов грязным путём – клеветой, обманом, и даже не побрезгует обратиться за помощью к влиятельным людям, чтобы насолить этому знаку не только в личной жизни, но и в деловой сфере. Высокая вероятность потери высокооплачиваемой работы, ссоры с начальством и коллегами, а также штрафы и снижение заработной платы. Такое положение дел может надолго вывести Весов из душевного равновесия. Но если они смогут сохранить свою силу и не поддаться давлению, то во второй половине года жизнь начнёт налаживаться. Овен. В этом году Овну придётся побороться за место под солнцем, притом тяжело. Конечно, этот знак обожает борьбу, из которой он обычно выходит победителем, но в этот раз сложится впечатление, что кто-то как будто его проклял – одна неудача будет сменяться другой. Любой задуманный проект провалится чуть ли не в начале пути или же, что ещё хуже – в последней фазе воплощения, когда будет казаться, что положительный результат уже в кармане. И чтобы Овны для изменения ситуации ни делали, и какие бы шаги ни предпринимали, их план всё равно не сработает. Поэтому самое разумное, что можно сделать в 2023 году – это перестраховаться и отказаться от спонтанных и необдуманных решений. Даже если интуиция и подсказывает, что всё будет хорошо. Ей не стоит доверять. Особенно не рекомендуется браться за финансовые сделки с новыми партнёрами. Они однозначно будут провальными – можно попасть на большие деньги и оказаться в долговой яме, из которой выбраться очень сложно. Кстати, в любовных отношениях тоже желательно избегать чего-либо новенького. Это касается как интима, так и знакомств с привлекательными, но неизвестными особами. Авантюризм в этом году опасен!

Как говорится, осторожность – превыше всего, тогда есть вероятность, что 2023 год всё-таки не станет самым худшим для этих трёх знаков Зодиака. Будет возможность всё вовремя исправить и внести в свою серую жизнь немного яркости.