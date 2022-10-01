10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Стрельцом

Стрелец – огненный знак, с которым никогда не бывает скучно, что очень привлекает противоположный пол. Но, познакомившись поближе, первоначальный восторг рассеивается. Ведь у этих парней довольно не простой характер. Поэтому так важно заранее понять, что представляет собой мужчина, рождённый под этим созвездием.

10 характеристик мужчин-Стрельцов, о которых женщине лучше знать заранее

Оптимист. Эти парни отличаются супер оптимистичным характером, потому что они чётко знают свой потенциал, который используют по максимуму. Если с ними происходят какие-то неприятности, то Стрельцы никогда не сдаются, а стараются в кратчайший срок найти способ их решить или же вовсе превратить в большие возможности. У этих мужчин есть чему поучиться. Интеллектуал. Стрельцы – очень любознательные мужчины, поэтому они читают массу книг, причём на разные темы. Общаясь с ними, невозможно устоять перед их умением вести разговор. С ними можно говорить обо всём на свете и очень долго. Мужчины этого знака с лёгкостью могут болтать по телефону, отвечать на сообщения в социальных сетях и ещё параллельно слушать, что говорят в соседней комнате, вставляя свои реплики. Отличный друг. Иметь другом Стрельца – большое счастье, потому что он всегда будет рядом, даже в самые сложные моменты. Он никогда не будет осуждать выбор своего приятеля, поддерживая даже в глупых идеях. Кстати, сам он обожает подурачиться, предлагая поучаствовать во всяких весёлых мероприятиях, за которые потом может быть и стыдно. Делает это не со зла, а потому что не воспринимает жизнь всерьёз. Поначалу подружиться со Стрельцом нелегко, но как только произойдёт душевная близость, то он тут же начнёт воспринимать друга как неотъемлемую часть своей жизни. Только с ним нужно быть искренним. Лживость он не переносит. Он тут же поставит точку на дружбе. Защитник. Мужчины этого знака на первый взгляд кажутся властными. Но на самом деле таким образом они опекают своих близких, страшась, что с ними что-то случится. Стрелец может стать отличным моральным наставником для того, кого любит, поэтому друзья и родные многое ему доверяют и всегда прислушиваются к его суждениям, даже если они банальны. Коммуникабельный. Они с лёгкостью заводят знакомства, ведь Стрельцы – умелые слушатели. Им хочется открыться. К тому же, мужчины обожают общаться, поэтому их редко увидишь в одиночестве, например, читающим книгу. Он скорее пойдёт в библиотеку, чтобы заодно поговорить с окружающими. Не умеет молчать. Они честные люди, часто даже чересчур. Стрельцы не молчат, всегда высказывают своё мнение. Обычно не сразу понимают, что обидели своими словами собеседника. Но происходит это на эмоциях, потому что этот знак по своей природе импульсивный. Верный. Хотя этот знак славится тем, что предпочитает отношения на одну ночь. Но если Стрелец находит свою женщину, то никогда её не предаст. Будет о ней заботиться и любить. Главное, чтобы она была ему верна и честна. Тогда и он ответит взаимностью. Если же отношения становятся тяжёлыми, то Стрельцы стараются прекратить их тут же. Обожает путешествовать. Стрельцы нуждаются в познании мира и вряд ли будут удовлетворены тем, что их окружает. Постоянно чувствуют потребность экспериментировать и рисковать, чтобы испытать новые эмоции. Эти парни любят путешествовать, даже если это короткие поездки, главное для них — двигаться. Их особенно привлекают таинственные и неизвестные места, и от этой страсти они не могут отказаться. Нуждается в новых стимулах. Они любознательны, энергичны и неутомимы, поэтому им нужны постоянные стимулы для того, чтобы мозг работал на 100%. Их нужно развлекать, чтобы поддерживать внимание на высоком уровне. Если им станет скучно, то они не смогут продолжать общение. Прекрасное чувство юмора. У Стрельца настолько развито остроумие, что они даже в критических ситуациях всё переводят в шутку. Серьёзность – не их конёк. Поэтому им можно позвонить, когда грустно, чтобы пообщаться в тёплой, дружественной обстановке, после которой на душе станет легко и весело. По-другому с этими парнями не может быть.

Если женщина решила завязать отношения со Стрельцом, то ей нужно знать о 10 вещах про него, чтобы быть готовой ко всему. Особенно к бесшабашному веселью.