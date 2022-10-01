10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Весами

Для многих мужчины-Весы – это люди уравновешенные и сдержанные, но на самом деле в них уживаются ангельские и демонические черты характера, поэтому с ними не всегда легко, но очень интересно. Какие же «сюрпризы» стоит ждать от них, можно узнать, изучив характеристику этого зодиакального созвездия.

10 характеристик мужчин-Весов, о которых женщине лучше знать заранее

Эстеты. Они находятся в постоянном поиске красоты, поэтому эти мужчины всегда выглядят стильно и модно. От своей возлюбленной они ждут того же. Девушка должна заботиться о своей внешности и имидже, чтобы выделяться из толпы красотой, привлекательностью и тщательно подобранным гардеробом. Борцы за справедливость. В борьбе за правду они всегда становятся на сторону слабого. Поэтому девушка, которая хочет покорить сердце Весов, должна быть открытой, справедливой и готовой бороться за правду, даже если для этого придётся приложить немалые усилия. Именно так можно завоевать доверие этого мужчины, пытающегося во всём найти баланс, и отношения – не исключения. Самокритичность. Весы – очень строги к себе. Будучи перфекционистами по природе, они всегда винят себя в допущенных ошибках и промахах, мешающих им достичь поставленной цели. Поэтому для стимуляции уверенности в себе рядом с Весами должна быть девушка, которая сможет успокоить и показать свою признательность. Внимание и уважение должны быть искренними, так как Весы за версту чувствуют ложь. Щедрость. Они очень щедры не только в материальном плане, но и в эмоциональном. Балуют родных, друзей и партнёров своим вниманием и подарками. Однако взамен они должны получать то же самое. Например, при выборе презента для Весов нужно обращать внимание на уникальность, его следует удивить и произвести впечатление знанием его желаний и мечтаний. Упрямство. Весам нельзя говорить, что делать. Они сами знают, что лучше для них. Тот же, кто начнёт навязывать свои мысли, вызовет у них только неприязнь. С этими мужчинами желательно конструктивно подискутировать, но не давить. Критиковать представителей этого созвездия тоже не стоит. Они настолько уязвимы, что могут закрыться и просто прекратить общение с тем, кто видит в них недостатки. Нерешительность. Девушкам нужно привыкнуть к тому, что Весы будут на каждом свидании спрашивать, куда бы она хотела пойти и как провести вечер. Эти парни из-за своей природной нерешительности предпочитают, чтобы инициатива исходила от партнёра. Понятно, что выбор второй половинки должен прийтись и им по вкусу. Поэтому нужно заранее изучить его желания и предпочтения в выборе отдыха и приятного времяпрепровождения. Спокойствие. Весы предпочитают спокойную беседу спору. Полемика заставляет этих парней нервничать. Поэтому с ними лучше избегать ненужных дискуссий, особенно на повышенных тонах. Весы предпочитают баланс: даже если они и не придерживаются точки зрения своей второй половинки, то всё равно сделают всё, чтобы восстановить мир и спокойствие. Злопамятность. Потерять доверие Весов довольно легко – нужно упустить из виду какую-то важную для них дату. Об этом они никогда не забудут, и будут снова и снова напоминать о промахе. Дело в том, что эти мужчины видят мир в белых и чёрных цветах, середина им не дана. Поэтому они либо любят, либо ненавидят. Выйти из категории врагов, кстати, легко, их нужно окружить красивыми вещами, например, пригласить на выставку картин или же на спектакль, попасть на который они давно мечтали. Если же пустить ситуацию на самотёк, она может перерасти в серьёзную обиду. Романтичность. В любовных отношениях Весы проявляют себя настоящими романтиками. Они становятся ранимыми и сентиментальными. Поэтому ищут девушку, которая сможет оценить их внутренний мир и поделиться своим. Этот мужчина не сможет полюбить меркантильную особу. Тут же порвёт с ней. Равноправие. Он не терпит превосходства кого-то над собой, особенно со стороны любимой женщины. Поэтому его любовные отношения строятся на равенстве. Ему по вкусу, когда партнёрша его восхваляет и восхищается его достоинствами. Он тоже не станет скупиться на комплименты в её адрес. Ему важно осознавать, что в их паре будет поддержка друг друга и полная гармония.

Желая построить отношения с Весами, нужно помнить о 10 вещах о нём. А также не забывать, что он постоянно внутри что-то взвешивает, так и не найдя баланса. Поэтому важно, чтобы рядом была та, которая сможет помочь ему в этом поиске.