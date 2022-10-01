10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Львом

Именно из-за того, что у каждого зодиакального знака свои особенности, которые делают его уникальным в сравнении с другими, нужно знать 10 вещей о Льве – сильном и уверенном мужчине, прежде чем вступать с ним в романтические отношения. Таким образом девушка будет готова к тому, чем может обернуться история знакомства и какое его поведение станет для неё невыносимым, а какое – довольно терпимым.

10 характеристик мужчин-Львов, о которых женщине лучше знать заранее

Упрямство. Для Льва важно оставаться правителем, поэтому он станет давить свою вторую половинку, навязывая ей своё мнение во всём. Изменить его взгляды просто невозможно. В итоге его настойчивость и убеждённость могут привести к конфликтам и дисбалансу в отношениях. Чувствительность. За жёсткой оболочкой Льва скрывается очень чувствительная душа. Он принимает всё очень близко к сердцу. Из-за чего у него появляется неуверенность, которую он тщательно скрывает. Тот же, кому позволено увидеть его оголённую душу, навсегда станет для него другом и очень близким человеком. Эмоциональность. Лев не умеет скрывать как положительные, так и отрицательные эмоции: и радость, и печаль будут чётко читаться на его лице без малейших сомнений. Если Лев влюблён, он всем сердцем отдастся этому чувству. Разочарование и гнев тоже не сможет утаить. Будет вести себя агрессивно или же закроется в себе, рыча на всех, кто его попробует тронуть, чтобы вывести из гнетущего состояния. Лидерство. Львы стремятся к тому, чтобы их ценили, в том числе и с профессиональной точки зрения. Они хорошо организованы и преданны своему делу, поэтому им удаётся преуспеть во всём, за что они берутся. Они всегда безупречны и хорошо подготовлены как в деловом плане, так и в жизненном. Создаётся впечатление, что они никогда не проигрывают только потому, что всегда готовы ко всем «сюрпризам», которые преподносит жизнь. Не терпят обмана. Львы обожают похвалу, но это не означает, что они слепы к ней. С лёгкостью понимают, когда их обманывают, а когда комплименты являются реальным ответом на их помощь, работу или принесённые жертвы. И если в первый раз они прощают неприкрытую лесть, то в следующие могут либо закрыться от этого человека, либо нахамить ему. Добропорядочность и честность. Лев – человек слова. Когда он берёт на себя личное или деловое обязательство, то обязательно его выполняет. Так как он не терпит, когда обманывают его, то и сам привык говорить людям правду. Даже если она горькая. Ему проще сказать, что думает, чем придумывать, как выкрутиться и выйти сухим из воды. К тому же, он никогда не лебезит. Если кто-то плохо выглядит, неумело выполняет свою работу и т.п., он обязательно об этом скажет и протянет руку помощи. Справедливость. Лев не выносит неравенства и, когда становится свидетелем некорректного поведения, особенно по отношению к самым слабым, он с силой и решимостью восстаёт на восстановление справедливости. Да и в целом, он привык вставать на защиту тех, кто в этом нуждается. Даже если человек ему неприятен, но он оказался в затруднительном положении, Лев всегда протянет руку помощи. Оптимистичность. Его общительность вместе с большой решимостью позволяют ему смотреть на жизнь с хорошей дозой оптимизма, всегда умудряясь видеть стакан наполовину полным. Благодаря своему оптимизму Лев с лёгкостью добивается всего, что только пожелает. У него всё легко и просто. Идеалистичность. Лев очень идеалистичен. Он верит в ценности и борется, не щадя себя, за то, чтобы их уважали. Этот аспект приводит к столкновению с теми, кто уже разочаровался и не пытается что-то переменить, чтобы вновь расправить крылья и попытаться покорить вершину. Непостоянство. Любовь Льва обычно скоротечна, иссякает в короткий срок и без всяких на то причин. Причина этого в том, что Львы стараются подарить свои чувства всем, кто в этом нуждается. Поэтому их любовь искренняя, яркая и призрачная. Эти мужчины словно бабочки порхают от одного цветка к другому, чтобы никого не обделить своим вниманием.

Следует заметить, что эти 10 вещей помогут сделать общение, а потом и союз со Львом более прочным и долгим. Он не так уж и сложен для понимания, особенно, если в отношениях царит любовь и взаимопонимание.