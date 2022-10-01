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10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Львом
Именно из-за того, что у каждого зодиакального знака свои особенности, которые делают его уникальным в сравнении с другими, нужно знать 10 вещей о Льве – сильном и уверенном мужчине, прежде чем вступать с ним в романтические отношения. Таким образом девушка будет готова к тому, чем может обернуться история знакомства и какое его поведение станет для неё невыносимым, а какое – довольно терпимым.
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10 характеристик мужчин-Львов, о которых женщине лучше знать заранее
- Упрямство. Для Льва важно оставаться правителем, поэтому он станет давить свою вторую половинку, навязывая ей своё мнение во всём. Изменить его взгляды просто невозможно. В итоге его настойчивость и убеждённость могут привести к конфликтам и дисбалансу в отношениях.
- Чувствительность. За жёсткой оболочкой Льва скрывается очень чувствительная душа. Он принимает всё очень близко к сердцу. Из-за чего у него появляется неуверенность, которую он тщательно скрывает. Тот же, кому позволено увидеть его оголённую душу, навсегда станет для него другом и очень близким человеком.
- Эмоциональность. Лев не умеет скрывать как положительные, так и отрицательные эмоции: и радость, и печаль будут чётко читаться на его лице без малейших сомнений. Если Лев влюблён, он всем сердцем отдастся этому чувству. Разочарование и гнев тоже не сможет утаить. Будет вести себя агрессивно или же закроется в себе, рыча на всех, кто его попробует тронуть, чтобы вывести из гнетущего состояния.
- Лидерство. Львы стремятся к тому, чтобы их ценили, в том числе и с профессиональной точки зрения. Они хорошо организованы и преданны своему делу, поэтому им удаётся преуспеть во всём, за что они берутся. Они всегда безупречны и хорошо подготовлены как в деловом плане, так и в жизненном. Создаётся впечатление, что они никогда не проигрывают только потому, что всегда готовы ко всем «сюрпризам», которые преподносит жизнь.
- Не терпят обмана. Львы обожают похвалу, но это не означает, что они слепы к ней. С лёгкостью понимают, когда их обманывают, а когда комплименты являются реальным ответом на их помощь, работу или принесённые жертвы. И если в первый раз они прощают неприкрытую лесть, то в следующие могут либо закрыться от этого человека, либо нахамить ему.
- Добропорядочность и честность. Лев – человек слова. Когда он берёт на себя личное или деловое обязательство, то обязательно его выполняет. Так как он не терпит, когда обманывают его, то и сам привык говорить людям правду. Даже если она горькая. Ему проще сказать, что думает, чем придумывать, как выкрутиться и выйти сухим из воды. К тому же, он никогда не лебезит. Если кто-то плохо выглядит, неумело выполняет свою работу и т.п., он обязательно об этом скажет и протянет руку помощи.
- Справедливость. Лев не выносит неравенства и, когда становится свидетелем некорректного поведения, особенно по отношению к самым слабым, он с силой и решимостью восстаёт на восстановление справедливости. Да и в целом, он привык вставать на защиту тех, кто в этом нуждается. Даже если человек ему неприятен, но он оказался в затруднительном положении, Лев всегда протянет руку помощи.
- Оптимистичность. Его общительность вместе с большой решимостью позволяют ему смотреть на жизнь с хорошей дозой оптимизма, всегда умудряясь видеть стакан наполовину полным. Благодаря своему оптимизму Лев с лёгкостью добивается всего, что только пожелает. У него всё легко и просто.
- Идеалистичность. Лев очень идеалистичен. Он верит в ценности и борется, не щадя себя, за то, чтобы их уважали. Этот аспект приводит к столкновению с теми, кто уже разочаровался и не пытается что-то переменить, чтобы вновь расправить крылья и попытаться покорить вершину.
- Непостоянство. Любовь Льва обычно скоротечна, иссякает в короткий срок и без всяких на то причин. Причина этого в том, что Львы стараются подарить свои чувства всем, кто в этом нуждается. Поэтому их любовь искренняя, яркая и призрачная. Эти мужчины словно бабочки порхают от одного цветка к другому, чтобы никого не обделить своим вниманием.
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Следует заметить, что эти 10 вещей помогут сделать общение, а потом и союз со Львом более прочным и долгим. Он не так уж и сложен для понимания, особенно, если в отношениях царит любовь и взаимопонимание.
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