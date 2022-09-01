5 признаков, что ваши отношения обречены

Оставаться парой или всё-таки разойтись раз и навсегда? Такой вопрос может возникнуть в любых отношениях, потому что любовь – неидеальна. Однако, если партнёры пытаются найти решения возникших проблем, возможно, споря, но после находя общие точки соприкосновения, то у них есть потенциал остаться вместе. Когда же они причиняют боль, но при этом продолжают совместную жизнь, то им, конечно же, лучше поставить точки над «i» и прекратить общение. Понять, какой вариант выбрать, помогут 5 признаков, указывающих на обречённость отношений.

5 признаков отношений без будущего

Разные ценности. Некоторые люди спокойно реагируют на измены, употребление наркотиков и алкоголя в больших количествах, а для кого-то это неприемлемо. Кто-то спокойно относится к гражданскому браку, а для кого-то важно иметь печать в паспорте. Кто-то чайлдфри, а кто-то мечтает о большой многодетной семье. Если партнёры имеют разные взгляды на многие жизненные вопросы, то им явно не по пути. Конечно, можно пойти на компромисс или на жертвы, изменить свой жизненный выбор ради другого, но это принесёт только страдания. Особенно, если идти на уступки готов только один из партнёров. Есть одно правильное мнение. В паре сложились такие отношения, что важно только то, что хочет один из партнёров. Фильм выбирает только он, ужин в ресторане, который нравится ему, в гости можно ходить лишь к его друзьям. Этот человек взял семейную жизнь полностью в свои руки и всё решает сам. Второй же партнёр просто приспосабливается к нему, не имея права на своё мнение. Это не лучший способ сделать отношения здоровыми и сбалансированными. Партнёру наплевать на потребности другого. Если он делает что-то для своей второй половинки, то только потому, что ему это выгодно. Однако чаще всего он занят самим собой. Супруга же должна заниматься его делами: отвозить одежду в химчистку, оплачивать его счета, делать необходимые ему документы, ходить на почту, чтобы отправить или получить его посылки и т.п. Когда же что-то нужно второй половинке, то обычно он очень занят, даже минутки нет для неё. Партнёр требует внимания, но от него невозможно его дождаться. Он никогда не интересуется делами второй половинки, поела ли, выспалась, какое самочувствие и т.п. Но для себя он требует постоянного внимания, потому что партнёр для него - человек, который должен заботиться, но ничего не получать взамен. Ему нужно обеспечить безопасную эмоциональную атмосферу, чтобы ему было комфортно и уютно. Сам же он не заботится о комфорте любимого человека. Партнёр сам по себе. Он считает, что не обязан посвящать вторую половинку в свою жизнь, постоянно держится на расстоянии. Но ведь партнёры должны делиться своим миром друг с другом, иначе их отношениям очень быстро придёт конец. Любящие люди живут одним целым, но не забывая, конечно, и о личном пространстве.

Любовные отношения – это большой труд. И если приходит осознание, что трудится над ними только один, а второй лишь использует его, то нужно как можно скорее отрезать его от себя ради собственного же блага. Расставание сделает намного счастливее жизнь, которая у каждого одна. Поэтому её нужно ценить и беречь!