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Как вернуть мужчину-Рака? 5 действенных приёмов
Если поинтересоваться у психологов, как вернуть мужчину-Рака, то они будут очень удивлены, как так получилось, что женщина вдруг «потеряла» его. На самом деле, Раки в силу своего характера довольно терпеливы, даже измена для них не повод расстаться. Чтобы этот знак решился на разрыв, нужно сильно постараться. Однако, если так случилось, то есть 5 действенных методов по возвращению Рака, основанных на характеристике этого созвездия.
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Отрицательные стороны Раков
- Рак – застенчивый, задумчивый и закрытый мужчина. Нужно много времени, чтобы он начал доверять девушке. Он не терпит навязчивости, сразу начинает нервничать и вести себя довольно неадекватно – повышать голос, а потом вдруг может замолкнуть, спрятавшись в свою раковину, из которой его будет невозможно вытянуть.
- Быстро меняющееся настроение – может размахивать своими «клешнями», веселиться, смеяться и буквально через пару мгновений – грустить или вовсе уйти в себя. Его душа настолько чувствительная, что его тяжело понять, поэтому с ним и нужно обращаться очень осторожно.
Положительные стороны Раков
- Добрый, нежный и ласковый мужчина. Настоящий джентльмен. Рядом с ним девушка будет чувствовать себя самой лучшей, само й любимой и неповторимой.
- Раки – самый семейный знак Зодиака, поэтому, если он встретит ту, с которой почувствует себя комфортно и уютно, то уже не отпустит её никуда. Правда, не стоит думать, что он тут же предложит ей руку и сердце. К браку эти парни относятся обдуманно, взвешивая каждый шаг. Но решившись на создание семьи, он приложит все усилия, чтобы второй половинке было с ним хорошо.
Как вернуть мужчину Рака: 5 хитростей
- Никакого преследования. Рак обожает, когда вторая половинка демонстрирует свои чувства к нему. Но когда дело касается его возвращения, то этот метод не работает. Никакого любовного преследования. Такое поведение, скорее всего, оттолкнёт его. Он захочет спрятаться в свою раковину. Поэтому нужно сделать так, чтобы он снова стал доверять вам. Хотя это очень сложно, потому что этот знак смакует негативные эмоции.
- Искренне попросить прощения. Обычно уход Рака сопровождается серьёзной обидой, поэтому самое главное, что вы должны сделать – это чистосердечно просить у него прощения. Никакого лицемерия и лжи – он сразу их почувствует. И вернуть его станет просто невозможно.
- Нельзя давить и манипулировать. Если Рак почувствует прессинг со стороны второй половинки, он проявит себя как принципиальный человек – ни в коем случае не допустит продолжения отношений. Посчитает, что таким образом он сдаётся. А Раки не привыкли сдаваться. Они могут уйти, но не сдаться. Хотя, конечно, первоначально ему будет льстить ваше такое внимание. Но вскоре ему это всё надоест или вовсе испугает.
- Никакой ревности. Если вы решите заставить его ревновать, то это напрасно. Скорее всего, он просто пожелает вам счастья. Притом сделает это искренне и от всей души. И навсегда исчезнет из вашей жизни, даже если вас будет что-то связывать: если работа – уволится, друзья – уедет в другой город. Даже общие дети не станут помехой для исчезновения. Он будет передавать им деньги, найдёт человека, который станет с вами связываться, чтобы обмениваться информацией о детских просьбах. Отцом он по-прежнему останется самым лучшим.
- Оставить в покое. Если произойдёт встреча с Раком, то не нужно спрашивать у него о причинах плохого настроения. Лучше проигнорировать этот факт. Иначе это может только навредить плану по его возвращению.
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Возвратится ли?
Раки – довольно ранимые люди, поэтому с ними нужно действовать очень осторожно, чтобы они даже не догадались о том, что их хотят вернуть. Необходимо быть ласковой, нежной и внимательной, тогда шансы снова быть вместе будут велики.
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