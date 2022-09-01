Как вернуть мужчину-Рака? 5 действенных приёмов

Если поинтересоваться у психологов, как вернуть мужчину-Рака, то они будут очень удивлены, как так получилось, что женщина вдруг «потеряла» его. На самом деле, Раки в силу своего характера довольно терпеливы, даже измена для них не повод расстаться. Чтобы этот знак решился на разрыв, нужно сильно постараться. Однако, если так случилось, то есть 5 действенных методов по возвращению Рака, основанных на характеристике этого созвездия.

Отрицательные стороны Раков

Рак – застенчивый, задумчивый и закрытый мужчина. Нужно много времени, чтобы он начал доверять девушке. Он не терпит навязчивости, сразу начинает нервничать и вести себя довольно неадекватно – повышать голос, а потом вдруг может замолкнуть, спрятавшись в свою раковину, из которой его будет невозможно вытянуть.

Быстро меняющееся настроение – может размахивать своими «клешнями», веселиться, смеяться и буквально через пару мгновений – грустить или вовсе уйти в себя. Его душа настолько чувствительная, что его тяжело понять, поэтому с ним и нужно обращаться очень осторожно.

Положительные стороны Раков

Добрый, нежный и ласковый мужчина. Настоящий джентльмен. Рядом с ним девушка будет чувствовать себя самой лучшей, само й любимой и неповторимой.

Раки – самый семейный знак Зодиака, поэтому, если он встретит ту, с которой почувствует себя комфортно и уютно, то уже не отпустит её никуда. Правда, не стоит думать, что он тут же предложит ей руку и сердце. К браку эти парни относятся обдуманно, взвешивая каждый шаг. Но решившись на создание семьи, он приложит все усилия, чтобы второй половинке было с ним хорошо.

Как вернуть мужчину Рака: 5 хитростей

Никакого преследования. Рак обожает, когда вторая половинка демонстрирует свои чувства к нему. Но когда дело касается его возвращения, то этот метод не работает. Никакого любовного преследования. Такое поведение, скорее всего, оттолкнёт его. Он захочет спрятаться в свою раковину. Поэтому нужно сделать так, чтобы он снова стал доверять вам. Хотя это очень сложно, потому что этот знак смакует негативные эмоции. Искренне попросить прощения. Обычно уход Рака сопровождается серьёзной обидой, поэтому самое главное, что вы должны сделать – это чистосердечно просить у него прощения. Никакого лицемерия и лжи – он сразу их почувствует. И вернуть его станет просто невозможно. Нельзя давить и манипулировать. Если Рак почувствует прессинг со стороны второй половинки, он проявит себя как принципиальный человек – ни в коем случае не допустит продолжения отношений. Посчитает, что таким образом он сдаётся. А Раки не привыкли сдаваться. Они могут уйти, но не сдаться. Хотя, конечно, первоначально ему будет льстить ваше такое внимание. Но вскоре ему это всё надоест или вовсе испугает. Никакой ревности. Если вы решите заставить его ревновать, то это напрасно. Скорее всего, он просто пожелает вам счастья. Притом сделает это искренне и от всей души. И навсегда исчезнет из вашей жизни, даже если вас будет что-то связывать: если работа – уволится, друзья – уедет в другой город. Даже общие дети не станут помехой для исчезновения. Он будет передавать им деньги, найдёт человека, который станет с вами связываться, чтобы обмениваться информацией о детских просьбах. Отцом он по-прежнему останется самым лучшим. Оставить в покое. Если произойдёт встреча с Раком, то не нужно спрашивать у него о причинах плохого настроения. Лучше проигнорировать этот факт. Иначе это может только навредить плану по его возвращению.

Возвратится ли?

Раки – довольно ранимые люди, поэтому с ними нужно действовать очень осторожно, чтобы они даже не догадались о том, что их хотят вернуть. Необходимо быть ласковой, нежной и внимательной, тогда шансы снова быть вместе будут велики.