О чём думают мужчины, когда молчат?

Сколько женщин, глядя на молчащего супруга, начинают придумывать самые трагические сценарии их будущей семейной жизни – у него есть другая, и именно сейчас он планирует уйти из семьи. Но на самом деле это не так. Довольно часто в этот момент в голове мужчины строятся планы, решаются рабочие моменты или же он и вовсе ни о чём не думает.

Топ-5 мыслей молчащего мужчины

О бизнесе. Это могут быть проблемы на работе или невыполненные обязательства, которые необходимо соблюсти. Дело в том, что практически все мужчины, даже уходя с работы, думают о ней. Они могут ещё пару часов мысленно вести диалоги, отвечать на вопросы начальства или коллег, спорить с оппонентом. Если же мужчина ещё и обладает большими амбициями, то наверняка после работы планирует, как ему подняться по карьерной лестнице. И когда сильный пол сосредоточен на чём-то, то просто бесполезно и контрпродуктивно расспрашивать его, о чём он думает, потому что парни не любят говорить о своих делах. Ведь часто мужчины воспитываются с мыслью, что самец не должен просить о помощи. Он умеет решать вопросы самостоятельно; даже если это ошибочное мнение, оно всё равно очень широко распространено. О своём теле. У мужчин иное самосознание, чем у женщин, поэтому их беспокоит не целлюлит или обвисшая кожа, а общее впечатление, которое они производят. Например, когда они занимаются любовью, то часто задаются вопросом, кажутся ли со стороны уверенными, искусными или удовлетворяющими женщину. Важно, чтобы девушка не раздражала их постоянными вопросами, а старалась успокоить фразами или жестами, а может быть, достаточно будет улыбки или ласки. О другой женщине. Это правда, что мужчины иногда думают о других женщинах, но не следует драматизировать. Необязательно он строит планы, как с ней познакомиться или же провести вечер. Он может просто о ней мимолётно подумать. И давайте будем честными. Женщины же тоже иногда думают о бывшем или другом мужчине. Но себя за это точно не винят. И действительно ли девушка хотела бы видеть рядом с собой партнёра, бесчувственного перед красивой женщиной? Не покажется ли ей странным такое мужское поведение? Как быть милым. Женщине легко быть милой, романтичной и ласковой. У мужчин с этим сложнее. Им привычны грубые жесты и слова. Но всё же им тоже хочется показать свои чувства любимой. А для этого им нужно всё тщательно продумать и рассчитать. И возможно, именно в тот безмолвный вечер, когда женщина «всё придумала», он как раз размышлял, какой сюрприз ей сделать, чтобы порадовать своей милотой. Ни о чём. Когда девушка спросит задумавшегося мужчину, о чём он думает, наверняка услышит в ответ «ни о чём». И да, их «ни о чём» существенно отличается от женского. Оно действительно может означать сказанное: отсутствие мыслей. Время от времени у парней голова полна воздуха и переполнена множеством витающих идей; это способ расслабиться. Хотя зачастую это означает лишь то, что у него в голове мысли, которые он просто не считает важными и заслуживающими внимания. В этом случае лучше избегать навязчивых вопросов. Также не стоит думать, что он планирует нечто ужасное и криминальное. Так женщина избежит попадания в ловушку недоразумений, подтекстов и подозрений.

Как видите, обычно мужчины молчат, потому что им нужно сейчас это молчание. В нежелании разговаривать нет ничего страшного. Ведь прекрасный пол тоже иногда любит побыть сам на сам, чтобы спокойно погрезить. Это нормально!