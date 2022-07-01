Этот мужчина сходит по вам с ума от любви! 10 признаков, чтобы понять это

Вы давно встречаетесь с парнем и уверены, что очень нравитесь ему, но как понять, сходит ли он по вам с ума или же вы для него очередное приключение? Ответ лежит на поверхности. Если мужчина теряет голову, то он, сам того не желая, подаёт сигналы через жесты, манеру поведения и даже смену голоса.

10 признаков, что мужчина сходит от вас с ума

Он стесняется или подкалывает. Если он ищет ваш взгляд, но, перехватив его, испуганно опускает глаза, если он странно неуклюж или беспокоен без причины, если он дразнится, можно не сомневаться: вы ему так нравитесь, что он не знает, как растопить лёд между вами. Это примерно то же самое, что было в детском саду. Когда мальчику нравится девочка, он всё время подшучивает над ней. Мужчины и в 40 лет похожи на детей. Внимательно слушает. Он сосредоточен на вас и на том, что вы говорите. Задаёт вопросы, чтобы узнать вас лучше, и внимательно выслушает ответы, мысленно делая заметки о том, что вам нравится, чтобы после порадовать. Приглашает на тот фильм, о котором вы говорили, готовит ваше любимое блюдо, дарит цветы вашей мечты и т.п. Любое ваше предложение вызывает у него восторг. Поход по магазинам вместо обычных субботних посиделок с друзьями? Отлично. Романтический фильм, который ни один мужчина не захочет смотреть даже под пытками? Конечно, он придёт посмотреть его с вами. Пойти поужинать в день финала чемпионата по футболу? В любом случае игру можно будет записать и посмотреть позже. Если мужчина, и глазом не моргнув, примет всё, что вы предложите, можете не сомневаться: он действительно сошёл с ума по вам. Он повсюду. Идёте позавтракать в свой любимый бар и, оказывается, он там; опубликовали фото на Facebook и первое «мне нравится» — его; вы сказали ему, что пойдёте на концерт, и, как по волшебству, он тоже тут. Это не совпадение, он изо всех сил старается встретиться и снова увидеть вас. Дарит подарки без причины. Вам кажется, что причины нет, а на самом деле она есть: он думает о вас всё время, даже когда вы не рядом. Он посылает букет ваших любимых цветов, постоянно пишет из командировки или же готовит куриный суп, когда вы больны: всё это даёт вам понять, что он всегда рядом. Ведёт себя как настоящий джентльмен. Если вдруг пойдёт дождь, он тут же отдаст свою куртку, чтобы накрыть вас; готов лезть на дерево за перепуганным котёнком, которого вам так жаль, открывает перед вами двери и пропускает первой: настоящий лорд прошлых лет. Он относится к вам как к королеве, потому что для него вы действительно ею и являетесь. Всегда на связи. Что бы ни случилось, где бы он ни был, его телефон всегда доступен, и он отвечает вам, даже если идёт суперфинал лиги чемпионов по боксу, в котором он поставил на спортсмена и внимательно следит за его игрой, иначе проиграет. Ревнует. Если вы выходите на улицу с друзьями, и один из приятелей с вами «излишне дружелюбен», то вы тут же увидите, как это раздражает вашего парня. Или же какой-то прохожий слишком дерзок с вами во время разговора, не сомневайтесь, парень тут же даст ему отпор, потому что хочет быть вашим героем. Начал говорить, как вы. Сам того не осознавая, он начал использовать некоторые из ваших идиом и повторяет некоторые ваши жесты. Это называется зеркалированием и, согласно нейролингвистическому программированию (НЛП), это явление, которое устанавливается между теми, кто имеет прекрасную степень гармонии: это означает, что между вами много общего. Изменил свой стиль для вас. Он всегда был парнем в джинсах и толстовке, но с тех пор, как он встретил вас и узнал, что вы любите метросексуальный стиль, его одежда резко изменилась: без сомнения, мужчина, который переделывает свой гардероб, делает это только по уважительной причине – любви.

Даже если вы и не заметили в своём парне всех 10 признаков, что он сходит по вам с ума от любви, не стоит думать, что это не так. Всего лишь один знак или жест может выдать его чувства к вам. Будьте только внимательны!