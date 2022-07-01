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Этот мужчина сходит по вам с ума от любви! 10 признаков, чтобы понять это
Вы давно встречаетесь с парнем и уверены, что очень нравитесь ему, но как понять, сходит ли он по вам с ума или же вы для него очередное приключение? Ответ лежит на поверхности. Если мужчина теряет голову, то он, сам того не желая, подаёт сигналы через жесты, манеру поведения и даже смену голоса.
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10 признаков, что мужчина сходит от вас с ума
- Он стесняется или подкалывает. Если он ищет ваш взгляд, но, перехватив его, испуганно опускает глаза, если он странно неуклюж или беспокоен без причины, если он дразнится, можно не сомневаться: вы ему так нравитесь, что он не знает, как растопить лёд между вами. Это примерно то же самое, что было в детском саду. Когда мальчику нравится девочка, он всё время подшучивает над ней. Мужчины и в 40 лет похожи на детей.
- Внимательно слушает. Он сосредоточен на вас и на том, что вы говорите. Задаёт вопросы, чтобы узнать вас лучше, и внимательно выслушает ответы, мысленно делая заметки о том, что вам нравится, чтобы после порадовать. Приглашает на тот фильм, о котором вы говорили, готовит ваше любимое блюдо, дарит цветы вашей мечты и т.п.
- Любое ваше предложение вызывает у него восторг. Поход по магазинам вместо обычных субботних посиделок с друзьями? Отлично. Романтический фильм, который ни один мужчина не захочет смотреть даже под пытками? Конечно, он придёт посмотреть его с вами. Пойти поужинать в день финала чемпионата по футболу? В любом случае игру можно будет записать и посмотреть позже. Если мужчина, и глазом не моргнув, примет всё, что вы предложите, можете не сомневаться: он действительно сошёл с ума по вам.
- Он повсюду. Идёте позавтракать в свой любимый бар и, оказывается, он там; опубликовали фото на Facebook и первое «мне нравится» — его; вы сказали ему, что пойдёте на концерт, и, как по волшебству, он тоже тут. Это не совпадение, он изо всех сил старается встретиться и снова увидеть вас.
- Дарит подарки без причины. Вам кажется, что причины нет, а на самом деле она есть: он думает о вас всё время, даже когда вы не рядом. Он посылает букет ваших любимых цветов, постоянно пишет из командировки или же готовит куриный суп, когда вы больны: всё это даёт вам понять, что он всегда рядом.
- Ведёт себя как настоящий джентльмен. Если вдруг пойдёт дождь, он тут же отдаст свою куртку, чтобы накрыть вас; готов лезть на дерево за перепуганным котёнком, которого вам так жаль, открывает перед вами двери и пропускает первой: настоящий лорд прошлых лет. Он относится к вам как к королеве, потому что для него вы действительно ею и являетесь.
- Всегда на связи. Что бы ни случилось, где бы он ни был, его телефон всегда доступен, и он отвечает вам, даже если идёт суперфинал лиги чемпионов по боксу, в котором он поставил на спортсмена и внимательно следит за его игрой, иначе проиграет.
- Ревнует. Если вы выходите на улицу с друзьями, и один из приятелей с вами «излишне дружелюбен», то вы тут же увидите, как это раздражает вашего парня. Или же какой-то прохожий слишком дерзок с вами во время разговора, не сомневайтесь, парень тут же даст ему отпор, потому что хочет быть вашим героем.
- Начал говорить, как вы. Сам того не осознавая, он начал использовать некоторые из ваших идиом и повторяет некоторые ваши жесты. Это называется зеркалированием и, согласно нейролингвистическому программированию (НЛП), это явление, которое устанавливается между теми, кто имеет прекрасную степень гармонии: это означает, что между вами много общего.
- Изменил свой стиль для вас. Он всегда был парнем в джинсах и толстовке, но с тех пор, как он встретил вас и узнал, что вы любите метросексуальный стиль, его одежда резко изменилась: без сомнения, мужчина, который переделывает свой гардероб, делает это только по уважительной причине – любви.
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Даже если вы и не заметили в своём парне всех 10 признаков, что он сходит по вам с ума от любви, не стоит думать, что это не так. Всего лишь один знак или жест может выдать его чувства к вам. Будьте только внимательны!
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