А ты знаешь свои страхи? Вот как преодолеть свой страх и тревогу по знаку зодиака

Человеческий разум полон противоречий. Мы верим в собственную рациональность и способность вести свою жизнь так, как хотим, однако часто становимся жертвами неконтролируемых тревог и страхов. И что удивительно – некоторые боязни присущи определённому знаку Зодиака. Астрологи выделили тревоги зодиакальных созвездий и способы с ними бороться.

Боязни знаков Зодиака и способы их преодоления

Овен. Кажется, что эти люди ничего не боятся, но на самом деле у них есть тайная тревога, которую они долго игнорируют, но потом к ним приходит осознание, что свой страх невозможно преодолеть, потому что он становится частью жизни. Овны очень боятся стареть. Именно поэтому с такой тщательностью они скрывают свой возраст – делают уколы красоты, ведут себя не в соответствии с возрастом, и переживают, если их тайна вдруг кем-то будет раскрыта.

Способ преодоления тревоги. Если не нравится собственное отражение в зеркале, можно в него не смотреть.

Телец. Он ненавидит сложности в жизни, поэтому и старается держаться подальше от опасностей, строя вокруг себя прочную защиту от неприятных сюрпризов. Один из его страхов – это воровство в его доме – его главной крепости, где должны всегда царить покой и стабильность. Однако самая большая боязнь – это потеря материальной безопасности. Риск остаться бедным вызывает огромную тревогу.

Способ преодоления тревоги. Нужно всегда иметь денежные средства про запас, поэтому так важно распределять свои доходы, не допуская больших расходов.

Близнецы. Этому знаку необходимо движение, просторы и новизна, поэтому и не удивительно, что самый большой страх – это оказаться запертым в лифте, особенно в одиночестве. Могут даже начаться проблемы с дыханием. Клаустрофобия – боязнь, способная довести его до истерики. Быть закрытым в одном месте – настоящая пытка, которую не каждый Близнец способен вынести.

Способ преодоления тревоги. Чтобы справиться с клаустрофобией, надо постараться отвлечься. В этом поможет мобильный телефон.

Рак. Если кто-то обожает вершины и высокие подъёмы, то для этого знака высота – это непреодолимый страх. Чем выше он находится, тем быстрее хочет вернуться на землю. И бесполезно ему рассказывать, что небоскрёбы – это хорошо продуманные инженерные сооружения. Ему нужно чувствовать под ногами землю. По этой же причине он не любит горы, так как оттуда можно скатиться и повредиться или же вовсе разбиться насмерть.

Способ преодоления тревоги. Рекомендуется избегать высоких этажей или же попытаться преодолеть себя с помощью общения с психотерапевтом.

Лев. Рождённый в середине лета и находящийся под покровительством Солнца, он не представляет свою жизнь в темноте. Он боится, что когда-то света не хватит и всех поглотит тьма, поэтому Лев часто тратит кучу денег на освещение своего жилья, в котором целыми днями горит свет – 24/7. Он не переносит отдых в тропических лесах, ему подавай пляжи под открытым небом.

Способ преодоления тревоги. Многие детки боятся ночи, поэтому им родители вешают над кроватью ночничок. Львам тоже можно воспользоваться этим способом борьбы с темнотой.

Дева. Великий перфекционист, привыкший всё держать под контролем, очень боится грязи. И эта боязнь может перейти в навязчивую идею – в рупофобию. Дева может часами убирать в доме из страха перед инфекциями и микробами, притом делает это с особой тщательностью, чтобы не пропустить ни одной пылинки.

Способ преодоления тревоги. Если невозможно жить в мире без микробов, то нужно поменять отношение к ним. Иногда стоит пересилить себя и не обращать внимания на беспорядок.

Весы. Белонефобия – сложное слово, означающее страх перед иглами. Весы очень боятся, что инородное тело вонзится в кожу. Во время анализов у них может начаться головокружение или же они вовсе упадут в обморок, притом не от боли, а от незаметной дырочки, нарушающей душевное равновесие. Этот страх настолько погружает в бессознательное, что распространяется на все острые предметы.

Способ преодоления тревоги. Нужно помнить, что острые предметы – орудие в руках преступника. Поэтому важно переключиться на людей, в чьих руках это «оружие».

Скорпион. Со стороны он кажется очень смелым человеком, но на бессознательном уровне очень боится выступать перед большими аудиториями. И называется этот страх социофобией. Безусловно, Скорпион бросит вызов судьбе и сделает шикарный доклад, но внутри всё будет сжиматься.

Способ преодоления тревоги. При социофобии нужно представить, что выступление – это роль, которую нужно сыграть хорошо. Тревога обязательно исчезнет.

Стрелец. Его могут сильно напугать клоуны, потому что этот знак Зодиака боится, что за маской весёлого артиста скрывается великая печаль или же злобный тип, готовый нанести удар исподтишка. Не важно, какова причина страха клоунов, Стрельцов больше беспокоит их невозможность контролировать грусть, как у другого человека, так и свою, навеянную артистом.

Способ преодоления тревоги. Не ходить в цирк, где можно встретиться с клоуном. Но если встреча с ним всё-таки произойдёт, просто нужно представить человека без маски.

Козерог. Этот знак привык всё анализировать и рационализировать, поэтому и не любит страстей и эмоций, способных пробудить чувства, которые он привык скрывать. И если на работе Козерог способен держать себя в руках, то в любви он довольно раним. Когда что-то идёт не так, то он может довести себя и до депрессии. В делах сердечных обычно замыкается.

Способ преодоления тревоги. Поможет прирождённый рационализм – нужно самому себе объяснить, что без любви невозможно жить, а значит, её нужно принять.

Водолей. Полёт в самолёте – это самый большой страх этого знака, чувствующего себя в нём как в клетке без путей к отступлению и с невозможностью управлять данным транспортным средством. Поэтому Водолеи садятся в самолёт только в том случае, если нет альтернативы добраться до пункта назначения чем-либо другим.

Способ преодоления тревоги. Есть курсы по преодолению страха полёта на самолёте. Но если и они не помогут, можно всегда обратиться к врачу. Он пропишет лекарства, помогающие при аэрофобии.

Рыбы. Черофобия – это страх быть счастливым, который присущ представителям этого знака Зодиака. Рыбы постоянно живут в тревоге, что может что-то случиться плохое. И даже если мир окрашен яркими красками, они всё равно найдут в нём что-то чёрное и будут страдать. Им так нравится усложнять свою жизнь, что это напоминает некий мазохизм.

Способ преодоления тревоги. Стоит сосредоточиться на мелочах. Рано или поздно страхи проходят, и если счастье не наступает, то желательно вспомнить, что в мире есть множество вещей, помогающих хотя бы быть умиротворённым.

Теперь вы знаете уязвимые места всех знаков Зодиака. Если что-то совпало у вас или ваших близких, вооружайтесь нашими советами и пробуйте облегчить жизнь путём избавления от страхов.