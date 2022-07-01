10 пар, которые никогда не будут вместе

Любовь – это самое глубокое чувство, которое только может испытывать человек, поэтому все мы и ищем свою идеальную вторую половинку. Некоторым счастливчикам везёт, и они её находят, но есть пары, которые не могут быть вместе из-за несовместимости характеров, слишком разных личностей и непримиримых разногласий.

10 пар, которым никогда не быть вместе

Экстраверт и «обиженка». Он дружелюбный парень, постоянно поддерживающий связь с приятелями – тусовки, встречи, посиделки в выходные. Она - классическая «обиженка», не имеющая подруг и поэтому привыкшая сидеть дома и считающая, что и парень должен быть только с ней рядом. И если он вдруг с ней не согласен в этом вопросе, то она может с ним не разговаривать или же устроить скандал. Смогут ли они когда-нибудь быть вместе? Скорее всего их отношения очень скоро закончатся: мужчина рискует заскучать с такой партнёршей. Предприимчивая и маменькин сынок. Трудно поверить, что между предприимчивой, полной инициативы женщиной и «маменькиным сынком» могут быть долгие отношения. Дисциплинированная, решительная и совестливая женщина не потерпит чрезмерного вмешательства свекрови в их историю любви. А застенчивый, неуверенный в себе, временами пугливый парень просто не сможет возразить своей мамочке. Конечно, им сложно будет найти общие точки соприкосновения. Открытый, душевный и закрытый партнёры. Противоположности притягиваются... но до определённого момента. Тот, кто обладает врождённым даром сочувствия и сердечности, вряд ли сможет долго быть рядом с тем, кто не привык выражать свои эмоции. Они как лёд и пламя, которым не суждено быть вместе. Лжец и правдолюб. Если один из партнёров придерживается правила, что ложь ради спасения допустима, а второй утверждает, что правда – превыше всего, то им явно не по пути. Первый будет обманывать, чтобы избегать ссор и конфликтов, а второй конфликтовать, узнав, что ему лгут. Мясоед и веган. Спор между веганами и мясоедами принимает масштабы настоящей холодной войны: как может выжить пара, образованная этими двумя противоположностями? Можно только представить, чем мог бы закончиться романтический ужин в ресторане у этих влюблённых людей. Скорее всего, претензиями и недопониманием. Собственник и уверенный в себе человек. Излишняя ревность — даже к бывшей партнёрше — губит пару, особенно если один из них собственник, а второй – уверенный в себе человек, не привыкший ни перед кем оправдываться даже за допущенные ошибки, не говоря уже о придуманных параноиком-партнёром. У них точно ничего не получится. Воспитатель и неподатливый. Если один из партнёров решил, что сможет изменить своего любимого человека, вылепив из него свой идеал, то это большая ошибка. Особенно, если вторая половинка по своей натуре очень упертый человек, не готовый идти на компромиссы даже ради любви. Между ними будет вечный конфликт, в котором они не смогут ни в чём друг друга переубедить. Чайлдфри и родитель. Если партнёр не представляет своей жизни без детей и в его мечтах семья должна быть многодетной, то ему явно не по пути с тем, кто решил не рожать вообще. Ведь одного детский смех радует, а другого – раздражает, для одного дети – смысл жизни, а для другого – помеха для собственной реализации, как профессионала или как личности. И поменять их мнение будет очень сложно. Нарцисс и Нарцисс. Эти партнёры настолько поглощены собой, что часто забывают об интересах друг друга. К тому же, соперничество за внимание обычно вытесняет чувство первой влюблённости. Любовь поглощается их завышенными собственными Я. Неуступчивость и упёртость. Они не готовы уступать кому-либо, и тем более второй половинке. Например, мужчина не купил продукты, а жена в отместку - не приготовила обед. Он не заехал к тёще, она холодна со свекровью. И это касается всего. Вскоре эти догонялки надоедят им, и отношениям придёт конец.

Эти 10 пар никогда не будут вместе, так как не смогут найти компромисс. Может быть, лучше и не начинать отношения. Ведь наверняка где-то есть тот, кто готов быть рядом и любить со всеми недостатками свою вторую половинку.