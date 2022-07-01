10 причин, почему мужчины "не нужны"

Некоторые парни склонны утверждать, что прекрасный пол не сможет без них выжить – ведь вся физическая тяжёлая работа лежит на мужских плечах. Но так ли это на самом деле? Неужели женщины без парней, как без рук? Или же, наоборот, без них мир был бы проще и лучше? Как считает одна известная 48-летняя журналистка Клаудиа Конелла, которая ни разу не была замужем, одиночество не так уж и плохо. Она вообще придерживается мнения, что сильный пол несёт в быт женщины много негатива.

10 причин «бесполезности» мужчин в жизни женщин

Парни постоянно критикуют своих вторых половинок, выходящих из дома, за неподходящую одежду и причёску. Эти «стилисты» считают, что имеют право испортить настроение женщине, только чтобы она чувствовала себя менее уверенной в обществе, тем самым отбивая желание нравиться другим мужчинам. На самом деле, девушки сами видят, как они выглядят и что им идёт, а что желательно не носить. Женщины любят просто поболтать, а не превращать беседу в дискуссию, как обычно делают парни. Разговоры с сильным полом становятся каким-то конкурсом, кто в чём лучше разбирается. И это очень раздражает. Сильный пол «панически боится» просить о помощи. Это ниже его достоинства, из-за чего он часто попадает в неприятные ситуации, а вместе с ним и его женщина. Девушкам непонятно, почему мужчинам так «страшно» спросить, как доехать до пункта назначения, или же прочитать инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы он в их «волшебных» и всё умеющих руках вдруг не поломался. Мужчины очень любят «метить» территорию своими носками по всей квартире и сбритыми волосами в ванной. Женщинам потом приходится все эти «метки» собирать и отмывать. Ни одна девушка не поймёт, почему она должна два часа слушать длинные рассказы парня, вернувшегося домой, о проведённом дне, а он даже не спрашивает, как у неё дела. Представительницы прекрасного пола прекрасно обходятся без таких бесполезных подарков на все праздники, как нижнее бельё и аксессуары. Они с удовольствием примут в качестве презента что-то более стоящее и нужное. Родные второй половинки – это его семья, поэтому женщина не должна помнить все памятные даты его бабушек, дедушек, тётушек, братьев и сестёр. Потому девушек так и удивляют обиды парней, когда она вместо похода на день рождения его двоюродной бабушки идёт на вечеринку своей подруги детства. Девушки прекрасно умеют читать написанное на ценниках в магазине, поэтому необязательно тянуть любимую от полок с утверждением, что в соседнем супермаркете всё дешевле. И тем более ей не понятно, почему она должна ехать на другой край города, тратя время и деньги, чтобы купить понравившееся платье дешевле, потому что так придумал мужчина. Лишний вес и так сильно раздражает женщину, которая точно видит свои набранные килограммы по вдруг ставшей маловатой одежде, поэтому ей не нужен тот, кто ещё будет об этом постоянно напоминать своими глупыми фразами: «Ты такая мягкая на ощупь». Любая поломка в доме будет устранена при помощи вызванного мастера, поэтому женщинам проще обратиться к нему, чем слушать отговорки или же постоянные отсылки на занятость. Всё делается легко и быстро руками профессионала своего дела.

Мужчина и женщина не могут друг без друга, потому что они - одно целое в этом мире, поэтому даже не стоит придумывать причины нужности или ненужности противоположного пола. Но и возводить свои умения в ранг сверхъестественных тоже не надо. Нужно любить друг друга и ценить!