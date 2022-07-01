Почему мужчины не уходят от жён

Женщины живут эмоциями, поэтому, когда они влюбляются, то готовы броситься в омут с головой. У мужчин же всё намного сложнее: они неохотно расстаются со своими вторыми половинками, даже если безумно влюблены в другую женщину. Согласно психологии, такое широко распространённое поведение зависит как от психологических, так и от социальных причин.

7 причин, почему мужчины не уходят из семьи

Всё устраивает. Дома мужчину ждёт комфорт, уют и забота второй половинки. А любовница ему нужна для эмоций, которых так не хватает в браке. Ему всё нравится, поэтому он и не пытается что-то поменять в своей жизни. Дети. Мужчина не может бросить детей, которые так нуждаются в его заботе и чувстве безопасности. Ответственность перед ними превыше всего. Хотя, если задуматься, то почему ему это не мешает изменять? Ответ очевиден. Ему не хочется отпускать ту, которая привносит в его жизнь праздник и радость. Тем более, если она готова быть на вторых ролях. Многие женщины намерены годами ждать своего любимого женатика, жертвуя собой ради его светлых чувств к деткам. Страх перемен. Мужчины часто ловят себя на мысли, что любовница не будет прекрасной женой. И, возможно, перемены в личной жизни - это обмен «шила на мыло». Поэтому и придерживаются мнения, что пусть всё остаётся так, как есть. Зачем ему алименты, разводы и новые обязательства. Привычка. Мужчины могут годами ходить на нелюбимую работу, только чтобы не учиться чему-то новому, напрягаться и перестраиваться, а что уж говорить о семейной жизни, где все привычки, как ритуалы, а общение настолько предсказуемо, что уже знаешь, из-за чего возникнет конфликт, а что будет прощено за поцелуй. А тут придётся начинать всё сначала. Страх и лень не дают это сделать. Жена – это одно. Любовница – другое. Супруга – это женщина, которая родила любимых детей, прекрасная жена и идеальный партнёр, которую можно показать друзьям, коллегам и начальству. Любовница – это физическое удовлетворение, поднятие самооценки, а также возможность попробовать что-то новенькое. Только это не играет никакой роли, когда вопрос стоит об уходе из семьи. Любовница – образ жизни. Мужчина не представляет свою жизнь без любовного треугольника. Наличие двух женщин, которые, каждая по-своему, вносят в его жизнь радость, заботу, внимание и любовь, тешит его самолюбие. Тем более, если обе молчат, зная о его изменах. Так зачем навлекать на себя лишние проблемы, когда всё так прекрасно. Выгода. Нередко мужчины женятся из меркантильных соображений или же выгода появляется в браке – финансовая независимость, общие друзья, родные, в конце концов, воспоминания. Состоять в браке – значит, не платить алименты, не рисковать отношениями, не делить имущество и многие другие плюсы.

Любовь – это прекрасное чувство, но почему же тогда влюблённый мужчина не уходит от законной жены туда, где ему очень хорошо? На это у него есть масса причин. Но какая причина у любовницы, что она жертвует своими силами, годами и здоровьем, постоянно находясь на вторых ролях? Женщинам нужно задуматься об этом и как можно скорее…