15 женственных предметов гардероба, которые нравятся мужчинам

Хотя времена меняются, а вместе с ними и мода, но некоторые вещи не теряют своей актуальности в плане соблазнения. Благодаря им покоряли мужские сердца наши бабушки и мамы, и они же покоряют сердца и современных парней. Мужчины ценят простые, но при этом элегантные образы, которые тонко, без вульгарности, подчёркивают женское тело. Эти предметы гардероба должны быть у каждой женщины.

15 соблазнительных вещей женского гардероба



Один из классических предметов гардероба, заставляющих фантазировать мужчин, - это чулки. Прозрачность, кружева никогда не устаревают. Они добавляют девушке загадочности, а мужчину опьяняют и оставляют простор для воображения. Чулки – мощное женское оружие, которое убивает наповал любого парня. Прозрачные блузы. Прозрачные материалы с незапамятных времён интриговали и соблазняли мужчин. Главное, правильно подать такую блузу, иначе она может выглядеть вульгарно. Верно подобранное нижнее бельё или же топ украсят женский образ и возбудят мужское воображение. Кстати, можно надеть рубашку с кружевной вышивкой. Она точно привлечёт внимание парней. Боди. Довольно популярная одежда, которая сочетает в себе ретро-стиль и современный шарм, от которого у мужчин кружится голова. Боди может стать не просто нижним бельём, но и частью гардероба, которую можно носить под жакетом, с комбинезоном с завышенной талией, шортами, джинсами. Шпильки. Это символ привлекательности и очарования. Главное подобрать широкий и устойчивый каблук, иначе боли в спине уложат в койку, но только больничную. Шпилька подчеркнёт ноги и сделает девушку визуально выше и худее. Платье-комбинация. Оно обернёт женщину прозрачной кружевной тканью, которая обязательно пробудит чувства. Если к нему добавить чулки, каблуки и кожаную куртку, мужчина будет покорён с одного взгляда. Декольте. Глубокое, с красиво уложенной грудью, оно за полминуты соблазнит любого парня. Он просто не сможет оторвать глаз и отключить своё воображение. Кожаная куртка. Она никогда не выйдет из моды, потому что незаменима весной и осенью. Куртка придаёт женщине непокорности и в то же время уязвимости, дразня чувства. Девушка в ней словно амазонка – независимая и такая притягательная. Скинни. Эти джинсы будут уместны как с кроссовками, так и с обувью на высоком каблуке, если нужно, например, выйти в свет или на романтическое свидание. В скинни женщина настолько соблазнительна, что перед ней невозможно устоять. Клатч. Простой минималистический, украшенный стразами, пайетками, он напоминает сундук с сокровищами, который можно держать в руках. Эта сумочка придаст вам утончённости и элегантности. Мини-юбка. Женственная и универсальная, она заставляет мужчину мечтать о той, кто её надел. Можно подобрать модели в мягком трикотаже, с оттиском, разных фасонов и цветов. Очки. Если раньше «очкарики» ассоциировались с мудрецами, то сегодня очки – признак чувственности и шарма. Особенно пленительны модели в форме кошачьих глаз, которые делают взгляд более озорным, тем самым притягивая мужское внимание. Комбинезон. Правильное декольте и сужение на талии помогут продемонстрировать лучшее в женщине и скрыть недостатки фигуры. В такой шикарной одежде вечер может стать очень горячим. Открытая спина. Эта часть тела будоражит мужчин. Вырез с лямкой на шее подойдёт женщинам с небольшими плечами. Хотя любая может его надеть, чтобы парень смог оценить её спинку. Чем глубже вырез сзади, тем больше места для воображения. Шорты. Они подчёркивают ноги. И главное в них не длина, а правильно подобранная обувь. Идеальный вариант – туфли на каблуках. Особенно они соблазнительны в сочетании с мини-футболками или рубашками оверсайз, открывающими плечи. Маленькое чёрное платье. Облегающая модель до колен с вырезом творит чудеса – мужчины не смогут оторваться от той, кто надел маленькое чёрное платье. Они сами додумают, что под ним, и как его поскорее снять.

Есть и другая одежда, которая может взбудоражить парней, но эти 15 женственных предметов гардероба нравятся всем мужчинам, поэтому нужно обязательно приобрести их для себя.