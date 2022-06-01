5 вещей, которые нужно сделать, чтобы спасти ваши отношения

Брачные кризисы необязательно приходятся на седьмой год совместной жизни. Они могут произойти и через десять-пятнадцать лет брака. Иногда они быстро проходят и воспринимаются, как неприятные моменты, связанные с изменениями в личной или профессиональной сфере супругов. Однако нередко они приводят к разрыву отношений, поэтому нужно приложить массу усилий, чтобы не допустить этого. На самом деле для восстановления гармонии и взаимопонимания нужно всего несколько минут в день.

5 способов спасти отношения



Полчаса на общение. Когда в семье появляются дети, то родители часто настолько заняты ежедневными хлопотами, что просто не успевают поговорить друг с другом. Именно отсутствие общения и приводит к кризису в паре. А это означает, что нужно взять за правило, несмотря ни на что, выделять хотя бы полчаса в день, чтобы поделиться друг с другом своим эмоциями, настроениями, страхами и планами на будущее. Обмен идеями и искренний диалог помогут преодолеть кризис без драмы. Совместное времяпрепровождение. Надо иногда «убегать» от повседневной рутины – можно отправиться вдвоём на выходные за город или же улететь на недельку за границу. Чтобы рядом не было ни детей, ни друзей, ни родных. Такое маленькое путешествие тет-а-тет поможет заново открыть радость быть вместе, радость быть парой. Если нет финансовой возможности уехать отдохнуть, можно просто устроить себе день для двоих прямо дома – купить пиццу, вино, включить фильм или же разговаривать, строить планы, зная, что никто не помешает общению. Хобби или увлечение для двоих. Это поможет стряхнуть пыль с дремлющей любви. Можно начать по субботам кататься на велосипедах или же вечером бегать в парке, пойти на уроки танца. Одним словом, найти что-то, чем можно заниматься вдвоём. Как показывают многочисленные исследования, совместные увлечения, которые нравятся обоим, увеличивают гармонию и соучастие в любящей паре. Поцелуи и объятия. Во время ссоры тяжело начать целоваться или же обниматься, но для сохранения отношений нужно забыть о своей гордыне. Физическая демонстрация привязанности не является синонимом слабости, а скорее признаком ума и мужества. Никогда не следует забывать, что поцелуи и объятия не только разжигают страсть, но и помогают отложить в сторону обиды и старые ссоры. Воспоминания. Они очень полезны для сохранения отношений, так как напоминают о том, что сблизило партнёров когда-то, а также напомнят о счастливых временах. Можно достать альбом с отдыха во время медового месяца или же пересмотреть видеофильм со свадьбы, чтобы поднять друг другу настроение, напомнив, что счастье вдвоём возможно даже в период кризиса.

Самое главное – это не забывать о том, насколько может быть чудесным день, проведённый вместе с любимым человеком. И как только происходит кризис, нужно обязательно сделать эти 5 вещей, чтобы спасти ваши отношения. Они добавят ярких красок и напомнят о былых чувствах.