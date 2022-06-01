Как влюбить в себя мужчину-Стрельца с помощью астрологии? Вот главные секреты!

В любви, как и в жизни, Стрелец ценит простоту и свободу, поэтому у него аллергия на ревнивых и собственнических женщин. Идеальные отношения, по его мнению, основываются на честности и взаимном доверии, а значит, секрет, как влюбить в себя мужчину-Стрельца, прост – быть честной оптимисткой, готовой к приключениям.

Как привлечь Стрельца?

Привлечение мужчины-Стрельца — это самый приятный опыт, потому что ведёт к большому приключению. Чтобы завоевать его сердце, нужно помнить, что он обожает перемены и спонтанность, а значит, девушка должна быть смелой авантюристкой. Обладать прекрасным чувством юмора, быть открытой в своих чувствах – никаких загадок и недоговорок. Можно немного поиграть со Стрельцом, чтобы он смог «поохотиться», так как лёгкая добыча ему не интересна.

Так как Стрелец не любит конфликтовать, то и избранницу он ищет жизнерадостную, позитивную и лёгкую, которая бы спокойно реагировала на его безумные идеи, переводя их в шутку или же принимая как должное, будучи сама немного сумасшедшей по жизни. Чтобы этот парень потянулся к девушке, она должна привнести в его жизнь что-то интересное, тогда он точно будет чувствовать себя с ней рядом очень хорошо. Можно предложить ему отправиться на выходные в маленькое путешествие или же устроить весёлую вечеринку, где все смогут оторваться по полной.

Каков мужчина-Стрелец в любви?

Понять, влюблён ли Стрелец, невозможно, потому что обычно он скрывает свои чувства под маской сухости и безразличия. Но всё же некоторые признаки можно распознать – со своей избранницей он ласков, нежен и внимателен не только на людях, но и когда они остаются один на один. Он - спонтанный любовник, которому иногда не хватает дипломатичности. Честен и великодушен, полностью вкладывает себя в отношения в надежде, что они сработают и приведут к чему-то особенному. Расцветает, когда жизнь остаётся простой и весёлой, потому что, если всё усложнится, то он первым соберёт чемоданы и убежит.

Совместимость со Стрельцом

Стрелец — огненный знак, который будет хорошо ладить с другими знаками, принадлежащими к этой стихии. Овен и Лев разделяют потребность этого знака в постоянном движении и действии, а это означает, что они идеальные партнёры.

Стрелец и Овен

И Стрелец, и Овен имеют много общего, а это гарантия, что их любовная пара будет прочна. Они оптимистичны, полны энтузиазма, страстны и любят действия и приключения, поэтому эти партнёры счастливо живут вместе. Стрелец ценит открытую сторону Овна, но Овен может стать собственником Стрельца, когда дело доходит до интрижек на стороне. Отношения между этими двумя будут огненными, бурлящими, живыми и искрящимися. Это исключительная пара, для которой правила не имеют значения! Весёлый, динамичный и нонконформистский Стрелец — идеальная пара для естественного, честного Овна, который, кажется, никому ничего не должен. Вместе они чувствуют себя сильнее.

Стрелец и Лев

Эти два огненных знака прекрасно сочетаются в любви и действительно могут добиться успеха в своём любовном путешествии! Щедрые и динамичные, они быстро настраиваются на одну волну. Им нравится гулять, веселиться и устраивать вечеринки. Оба принимают решения и являются лидерами, но в то же время не давят на партнёра: уважают и восхищаются друг другом. Могут многому научиться один у другого, чтобы совершенствоваться в разных областях. Избегают соперничества и мелочности, предпочитая использовать свои сильные характеры, чтобы помогать друг другу прогрессировать.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Стрельца