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6 вещей, которые вы никогда не должны писать парню
Благодаря текстовым сообщениям WhatsApp, Skype, Snapchat, Messenger и другим мы можем целый день общаться с парнями. Однако многие девушки допускают некоторые ошибки во время такого общения, особенно в начале отношений. К тому же, довольно часто написанное не передаёт нужных эмоций и чувств, из-за чего и возникает недопонимание друг друга. По этой причине важно правильно подбирать текст для сообщений, чётко уяснив, что стоит писать, а чего избегать.
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6 сообщений, которые не рекомендуется писать парню
- Длинные послания. Если сообщение выглядит, как поэма, то, скорее всего, парень просто фыркнет, закатит глаза и прочтёт только начало и конец вашего сочинения, ответив лишь «Хорошо». Если нужно что-то сообщить глобальное, лучше позвонить.
- Слащавые сообщения. Если вы находитесь в начале отношений, то лучше избегать в своих сообщениях парню милых слов и предложений такого плана, как «Моя любовь всей жизни…», «Мой котёнок, малыш и т.п.» И тем более не стоит торопиться с фразой «Я тебя люблю», если ранее она не говорилась. Сначала нужно признаться в любви воочию, а потом уже допустимо писать о своих чувствах в мессенджер. Отправка такого сообщения может даже отпугнуть или показаться безумием. Конечно, если вы давно состоите в отношениях, то эти три слова не имеют большого значения – просто дежурная фраза.
- Вульгарные сообщения. Ни в коем случае нельзя писать пошлые сообщения парню, с которым только завязались отношения. Он может подумать, что вы девушка лёгкого поведения, а значит, нет смысла относиться к вам серьёзно. К тому же, если задуматься, то девушке просто неприлично писать вульгарность.
- Тревожные сообщения. «С кем ты?», «Где ты?», «Почему не отвечаешь?», «С кем разговариваешь?» Все эти послания, напичканные тревогой, - шаг к расставанию. Зачем ему нужна ещё одна мама. У него есть своя, которая по умолчанию имеет право быть в курсе его передвижений, так как беспокоится. Девушка же, которая настолько тревожится о парне, воспринимается, как нытик. Он не хочет и не должен докладывать о каждом своём шаге, а вы не должны быть в курсе о его жизни 24/7.
- Алкогольные сообщения. Никогда и ни под каким предлогом не стоит писать парню в пьяном виде. Такие послания могут привести к катастрофическим последствиям, которые невозможно будет исправить на следующий день.
- Саркастические сообщения. Сарказм невозможно передать словами простому человеку. На это способен только комедийный автор. Саркастические сообщения от девушки могут оттолкнуть, так как они выглядят грубо. И никакие смайлы не смогут спасти ситуацию, если парень не поймёт смысла послания и обидится. Поэтому саркастические шуточки лучше оставить для личного общения.
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В начале отношений нужно действовать осторожно в общении с парнями, избегая 6-ти сообщений, которые могут сильно навредить взаимопониманию и привести к скорому расставанию.
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