6 вещей, которые вы никогда не должны писать парню

Благодаря текстовым сообщениям WhatsApp, Skype, Snapchat, Messenger и другим мы можем целый день общаться с парнями. Однако многие девушки допускают некоторые ошибки во время такого общения, особенно в начале отношений. К тому же, довольно часто написанное не передаёт нужных эмоций и чувств, из-за чего и возникает недопонимание друг друга. По этой причине важно правильно подбирать текст для сообщений, чётко уяснив, что стоит писать, а чего избегать.

6 сообщений, которые не рекомендуется писать парню



Длинные послания. Если сообщение выглядит, как поэма, то, скорее всего, парень просто фыркнет, закатит глаза и прочтёт только начало и конец вашего сочинения, ответив лишь «Хорошо». Если нужно что-то сообщить глобальное, лучше позвонить. Слащавые сообщения. Если вы находитесь в начале отношений, то лучше избегать в своих сообщениях парню милых слов и предложений такого плана, как «Моя любовь всей жизни…», «Мой котёнок, малыш и т.п.» И тем более не стоит торопиться с фразой «Я тебя люблю», если ранее она не говорилась. Сначала нужно признаться в любви воочию, а потом уже допустимо писать о своих чувствах в мессенджер. Отправка такого сообщения может даже отпугнуть или показаться безумием. Конечно, если вы давно состоите в отношениях, то эти три слова не имеют большого значения – просто дежурная фраза. Вульгарные сообщения. Ни в коем случае нельзя писать пошлые сообщения парню, с которым только завязались отношения. Он может подумать, что вы девушка лёгкого поведения, а значит, нет смысла относиться к вам серьёзно. К тому же, если задуматься, то девушке просто неприлично писать вульгарность. Тревожные сообщения. «С кем ты?», «Где ты?», «Почему не отвечаешь?», «С кем разговариваешь?» Все эти послания, напичканные тревогой, - шаг к расставанию. Зачем ему нужна ещё одна мама. У него есть своя, которая по умолчанию имеет право быть в курсе его передвижений, так как беспокоится. Девушка же, которая настолько тревожится о парне, воспринимается, как нытик. Он не хочет и не должен докладывать о каждом своём шаге, а вы не должны быть в курсе о его жизни 24/7. Алкогольные сообщения. Никогда и ни под каким предлогом не стоит писать парню в пьяном виде. Такие послания могут привести к катастрофическим последствиям, которые невозможно будет исправить на следующий день. Саркастические сообщения. Сарказм невозможно передать словами простому человеку. На это способен только комедийный автор. Саркастические сообщения от девушки могут оттолкнуть, так как они выглядят грубо. И никакие смайлы не смогут спасти ситуацию, если парень не поймёт смысла послания и обидится. Поэтому саркастические шуточки лучше оставить для личного общения.

В начале отношений нужно действовать осторожно в общении с парнями, избегая 6-ти сообщений, которые могут сильно навредить взаимопониманию и привести к скорому расставанию.