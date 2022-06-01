Как влюбить в себя мужчину-Рака с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Рак – обладатель нежного и романтичного характера, в нём совсем нет агрессии, но он очень сдержан в эмоциях. Поэтому некоторые девушки могут мучиться проблемой, как влюбить в себя мужчину-Рака, не понимая, что он уже давно любит.

Как привлечь Рака?

Эти парни привыкли жить по правилам, спонтанность их выносит из зоны комфорта, что приводит Рака к смятению и неуверенности в себе. По этой причине он ищет девушек понятных и простых, которые первые продемонстрируют свой интерес с помощью чувственных взглядов или слов. С такой женщиной он будет чувствовать себя смело и уверенно. Честная и без жеманностей девушка скорее обратит на себя его внимание, чем играющая какую-то роль. Также для него важно, чтобы избранница была организованна, в это понятие входит и опрятность. Красотка в растрёпанном виде очень быстро оттолкнёт Рака. Одеваться нужно элегантно, но при этом так, чтобы парень не чувствовал себя рядом с прекрасной леди неловко. Представители этого знака не переносят громких звуков, поэтому они обращают внимание и на тембр голоса – ему по вкусу мелодичный и спокойный. Рак придаёт большое значение дому и семье, поэтому мечтает встретить женщину, которая хочет детей. Чтобы заслужить его доверие, может потребоваться некоторое время, потому что он всегда желает быть уверенным в своём выборе.

Каков мужчина-Рак в любви?

В любви у мужчины-Рака основная цель – стабильность. Как только он найдёт уравновешенную женщину, желающую построить серьёзные отношения, он, не колеблясь, начнёт их. Ради своей второй половинки он готов на всё, ему не нужны другие девушки. Главное, чтобы любимая была счастлива с ним. Хотя он кажется плюшевым мишкой, но влюблённый Рак может стать очень собственническим. У него есть почти жизненная потребность быть со своим партнёром 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он не любит быть слишком далеко от своего партнёра и слишком долго. Его эмоциональная зависимость иногда может напугать.

Когда он чувствует себя комфортно, он разговорчив и весел. Ностальгирующий по натуре, он придаёт большое значение своим воспоминаниям, детству и полученному образованию. Он уважает традиции и хочет их увековечить. Серьёзный и вообще одарённый в своих профессиональных занятиях, он никогда не хвастается своими успехами. Редко говорит о своих желаниях и мечтах, вторая половинка сама должна это выяснить.

Совместимость с Раком

Мужчине-Раку нужна женщина, способная его понять, поддержать. На это способны Рыбы и Скорпион.

Рак и Скорпион

Эти партнёры обладают чувствительностью и нежностью, необходимыми для того, чтобы понять друг друга. Отношения между ними будут очень крепкими и глубокими. Вместе они установят полное взаимопонимание и достигнут уровня счастья и трансцендентного обмена, который трудно объяснить. Они понимают друг друга с полуслова и с полувзгляда. Им всегда комфортно вдвоём.

Рак и Рыбы

Как только они увидят друг друга, между ними тут же вспыхнет огонь любви и страсти, который после перерастёт в крепкие и длительные отношения. Им перестаёт быть нужна суета окружающего мира. Теперь их мирок сосредоточен друг на друге. Рыба окружит Рака заботой и теплом, которые ему так нужны для счастья. Они умеют искать компромиссы, поэтому между ними не бывает ссор и недопонимания. Их совместная жизнь счастлива и безоблачна.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Рака